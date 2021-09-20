Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, người đàn ông đánh thương ấy là anh Út (người gốc Campuchia, quê Trà Vinh). . Hễ cứ mỗi lần nhắc đến chị, anh lại òa khóc lên như một đứa trẻ.

Nguyên là tên con của anh chị, sinh năm 2004, hiện đang ở với dì tại huyện Hóc Môn. Cháu lên chơi với dì rồi bị kẹt lại từ ngày giãn cách xã hội. Theo lời anh Út, vì không kịp gặp mẹ lần cuối nên con anh đã rất nhiều và quyết định ăn chay.

Chia sẻ với nguồn tin trên, anh nhớ lại: "Mấy hôm trước, vợ tôi nói không được khỏe, cứ sốt râm ran. Y tế phường xuống test thì phát hiện hai vợ chồng tôi đều dương tính, chúng tôi cách ly tại nhà. Tối hôm đó, cổ kêu mệt quá, tôi liền quay xuống bếp pha nước chanh cho vợ. Lúc quay lên, cổ nói khó thở, chỉ kịp kêu tên con là "Nguyên ơi" rồi ra đi".

Từ lúc phát hiện mắc Covid-19 đến khi ra đi chỉ vỏn vẹn một ngày, người vợ không kịp nói lời sau cuối nào với anh. Quân đội đến mang chị đi an táng, ngôi nhà cũng trở nên lạnh lẽo. Bất kì góc nào trong nhà, anh cũng đều thấy hình ảnh chị đã từng ở đó. "Vợ chồng tôi sống với nhau mấy chục năm không có tiếng gây gổ. Vậy mà giờ đây cô ấy đã đi rồi", anh nức nở.

Quét rác, đổ bô, thay tã, đấm lưng, châm nước ... anh Út không nề hà bất cứ công việc gì - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Hai vợ chồng có sạp bán tạp hóa tại chợ Rạch Ông (quận 8), anh quyết định sau giãn cách sẽ đem hết hàng hóa để phát từ thiện. Còn về phần mình, sau khi hết bệnh anh đã xin vào bệnh viện Phục hồi chức năng gần nhà để giúp đỡ mọi người. Quét rác, đổ bô, thay tã, đấm lưng, châm nước… anh Út chưa bao giờ từ chối bất kì công việc nào.

Những ngày trong bệnh viện, không ít lần anh xót xa trước lằn ranh sinh – tử của con người. Đó là cặp vợ chồng nằm đối diện giường nhau, cả hai đều yếu ớt. Người chồng ra đi trước, vợ ở lại nhưng không ai dám nói với bà về cái chết của chồng. Ngoài ra, khi có bệnh nhân Covid-19 qua đời, anh phụ nhân viên y tế chuyển xác đi an táng. Sau đó, anh lại lặng lẽ đứng trong góc, cầu nguyện và thắp cho họ một nén nhang tiễn biệt.

Bác sĩ chữa trị cho bệnh nhân Covid-19 - Ảnh minh họa: Internet

Mấy lần về nhà, anh chỉ dám thắp nhang cho vợ rồi đi. Nhìn khói nhang ngang khung ảnh thờ, anh vô cùng đau xót. Anh ngậm ngùi bày tỏ: "Sau cái chết của vợ, vài người thân của gia đình cũng ra đi. Tôi thấy cuộc đời sao mà khổ hạnh quá, người ta sống đó, rồi mất đó. Tôi muốn góp chút sức mình, giúp được ai thì mình giúp".