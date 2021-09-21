Tìm thấy thi thể đôi nam nữ ở Quảng Nam vừa đính hôn cùng lá thư tuyệt mệnh đẫm nước mắt: 'Xin lỗi ba mẹ 2 bên, con bị lừa'

Xã hội 21/09/2021 14:38

Người dân tìm thấy thi thể đôi nam nữ vừa đính hôn, lá thư tuyệt mệnh tại hiện trường hé lộ nguyên nhân vô cùng đau đớn.

Thông tin trên báo Pháp luật và Bạn đọc ngày 21/9, UBND huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) xác nhận đã tìm được thi thể đôi nam nữ nhảy cầu tại đập Khe Tân (xã Đại Thạnh, huyện Đại Lộc) tự tử trước đó.

Hai người được xác định là anh Tr.R (26 tuổi, trú xã Đại Tân) và chị Ng.T.K.V (25 tuổi, trú xã Đại Thạnh). Thi thể các nạn nhân đã được bàn giao cho người nhà để làm lễ mai táng.

Chính quyền huyện Đại Lộc cho biết, 2 người vừa làm lễ đính hôn nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên chưa tổ chức lễ cưới.

Tìm thấy thi thể đôi nam nữ ở Quảng Nam vừa đính hôn cùng lá thư tuyệt mệnh đẫm nước mắt: 'Xin lỗi ba mẹ 2 bên, con bị lừa' - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Infonet

 Trước đó, khoảng 21h ngày 20/9, người dân địa phương phát hiện tại đập Khe Tân có một xe máy, điện thoại di động, 2 đôi dép cùng 1 lá thư và ví đựng tiền bên trong có hơn 3 triệu đồng nhưng không thấy người.

Nghi có chuyện chẳng lành, người dân đã trình báo UBND xã Đại Thạnh. Qua xác minh, những vật dụng để lại hiện trường là của anh R. và chị V.

Theo như người nhà kể lại với chính quyền địa phương, trong quá trình làm ăn, buôn bán, cặp đôi này có thua lỗ dẫn đến nợ nần.

Theo Infonet/Vietnamnet, trong bức thư tuyệt mệnh để lại tại hiện trường, 2 người cũng cho biết bị lừa một số tiền lớn lên đến 2,6 tỉ đồng.

"Con xin lỗi ba mẹ 2 bên, kiếp này không báo hiếu được, hẹn kiếp sau. Xin được chôn chung. Tại 2 đứa con ngu nên bị ông thầy bỏ bùa lừa mất 2 tỷ 600 triệu, giờ nợ nần chồng chất con không đủ khả năng trả nên chọn cách ra đi.

Mong mọi người hãy xí xóa để con và vợ con ra đi thanh thản", nội dung bức thư tuyệt mệnh viết.

Tìm thấy thi thể đôi nam nữ ở Quảng Nam vừa đính hôn cùng lá thư tuyệt mệnh đẫm nước mắt: 'Xin lỗi ba mẹ 2 bên, con bị lừa' - Ảnh 2
Bức thư tuyệt mệnh của cặp đôi - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

 Hiện cơ quan chức năng huyện Đại Lộc cho biết đang làm rõ nguyên nhân khiến 2 người tự tử.

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