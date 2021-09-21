Phú Quốc ra thông báo hỏa tốc sau khi phát hiện 17 ca nghi mắc Covid-19, có cả công nhân bốc vác

Sau khi có kế hoạch 'mở cửa' trở lại, Phú Quốc phát hiện có 17 trường hợp nghi mắc Covid-19.

Sáng 21/9, báo Người lao động dẫn tin từ ông Võ Thành Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang - cho biết trên địa bàn TP vừa phát hiện 10 ca nghi mắc Covid-19. Theo thông tin ban đầu, trước đó, bà H.T.H. (ngụ khu phố 1, phường An Thới) có biểu hiện sốt nhẹ. Khoảng 16 giờ ngày 20-9, bà H. đến Trạm Y tế phường An Thới test thì có kết quả dương tính. Sau đó, chồng bà H. là ông T.V.N cũng đến test nhanh và cho kết quả tương tự.

Lực lượng chức năng đã truy vết và lấy mẫu test nhanh những người tiếp xúc gần với vợ chồng bà H. Trong đó, 17 trường hợp làm bốc vác tiếp xúc gần với ông N. thì 9 người dương tính với SARS-CoV-2. Những người này và vợ chồng bà H. được xét nghiệm RT-PCR thì 10 người dương tính. Công tác truy vết đã xác định được 44 F1 tiếp xúc gần với các ca nghi Covid-19. Qua test nhanh, thêm 7 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, đang chờ kết quả xét nghiệm khẳng định. Đồng thời, cơ quan chức năng đã phong tỏa khu vực F0 sinh sống và lấy 505 mẫu test nhanh trong cộng đồng (mẫu gộp) đối với 1.200 người ở phường An Thới, kết quả âm tính. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục truy vết thêm F1, F2 và lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng trên địa bàn phường An Thới.

Văn bản hỏa tốc của Chủ tịch UBND TP Phú Quốc - Ảnh: Người lao động Cũng trong sáng nay, UBND TP Phú Quốc cũng ra thông báo khẩn về việc truy tìm những người tiếp xúc gần với các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 ở các khu vực, gồm: Cầu cảng An Thới; chợ cá An Thới; nhà thùng nước mắm Hớn Hưng; trại hòm Sáu Điệp; Cảng Vịnh Đầm thuộc ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ. Trước đó, báo Tiền Phong cho biết, Thủ tướng mới đây đã cơ bản đồng ý với đề xuất của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch về phương án thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc. Kế hoạch đã được xây dựng, Phú Quốc dự kiến đón khách quốc tế ngay từ tháng 10/2021, nếu cần, sẽ điều chỉnh thời gian thực hiện hợp lí, tùy vào tình hình thực tế. Đối tượng được thực hiện thí điểm là khách du lịch quốc tế đáp ứng các điều kiện: có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, thời gian tiêm mũi 2 ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến lúc nhập cảnh hoặc có chứng nhận đã khỏi bệnh; thời gian từ lúc xuất viện tính đến ngày nhập cảnh không quá 12 tháng; hành khách xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính bằng phương pháp RT-PCR/RT-LAMP trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh; đã đăng ký tham gia chương trình du lịch trọn gói của doanh nghiệp lữ hành.

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