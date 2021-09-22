Miệt mài làm từ thiện, ông Đoàn Ngọc Hải vẫn 'tự giác' tung 26 trang sao kê, tiết lộ 'căng mắt, lật từng tờ để chụp đưa lên Facebook'

Xã hội 22/09/2021 22:07

Hành động minh bạch, rạch ròi của ông Đoàn Ngọc Hải giữa 'cơn bão' sao kê đã nhận về nhiều lời khen ngợi của cư dân mạng.

Trong cơn bão sao kê từ thiện của giới nghệ sĩ thời gian gần đây, ông Đoàn Ngọc Hải cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều với những phát ngôn của mình. Trước vấn đề đó, để tránh việc bị réo tên, ông Đoàn Ngọc Hải đã chính thức công bố 26 trang sao kê hoạt động từ thiện của mình

Miệt mài làm từ thiện, ông Đoàn Ngọc Hải vẫn 'tự giác' tung 26 trang sao kê, tiết lộ 'căng mắt, lật từng tờ để chụp đưa lên Facebook' - Ảnh 1
Ông Hải sao kê rạch ròi - Ảnh chụp màn hình FBNV
Miệt mài làm từ thiện, ông Đoàn Ngọc Hải vẫn 'tự giác' tung 26 trang sao kê, tiết lộ 'căng mắt, lật từng tờ để chụp đưa lên Facebook' - Ảnh 2
26 trang sao kê được đăng tải trên trang cá nhân của ông Hải - Ảnh: FBNV

 Trên trang cá nhân, ông Hải chia sẻ:

“Nhật ký hành trình - Đoàn Ngọc Hải

Thành phố Hồ Chí Minh 10 giờ 26 phút sáng nay thứ tư ngày 22-9-2021.

Sao kê ngân hàng lần 2 (từ ngày 01-9-2021 đến ngày 15-9-2021, số tờ: 26 tờ)

Kính gửi bà con cô bác trong và ngoài nước.

Mặc dù không có ai ủng hộ Quỹ Vì Đồng Bào yêu cầu tôi sao kê nhưng tôi nghĩ đây là trách nhiệm tôi phải làm, dù rằng báo cáo thu, chi, tồn quỹ kèm chứng từ mỗi ngày tôi đã viết đầy đủ đăng lên trang facebook của tôi, chỉ thiếu mỗi con dấu đỏ của ngân hàng mà thôi.

Như bài facebook ngày 17-9-2021 tôi đã cam kết với bà con là sẽ sao kê tài khoản Đoàn Ngọc Hải (QUỸ VÌ ĐỒNG BÀO), tài khoản số 6868968689 ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thủ Đức, tôi đưa công khai lên trang facebook của tôi. Hôm nay tôi xoá đi số tài khoản của những người ủng hộ (vì tính bảo mật thông tin cá nhân và facebook họ cũng không cho phép), chụp đưa lên cho bà con cô bác xem các khoản thu, chi và tồn quỹ.

Các khoản thu, chi từ ngày lập tài khoản Đoàn Ngọc Hải 6868 9 6868 9 tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thủ Đức ngày 12-3-2021 đến ngày 15-9-2021 tôi sẽ cố gắng dành thời gian ngồi xoá số tài khoản của những người gửi tiền ủng hộ rồi chụp đưa lên trang facebook của tôi để bà con cô bác xem trong thời gian sớm nhất có thể (mệt nhất và mất thời gian nhất là tôi phải căng mắt để xoá số tài khoản của người gửi, phải lật từng trang để xoá, sau đó phải lật từng trang để chụp hình đưa lên trang facebook).

Rất mong bà con cô bác giám sát hoạt động các khoản thu, chi và tồn quỹ của Quỹ Vì Đồng Bào (kể cả những người không ủng hộ).

Trân trọng!

Lưu ý: Cột số tiền ghi nợ là khoản chi, cột số tiền ghi có là khoản tiền mọi người ủng hộ, cột số dư là tồn quỹ."

Miệt mài làm từ thiện, ông Đoàn Ngọc Hải vẫn 'tự giác' tung 26 trang sao kê, tiết lộ 'căng mắt, lật từng tờ để chụp đưa lên Facebook' - Ảnh 3
Ông Đoàn Ngọc Hải chia sẻ lý do che số tài khoản người ủng hộ - Ảnh: FBNV

 Trước đó, vào ngày 17/9, ông Hải cũng từng công khai 5kg giấy sao kê và khẳng định không làm gì khuất tất với bà con. Ông Đoàn Ngọc Hải thẳng thắn chia sẻ: "Làm từ thiện là niềm vui, không phải vì mục đích chính trị, là cái tâm có trong con người chứ không phải "nghề" để kiếm tiền, làm từ thiện không phải để khoe khoang sư giàu có và để chửi mắng, sỉ nhục vô căn cứ, vô luật pháp đối với người khác".

Miệt mài làm từ thiện, ông Đoàn Ngọc Hải vẫn 'tự giác' tung 26 trang sao kê, tiết lộ 'căng mắt, lật từng tờ để chụp đưa lên Facebook' - Ảnh 4
Miệt mài làm từ thiện, ông Đoàn Ngọc Hải vẫn 'tự giác' tung 26 trang sao kê, tiết lộ 'căng mắt, lật từng tờ để chụp đưa lên Facebook' - Ảnh 5
Ông Hải nhấn mạnh bản thân làm từ thiện từ tâm - Ảnh: FBNV

 Chính sự nhanh chóng và minh bạch của ông Đoàn Ngọc Hải đã khiến dân mạng thán phục, cảm kích và dành nhiều lời khen. Nhiều người gửi lời chúc ông sẽ có thật nhiều sức khỏe để có thể giúp thêm được nhiều người nữa.

Được biết, suốt 1 tháng qua, ông Đoàn Ngọc Hải vẫn bền bỉ chở lương thực, thực phẩm cho hàng vạn bà con xóm trọ nghèo, cho các bệnh viện dã chiến chữa bệnh COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận như Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Vĩnh Long và Trà Vinh. Ông cũng "tăng ca" chở và vác bình oxy đến tận nhà cho những bà con nhiễm COVID-19 đang bị khó thở vào buổi tối. Trước đó, ông Hải bị một số cư dân mạng hiểu lầm trước thông tin ăn chặn, không minh bạch trong quá trình sử dụng tiền từ thiện. Để chứng minh và lấy lại danh dự, ông Hải đã tự đến ngân hàng và sao kê chi tiết từng khoản thu chi để làm sáng tỏ tin đồn.

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