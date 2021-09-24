Hàng loạt tỉnh thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường sau 3 tuần bắt đầu năm học mới vì dịch Covid-19

Liên quan đến ca COVID-19 phát hiện trên địa bàn, ngày 23/9 Hải Dương khẩn cấp cho khoảng 1.800 học sinh từ Mầm non, Tiểu học đến THCS của xã Gia Xuyên dừng đến trường. Trước đó UBND thành phố Hải Dương cho học sinh các khối 1, 5, 6, 9, 10, 12 đi học trở lại từ 15/9. Trẻ mầm non và các khối lớp còn lại được đến trường từ 20/9.

Theo VTC News, sau 3 tuần bắt đầu năm học 2021 - 2022, nhiều địa phương cho học sinh tạm dừng đến trường , chuyển qua dạy học trực tuyến do tình hình dịch COVID-19 phức tạp.

Ngay trong đêm 20/9, Chủ tịch UBND Hà Nam quyết định cho toàn bộ học sinh trong tỉnh nghỉ học một tuần từ ngày 21/9 đến hết 26/9 do địa phương phát hiện nhiều trường hợp F0 trong cộng đồng. Trong thời gian học sinh ở nhà, các trường căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất để lên lịch dạy trực tuyến phù hợp.

Ngoài Hải Dương, một số tỉnh thành cũng thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường vì ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Ở Thanh Hóa, UBND huyện Quảng Xương quyết định cho học sinh các cấp học trên địa bàn tạm dừng đến trường kể từ sáng 10/9 đến khi có thông báo mới. UBND TP Sầm Sơn cho học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên của 5 trường học gồm: THPT Sầm Sơn, THCS Bắc Sơn, THCS Quảng Minh, Tiểu học Bắc Sơn, Tiểu học Quảng Minh sẽ tạm dừng đến trường từ ngày 14/9 để theo dõi sức khỏe tại nhà.

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Đắk Nông cho tất cả các cơ sở giáo dục từ Tiểu học, THCS đến THPT, giáo dục thường xuyên trên địa bàn toàn tỉnh tạm ngừng việc dạy học trực tiếp từ ngày 7/9 cho đến khi có thông báo mới.

Với học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT các huyện và trường THPT dân tộc nội trú N'Trang Lơng tổ chức cho học sinh ở lại trường, phải quản lý chặt chẽ việc ở nội trú của học sinh. Còn trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh, tỉnh yêu cầu nhà trường cho số học sinh ở nội trú của trường về lại địa phương và yêu cầu các em thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Tương tự, học sinh tại các địa bàn thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 của tỉnh Kiên Giang tạm dừng đến trường từ ngày 13/9.

Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi cho học sinh nghỉ từ ngày 9/9 đến khi có thông báo mới. Sở cũng đưa ra hướng dẫn về việc giảng dạy trong năm học mới tại tất cả các cơ sở giáo dục. Theo đó, Sở yêu cầu các cơ sở giáo dục chuyển từ hình thức dạy học trực tiếp sang dạy học trực tuyến, trừ bậc mầm non.