Con đỗ Thủ khoa trường Y, mẹ đơn thân nghèo 'liều' hỏi vay tiền đóng học cho con bị từ chối và cái kết vỡ òa

Xã hội 20/09/2021 21:13

Nghe tin con đậu trường Y, người mẹ vừa hạnh phúc vừa lo lắng khi không biết kiếm đâu ra tiền đóng học phí cho con. Chị 'liều' viết đơn vay tiền và nhận được cái kết cực kỳ xúc động.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, cậu bé Lê Thanh Sang là học sinh Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Quận 6, TP.HCM). Năm lớp 12 vừa qua, Sang đoạt giải nhì môn Sinh học trong cuộc thi học sinh giỏi thành phố.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, chưa tính điểm ưu tiên thì điểm của Sang cao nhất 28,75 điểm, là Thủ khoa ngành Y Khoa, Đại học Y Phạm Ngọc Thạch. Với số điểm này, cậu có thể cũng đồng thời là thủ khoa toàn trường.

Nhận tin con trai đậu đại học với số điểm cao, chị L.T.A.T. (mẹ của Sang) rất đỗi tự hào, vừa mừng nhưng lòng cũng ngổn ngang những nỗi lo vì hoàn cảnh khó khăn. Chị T. vốn là một góa phụ. Khi Sang mới được hơn 1 tuổi, chồng mất, chị ôm con về ở với cha mẹ. Cha mẹ làm ăn thua lỗ, bán nhà, ở nhà thuê rồi cha mẹ chị cũng qua đời...

Con đỗ Thủ khoa trường Y, mẹ đơn thân nghèo 'liều' hỏi vay tiền đóng học cho con bị từ chối và cái kết vỡ òa - Ảnh 1
Điểm số của Sang cao nhất trường Đại học y Phạm Ngọc Thạch - Ảnh: FB Nguyễn Đức Hiển

 

Ba năm nay, chị T. xin làm tạp vụ cho một công ty địa ốc tại Quận 6, TP.HCM. Lương dù không cao, nhưng chị cũng cố gắng co kéo trang trải cuộc sống của hai mẹ con. Điều may mắn là mẹ con chị được lãnh đạo công ty quan tâm, cho ở miễn phí trong một căn hộ chung cư do công ty xây dựng.

Chị T. mừng, nhưng cũng lo, vì trong những tháng ngày tiếp theo, việc lo học phí cho con tại trường Y là một thách thức lớn. Cứ mỗi khi nghe con hỏi: "Mẹ ơi, tiền đâu mà đóng học phí?", trong lòng chị T. lại dấy lên nỗi xót xa. Chị động viên con trai và tự nhủ phải tìm đủ mọi cách để cho con được học hành đến nơi đến chốn. 

Sau đó, chị viết đơn lên công ty, xin được ứng trước 14 triệu đồng để làm thủ tục nhập học cho con. Chị T. hy vọng đơn sẽ được duyệt tiền ứng trước sẽ trừ dần vào lương hàng tháng. Chị T. không còn người thân thích, không có nhà và cũng không có tiền tích lũy cho tương lai của con trai, chỉ có đôi bàn tay và sức lao động. 

Con đỗ Thủ khoa trường Y, mẹ đơn thân nghèo 'liều' hỏi vay tiền đóng học cho con bị từ chối và cái kết vỡ òa - Ảnh 2

 "Việc vay tiền công ty là điều trước tới giờ tôi chưa từng nghĩ đến vì tôi làm tạp vụ ở đây đã được quan tâm. Hơn nữa, thời điểm dịch bệnh như thế này tôi vẫn có công việc, không bị giảm lương, nên không muốn vì việc của mình lại thêm gánh nặng cho công ty. Nhưng sau khi biết thời hạn nộp tiền gấp gáp quá, không biết vay mượn đâu nữa, tôi mới đánh liều”, chị T. tâm sự trên Vietnamnet. 

Nhận đơn, trưởng bộ phận nhân sự chuyển lên cấp trên. Cuối cùng, kết quả báo về: "Tờ đơn của chị không được lãnh đạo Tập đoàn duyệt, nhưng con chị vẫn sẽ có tiền đi học. Lãnh đạo tập đoàn sẽ thưởng cho cậu bé 50 triệu đồng nếu đạt thủ khoa và hỗ trợ 3 triệu đồng mỗi tháng cho việc học" - Trưởng bộ phận nhân sự thông báo với chị T., theo thông tin từ Pháp luật TP.HCM.

Nghe đến đó, người mẹ xúc động không nói nên lời. Thế là từ nay, con trai chị đã có thể viết tiếp nên những giấc mơ. Khởi đầu tuyệt với cho một cậu bé 18 tuổi đã khiến ai nấy rưng rưng xúc động.

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