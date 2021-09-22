2 bé bị bỏ rơi khi mới được 3 và 5 tháng tuổi và trở thành F0, các bé nhận được sự chăm sóc, che chở của đội ngũ nhân viên y tế. Tin vui khi mới đây, có nhiều người thương tình xin được nuôi 2 bé.

Cách đây vài ngày, trên fanpage Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố đã chia sẻ câu chuyện về 2 bé sơ sinh là F0 bị bỏ rơi. Ngay khi tiếp nhận, đội ngũ nhân viên y tế và tình nguyện viên đã thay nhau ngày đêm chăm sóc các bé. 2 bé sơ sinh là F0 được đội ngũ y tế, các tình nguyện viên chăm sóc "Hai cục cưng mới 3 tháng và 5 tháng, đồng cảnh ngộ bị bỏ rơi khi vừa chào đời tại một BV lớn tại quận Bình Thạnh... Không đủ điều kiện cách ly tại nhà, và cũng vì nhà cũng không có để chứa, nên hai đứa nhỏ được đưa đến cách ly điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 4.

Các nhân viên y tế tiếp nhận con ai cũng xót, tranh nhau ẵm bồng, đút sữa, rồi ru ngủ. Có tình nguyện viên F0 đã đủ ngày xuất viện, nay xin nán lại thêm ít ngày phụ việc chăm hai bé. Mà các cô lại là "vú em đời đầu", chưa từng có kinh nghiệm chăm bé. Cả đêm qua đúng là lần đầu hai người luống cuống trải nghiệm cảm giác làm mẹ. Thay nhau chăm, thay nhau ngủ, ăn cũng lùa nhanh vài đũa cơm để được ra với hai em, thương như con em trong nhà". Khi nhận hai bé về, các thành viên nữ trong tổ Công tác xã hội BV Nhi đồng Thành Phố phải tức tốc đi mua các vật dụng cho trẻ sơ sinh như bình sữa, bịch tã, ít cháo gói dinh dưỡng,.... Các tình nguyện viên chia sẻ: "Bé trai F0 đêm về lạ sữa, các cô lột bỉm, ôm con rồi bối rối chạy tới chạy lui, sau đó quyết định cho em vào bồn rửa tay giải quyết, tắm rửa sạch sẽ, rồi mát quá em không chịu ngủ, cả hai mớm sữa nhiệt tình. Miễn no sữa là được, bồng bế một hồi hai chị em cũng chịu yên giấc...".

2 em bé được diện quần áo đẹp, vui vẻ đón Tết trung thu đầu đời - Ảnh: Câu chuyện này đã thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng, mọi người rất cảm động với hành động nghĩa tình của các y bác sĩ và tình nguyện viên. Được biết, bé nhỏ 3 tháng tên là Bắp, anh lớn 5 tháng tên Sữa, được chuyển qua từ bệnh viện Gia Định. Trong bữa tiệc đón Trung thu tại bệnh viện dã chiến diễn ra ngày 19/9, cả Bắp và Sữa đều được các "mẹ nuôi" - những nữ tình nguyện viên mặc cho bộ quần áo mới nhất, đẹp nhất, đôi mắt nhỏ lấp lánh, nụ cười nở trên khuôn miệng nhỏ xinh khiến ai nhìn cũng cảm thấy vui lây. Đã hơn 2 tuần đón các bé về, anh Lê Quang Trường (21 tuổi, ngụ tại Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM và hiện đang công tác tại Bệnh viện Nhi đồng) kể trên báo Pháp luật & Bạn đọc, cả khoa anh đã dần quen với sự có mặt của 2 thiên thần nhỏ này. 2 bé hiện cũng đã xét nghiệm âm tính, sức khỏe hồi phục. Trường kể: "2 bé giờ đang tập lẫy, ngoan lắm, quen với cô chú, ba mẹ nuôi nên nằm xuống là chơi, quậy tung luôn." Đồng thời, tình nguyện viên này cũng chia sẻ thêm tin vui về về bé: "Có các chị trong khoa cũng muốn xin nhận nuôi 2 em nhưng vì còn vướng mắc chỗ hồ sơ pháp lý và thủ tục. Sắp tới, 2 em sẽ được chuyển lại về BV Gia Định. Mấy chị trong khoa mình nhớ bé quá nên đã xin bệnh viện xin nhận nuôi thêm 1 tuần. Bắp với Sữa đi đâu cũng được các cô chú yêu quý, các anh chị ở bệnh viện Gia Định cũng thương 2 con nhiều lắm.", anh Trường chia sẻ. Đội ngũ y tế và các tình nguyện viên tổ chức Trung thu cho các bé thiếu nhi - Ảnh: Internet Nhiều người sau khi xem xong câu chuyện và hình ảnh thì vô cùng cảm động, gửi lời cảm ơn chân thành đến đội ngũ y tế đã cứu giúp, chăm sóc 2 cháu bé. Ai nấy đều mong 2 bé sẽ sớm có tổ ấm mới. Ảnh: Fanpage Bệnh viện Nhi đồng Thành phố

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