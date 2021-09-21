Tưởng chồng con đã mất, F0 từng nhiều lần đòi quyên sinh nức nở viết thư xin lỗi bác sĩ: 'Cám ơn đã sinh ra em lần nữa'

Những dòng tri ân của nữ bệnh nhân F0 từng nhiều lần có ý định tự tử gửi đến các y bác sĩ khiến cư dân mạng vô cùng xúc động.

Mới đây, trên fanpage Bệnh viện Chợ Rẫy đã đăng tải một câu chuyện thể hiện tính nhân văn sâu sắc. Theo đó, một bác sĩ điều trị cho bệnh nhân có tên N.T.H, sinh năm 1984 đã chia sẻ lại giây phút người phụ nữ này khi nhận được tin báo xuất viện trở về nhà sau hơn 1 tháng điều trị F0 tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19. Câu chuyện được fanpage Bệnh viện Chợ Rẫy đăng tải - Ảnh chụp màn hình FB Vào ngày 14/08/2021, bệnh nhân N.T.H được nhập điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu sub - ICU 7A, Bệnh viên Hồi sức COVID-19. Ở giai đoạn đầu điều trị, bệnh nhân luôn trong tình trạng loạn thần, rối loạn tri giác, không phối hợp điều trị, tự ý tháo máy HFNC và nhiều lần có ý định nhảy lầu, cắn lưỡi tự tử vì nghĩ rằng chồng con mình đã mất do Covid-19.

Sau khi điều trị cho bệnh nhân qua giai đoạn loạn thần cấp, để giúp bệnh nhân ổn định tinh thần, ekip điều trị đã thường xuyên liên hệ với gia đình bệnh nhân, phối hợp với thân nhân người bệnh để áp dụng tâm lý trị liệu đồng thời đánh giá, theo dõi sát sao quá trình điều trị. Chiều ngày 19/09/2021, trải qua hơn một tháng điều trị, bệnh nhận N.T.H đã khỏi bệnh, hoàn toàn tỉnh táo, được xuất viện và không quên viết thư cảm ơn gửi đến các y, bác sĩ và tình nguyện viên đã điều trị, chăm sóc cho mình. Trước khi ra về, người phụ nữ này được y bác sĩ cho biết chồng con của cô đã ổn định sau khi cách ly và khuyên nên giữ gìn sức khỏe để tiếp tục chăm lo cho 2 đứa con. Nghe được thông tin, bệnh nhân đã đã khóc “như mưa”, xin lỗi bác sĩ và điều dưỡng liên tục vì sợ mọi người giận.

Bức thư nữ bệnh nhân gửi đến các y, bác sĩ và điều dưỡng - Ảnh: Fanpage Bệnh viện Chợ Rẫy Trước đó, báo Người lao động cũng thông tin về một trường hợp F0 tỏ thái độ không hợp tác, đến khi bệnh trở nặng, được bác sĩ tận tình cứu sống thì mới ân hận và nói lời xin lỗi. Theo Người lao động, đó là bệnh nhân M.H.K (29 tuổi), được điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 8 (TP.HCM), có thể trạng béo phì, kèm theo yếu tố gia đình nhiều thành viên thừa cân, béo phì. Các bác sĩ cho biết, những ngày đầu nhập viện, K. tỏ thái độ không hợp tác. Cho tới khi thở khó, viêm phổi do mắc Covid-19 mức độ nặng, bác sĩ chạy đua thời gian tận tình cứu chữa, K. mới được cứu sống ngoạn mục. Vừa qua khỏi lằn ranh sinh tử và đang nằm tĩnh dưỡng chờ sức khỏe hồi phục, K. tỏ ra ân hận. K. viết lời xin lỗi các bác sĩ, chia sẻ trên nhóm điều trị tại bệnh viện: "Em nông nổi không chịu nghe hướng dẫn và cảm ơn các bác sĩ vì đưa em từ cõi chết trở về". Sau khi những câu chuyện này được chia sẻ, nhiều cư dân mạng đã không cầm được nước mắt. Có thể thấy, mặc dù rất vất vả trong việc điều trị cho hàng trăm, hàng nghìn bệnh nhân nhưng đội ngũ y bác sĩ vẫn không ngừng ra sức giành lấy sự sống cho từng người để không bỏ lại một ai trong "trận chiến" sinh tử vì Coviid-19.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tuong-chong-con-da-mat-f0-tung-nhieu-lan-doi-quyen-sinh-nuc-no-viet-thu-xin-loi-bac-si-cam-on-da-sinh-ra-em-lan-nua-425982.html