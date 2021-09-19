Nhận gạo mùa dịch, gái trẻ vô ơn đăng đàn chê bai, đòi vứt cho gà hàng xóm ăn: 'Cứu trợ cho gà nhà người ta'

Xã hội 19/09/2021 20:13

Nhận được gạo cứu trợ, thay vì cảm ơn, cô gái lại lên mạng xã hội kêu ca, thậm chí còn đòi vứt số gạo ấy đến cho gà hàng xóm ăn.

Những ngày này, do nhiều tỉnh thành đang thực hiện giãn cách xã hội nên việc mua thực phẩm, tiếp tế đồ ăn sẽ được nhiều lực lượng chức năng đảm nhận. Bên cạnh những lời cảm ơn, bày tỏ chân thành được gửi đến các cán bộ thì cũng có một vài cá nhân lại đăng đàn chê bai đồ cứu trợ gây bức xúc. 

Thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 19/9, Công an phường Hiệp Thành (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã triệu tập Lê Thị Phương Anh đến làm việc về hành vi chia sẻ thông tin lên mạng xã hội thiếu chuẩn mực, gây bức xúc dư luận.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 phường Hiệp Thành cho hay, thời gian qua địa phương đã tích cực triển khai việc đưa gạo, lương thực, thực phẩm đến hỗ trợ các hộ dân khó khăn và nhà trọ trên địa bàn phường.

Nhận gạo mùa dịch, gái trẻ vô ơn đăng đàn chê bai, đòi vứt cho gà hàng xóm ăn: 'Cứu trợ cho gà nhà người ta' - Ảnh 1
Lê Thị Phương Anh làm việc với lực lượng chức năng - Ảnh: Tiền Phong

 Tuy nhiên, khi nhận được hỗ trợ, Lê Thị Phương Anh đã chia sẻ thông tin trên trang Facebook cá nhân tên "Phuong Anh" với nội dung: “Hàng cứu trợ, 2 lần, mỗi lần 1 bao gạo với mấy gói mì. Gạo thì tớ còn đầy, mì thì tớ ko thích ăn. Giá mà đổi 2 bao gạo này được 1 bó rau nhỉ. Thôi để dành cho đàn gà nhà hàng xóm của người ta ăn vậy. Cứu trợ cho gà nhà người ta”.

Ngay sau đó, Công an phường Hiệp Thành đã mời Phương Anh đến làm việc. Tại buổi làm việc, người này nhận thấy nội dung đăng tải trên không đúng, lời lẽ không phù hợp, đã gỡ bài đăng và cam kết không tái phạm. 

Trước đó, câu chuyện một người phụ nữ chê rau cứu trợ là "đồ cho heo ăn" được chia sẻ rộng rãi cũng đã khiến dân mạng tranh cãi nảy lửa. 

Cụ thể, trong đoạn clip, khi một người đàn ông (được cho là cán bộ địa phương) đến phát rau thì lập tức nhận lại sự khó chịu của chủ nhà. Người phụ nữ này nói rằng "đem về đi" bởi cô cho rằng việc thả rau từ trên xe xuống như vậy là khó chấp nhận, và nguyên văn lời của cô này là "nhìn tưởng giục cho heo ăn".

Nhận gạo mùa dịch, gái trẻ vô ơn đăng đàn chê bai, đòi vứt cho gà hàng xóm ăn: 'Cứu trợ cho gà nhà người ta' - Ảnh 2
Người phụ nữ chê rau cứu trợ - Ảnh: Cắt từ clip

 Quá khó chịu trước thái độ, người đàn ông phát đồ ăn đã nhảy khỏi xe, lấy rau mang đi. Tuy nhiên sau đó, người phụ nữ là chủ nhà vẫn tiếp tục chạy ra, lớn tiếng mắng mỏ. Cô nhấn mạnh rằng không phải mình không muốn nhận nhưng cách cho (thả đồ từ trên xe xuống) như vậy thì không chấp nhận.

Sau đó, những hình ảnh trong đoạn clip được dân mạng bình luận trái chiều. Có người "ném đá" thái độ của người phụ nữ, nhưng cũng có ý kiến không đồng tình cách "phát thức ăn" của người đàn ông kia. Tuy nhiên, số đông đều hy vọng rằng mọi người nên có ý thức cùng chung tay san sẻ với lực lượng tuyến đầu để có thể sớm chiến thắng đại dịch Covid-19. 

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