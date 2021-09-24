TP.HCM dự kiến phương án đi lại từ ngày 1/10, đặc biệt người lao động từ quê trở lại thành phố làm việc cần nắm rõ

Theo dự thảo, từ 1/10, người ngồi trên xe phải đảm bảo các điều kiện được phép lưu thông của ngành y tế; tuân thủ 5K; khai báo y tế qua ứng dụng VNEID. Riêng đơn vị vận tải phải đảm bảo các điều kiện theo bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong hoạt động giao thông vận tải.

Theo Tuổi Trẻ Online, mới đây, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM vừa có công văn gửi các sở, ban, ngành về việc góp ý dự thảo phương án tổ chức đi lại cho người dân trên địa bàn, người có nhu cầu đến TP.HCM từ 1/10.

Đón người từ quê trở lại TP.HCM theo kế hoạch

Việc tổ chức giao thông được chia thành 3 khu vực: Phong tỏa, nguy cơ và bình thường mới.

Khu vực phong tỏa: Chỉ cho phép lưu thông các loại xe công vụ, phục vụ công tác phòng chống dịch, vận tải hàng hóa (lương thực, thực phẩm, gas, dược phẩm, thiết bị y tế, thiết bị hỗ trợ ngành y tế, điện, nước, xe xử lý sự cố hệ thống thông tin, hạ tầng kỹ thuật đô thị; tang lễ, xe vận chuyển đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế phục vụ phòng chống dịch, người dân kết thúc thời gian cách ly tập trung, F0.

Khu vực nguy cơ: Ngoài các xe được phép lưu thông tại khu vực phong tỏa, bổ sung thêm xe của: shipper, xe chở hàng hóa, dịch vụ liên quan trực tiếp đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp (công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm…), chứng khoán; bưu chính; viễn thông; dịch vụ hỗ trợ vận chuyển; phục vụ sản xuất, xuất nhập khẩu hàng hóa; khám chữa bệnh.

Xe chở thiết bị, vật liệu phục vụ xây dựng, sửa chữa các công trình công cộng, công trình hạ tầng kỹ thuật được phép thi công; dịch vụ bảo trì, sửa chữa, ứng cứu hệ thống hạ tầng trang thiết bị của các cơ quan, tòa nhà, chung cư…; xe taxi được cấp phép hoạt động (có mã QR).

Xe đưa người dân TP về quê và xe đón người dân trở lại TP theo kế hoạch; xe vận chuyển công nhân, chuyên gia được cấp phép hoạt động. Trường hợp khu vực nguy cơ có những tuyến đường liên quận cắt ngang, bắt buộc có lộ trình cho tất cả các loại xe quá cảnh đi qua.

Khu vực bình thường mới: Ngoài các loại xe được phép đi lại tại khu vực nguy cơ, bổ sung thêm xe buýt và xe khách hợp đồng; bến khách ngang sông, bến thủy nội địa và tuyến du lịch đường thủy. Đối với xe khách hợp đồng sẽ được cấp phép hoạt động (có mã QR) để kiểm soát số lượng. Đối với xe buýt sẽ được hoạt động trên từng tuyến cụ thể qua các thông báo của Sở GTVT.

Ảnh minh họa: Internet

Về hoạt động hàng hóa, đối với khu vực nguy cơ, bình thường mới: xe tải nhẹ chở hàng hóa được phép hoạt động 24/24h cho đến khi có thông báo mới. Xe tải nặng hoạt động theo quyết định số 23/2018/QĐ-UBND năm 2018. Việc vận chuyển hàng hóa từ các điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa vào các điểm phân phối phải tuân thủ theo phương án điều phối của Sở Công thương TP, Ban Quản lý khu chế xuất và khu công nghiệp theo thẩm quyền quản lý.

Về hoạt động vận tải khách: xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng đến 9 chỗ (xe công nghệ), xe hợp đồng và xe du lịch phục vụ hoạt động du lịch được phép hoạt động với số lượng, tần suất hoạt động phù hợp với thực tế theo công bố của Sở GTVT và được kiểm soát thông qua mã QR.

Xe vận chuyển công nhân, chuyên gia phải được Sở GTVT cấp giấy nhận diện có mã QR thông qua các đơn vị đầu mối.

Cho phép trạm thu phí đường bộ hoạt động trở lại đối với khu vực bình thường mới.

Đi lại thường xuyên giữa TP.HCM và các tỉnh

Hoạt động vận tải hàng hóa: Lưu thông đến và ngang qua TP.HCM phải có mã QR.

Có lộ trình quá cảnh qua TP.HCM, thì không được dừng, đỗ phương tiện, trừ khi phương tiên bị hưu hỏng, sự cố kỹ thuật, sức khỏe của người trên phương tiện…

Phương tiện vận chuyển hàng hóa đến TP.HCM phải tập trung tại các đầu mối, điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa được phép hoạt động.

Xe đưa rước công nhân, chuyên gia được hoạt động với điều kiện: Người trên xe đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 1 đủ 14 ngày sau khi tiêm hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 có xác nhận của cơ quan y tế, có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính còn hiệu lực theo quy định.

Người dân từ các tỉnh vào TP.HCM để khám chữa bệnh (ngoại trừ trường hợp cấp cứu) phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 còn hiệu lực 72 giờ. Đồng thời, phải đảm bảo một trong các điều kiện: có giấy chuyển viện hoặc giấy hẹn tái khám; xác nhận của chính quyền địa phương (cấp phường, xã) về cho phép di chuyển đến TP.HCM để khám chữa bệnh. Giấy xác nhận có thể hiện đầy đủ thông tin về: người đi khám bệnh, người chạy xe và phương tiện.

Hoạt động đi, đến sân bay Tây Sơn Nhất thực hiện theo công văn 8272 của Bộ GTVT ban hành ngày 11.8.2021 và công văn 8573 của Bộ GTVT ngày 18.8.2021.