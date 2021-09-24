Nghẹn ngào khoảnh khắc 'thiên thần nhí' lon ton đuổi theo xe máy xin cơm từ thiện, hành động sau đó của nhóm cứu trợ được khen nức nở

Xã hội 24/09/2021 11:00

Hình ảnh em bé với gương mặt hồn nhiên lon ton chạy theo nhóm thiện nguyện để được nhận quà khiến nhiều người vừa thương, vừa xúc động.

Trong thời gian TP.HCM giãn cách xã hội do dịch Covid-19, nhiều hội nhóm làm từ thiện đã tham gia vào công tác hỗ trợ thực phẩm cho người dân. Dù chỉ là những hộp sữa, gòi mì tôm hay bao gạo, nhưng những điều nhỏ bé đó lại vô cùng ý nghĩa.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại một tình huống xúc động khi đội thiện nguyện đi phát cơm cho người dân khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào.

Bé gái lon ton chạy theo nhóm thiện nguyện 

Theo clip, một nhóm thiện nguyện đang chạy xe máy trên đường đi phát quà hỗ trợ cho mọi người thì phát hiện một bé gái chừng 3-4 tuổi vừa lon ton chạy theo phía sau xe vừa hò hét điều gì đó. 

Nghẹn ngào khoảnh khắc 'thiên thần nhí' lon ton đuổi theo xe máy xin cơm từ thiện, hành động sau đó của nhóm cứu trợ được khen nức nở - Ảnh 1
Bé gái chạy thật nhanh theo xe máy của nhóm tình nguyện viên - Ảnh: Cắt từ clip

 Thấy vậy, một người trong nhóm tình nguyện đang chạy xe, chưa kịp dừng lại đã nói với bé: "Nhanh nhanh về nhà lấy cơm, Về nhà đi, đi đâu lang thang dữ vậy?". Sau đó, nam tình nguyện viên ra hiệu cho bé gái dừng lại, đồng thời gọi một đồng nghiệp của mình tiến đến phát trước ổ bánh mì cho bé gái.

Nghẹn ngào khoảnh khắc 'thiên thần nhí' lon ton đuổi theo xe máy xin cơm từ thiện, hành động sau đó của nhóm cứu trợ được khen nức nở - Ảnh 2
Em bé ngơ ngác khi được nhận quà - Ảnh: Cắt từ clip

 Đoạn clip chỉ vỏn vẹn chưa đến 30 giây nhưng khiến người xem "rưng rưng" nước mắt. Chứng kiến sự hồn nhiên, yêu đời của cô bé khi sắp được tặng quà, ai nấy đều vừa thương, vừa xúc động.

Những câu chuyện ấm áp về tình người thường lấy đi nhiều xúc cảm của cư dân mạng. Đoạn clip trên cũng khiến không ít netizen nghĩ đến câu chuyện từng gây xúc động trước đó. Cụ thể, cách đây không lâu, dân mạng từng chia sẻ bài đăng về gia đình có cô con gái nhỏ, thường xuyên nằm dưới gầm cầu.

Chủ nhân bài đăng chia sẻ, trong lần đi phát quà tại gần cầu Chà Và (Q.5, TP.HCM), 1 nhóm thiện nguyện đã vô tình chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của gia đình 3 người và bước đến hỏi thăm. Lắng nghe tâm sự từ đôi vợ chồng, các thành viên trong nhóm được biết cả 2 đều thất nghiệp, không có nhà cửa, còn 1 đứa con 3 tuổi đang nhờ người quen trông giúp.

Bé gái ở cùng có tên gọi Út Cưng, trên đầu mang 1 vết thương do không may rơi từ thành cầu xuống dưới. Ngày em gặp chuyện, người cha chỉ còn đúng 24 ngàn đồng trong túi nhưng cũng tìm cách đưa con đi gặp bác sĩ. May mắn là sau khi trình bày điều kiện gia đình, bệnh viện đã quyết định điều trị miễn phí cho cô bé.

Nghẹn ngào khoảnh khắc 'thiên thần nhí' lon ton đuổi theo xe máy xin cơm từ thiện, hành động sau đó của nhóm cứu trợ được khen nức nở - Ảnh 3
Gia đình em được giúp đỡ - Ảnh: Thể thao & Văn hóa

 Mặc dù không có nhà cửa, cha mẹ cũng đang cố gắng lo bữa ăn từng ngày nhưng Út Cưng còn quá nhỏ để hiểu rõ hoàn cảnh. Nhìn đôi mắt lấp lánh và nụ cười vô tư của em, mọi người đều rưng rưng nước mắt, tìm cách giúp đỡ em và cha mẹ.

Sau vài ngày, nhóm từ thiện đã kêu gọi được số tiền 200 triệu đồng để lo cho gia đình Út Cưng. Nhóm thiện nguyện quyết định gửi trước 20 triệu đồng để cả nhà có chi phí sinh hoạt; đồng thời làm giúp hợp đồng thuê nhà trong 6 tháng. Số tiền còn lại được gửi vào sổ tiết kiệm, coi như khoản vốn nho nhỏ để 2 vợ chồng kiếm thêm nghề đem đến thu nhập. Như vậy, với sự hỗ trợ nhiệt tình từ mạnh thường quân, gia đình Út Cưng đã có chốn dừng chân, không còn phải lang thang ngoài đường.

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