Người dân vi phạm giãn cách, chen chân xếp hàng dài mua bánh trung thu, Hà Nội lập tức yêu cầu tạm đóng cửa một số tiệm

Xã hội 19/09/2021 16:24

Ngay sau khi xuất hiện hình ảnh người dân xếp hàng dài để mua bánh Trung thu trên phố Thuỵ Khuê, UBND quận Tây Hồ đã yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm của các tiệm bánh trung thu không chấp hành các quy định giãn cách.

Thời điểm cận tết Trung thu, nhiều người dân có nhu cầu tìm mua các loại bánh Trung thu ngon, có thương hiệu để sử dụng hoặc làm quà. Những ngày qua, nhiều cửa hàng bánh truyền thống ở Hà Nội xảy ra tình trạng tập trung đông người. 

Thông tin trên báo Dân trí chiều 19/9, ông Nguyễn Đình Khuyến - Chủ tịch UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, chính quyền sở tại vừa yêu cầu tạm đóng cửa một số cửa hàng bán bánh trung thu truyền thống trên phố Thụy Khuê vì đã để khách hàng tập trung, có dấu hiệu vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Người dân vi phạm giãn cách, chen chân xếp hàng dài mua bánh trung thu, Hà Nội lập tức yêu cầu tạm đóng cửa một số tiệm - Ảnh 1
Một cửa hàng bánh Trung thu trên đường Thụy Khuê (Tây Hồ) từng để xảy ra tụ tập đông người - Ảnh minh họa: Kinh tế Đô thị

 Cụ thể, nhiều cửa hàng kinh doanh bánh trung thu trên phố Thụy Khuê (phường Thụy Khuê) đã bị đóng cửa từ trưa qua (18/9), trong đó có cơ sở, cửa hàng kinh doanh sản xuất bánh trung thu B.P. Sau đó, để đảm bảo an toàn và phục vụ nhu cầu của người dân trên địa bàn Hà Nội được mua bánh trung thu truyền thống, UBND quận Tây Hồ, UBND phường Thụy Khuê đã chủ động hỗ trợ việc bán hàng an toàn cho người dân.

Trong sáng 19/9, lực lượng chức năng đã tổ chức cho các cơ sở kinh doanh bánh trung thu bán hàng tại trường THPT Chu Văn An, ở địa chỉ 260 phố Thụy Khuê để đảm bảo không gian rộng hơn. Đồng thời, chính quyền sở tại cũng cử lực lượng hỗ trợ đảm bảo công tác phòng chống dịch, yêu cầu người dân khi mua bánh phải xếp hàng, giữ khoảng cách, đảm bảo quy tắc 5K…

Người dân vi phạm giãn cách, chen chân xếp hàng dài mua bánh trung thu, Hà Nội lập tức yêu cầu tạm đóng cửa một số tiệm - Ảnh 2
Lực lượng chức năng phường Thụy Khuê chốt trực, yêu cầu các cơ sở kinh doanh, sản xuất bánh trung thu trên phố Thụy Khuê tạm dừng hoạt động. Ảnh: Báo Công luận

 Thông tin thêm trên Zing, lãnh đạo phường Thụy Khuê cho biết trước mắt chính quyền phường sẽ chỉ nhắc nhở các cửa hàng này, không xử phạt ngay. Ông cho rằng nhu cầu của người dân lớn, một số chưa ý thức tốt nên dẫn đến tình trạng tập trung đông người, cần chia sẻ cho các cửa hàng trong giai đoạn khó khăn này.

Trao đổi trên Zing về mức xử phạt đối với các tiệm bánh Trung thu để khách chen lấn trong thời điểm dịch bệnh, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, theo văn bản số 3084 ngày 15/9 của UBND Hà Nội điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn, từ 12h ngày 16/9, Tây Hồ là một trong 18 quận, huyện thuộc vùng xanh, ở mức bình thường mới. UBND quận Tây Hồ cho biết bánh Trung thu là mặt hàng thiết yếu nên được mở bán. Song các cơ sở kinh doanh này phải tuân thủ quy định về phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo giãn cách mới được hoạt động. Nếu các tiệm bánh được mở cửa nhưng không tuân thủ quy định về phòng, chống dịch bệnh, để khách hàng chen lấn và không đảm bảo giãn cách, chủ cơ sở có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP.

Theo Khoản 3 Điều 12 của nghị định trên, hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng, sẽ bị phạt 10-20 triệu đồng. Mức phạt trên cũng được áp dụng đối với cơ sở kinh doanh cố tình mở cửa, không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch.

Trường hợp vi phạm làm phát sinh chi phí chống dịch từ 100 triệu đồng trở lên hoặc làm lan dịch ra cộng đồng, thì chủ cơ sở có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 240 Bộ luật Hình sự 2015.

Đối với khách mua hàng, người nào không tuân thủ quy định về bảo vệ cá nhân, không giữ khoảng cách tối thiểu theo quy định, thì bị phạt tiền tối đa 3 triệu đồng. Ngoài ra, hành vi tập trung đông người nơi công cộng trong mùa dịch có thể bị phạt đến 20 triệu theo Nghị định 117/2020.

 

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