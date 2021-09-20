NÓNG: Hà Nội nới lỏng giãn cách, chính thức cho mở lại nhiều dịch vụ từ 6h ngày 21/9, có cắt tóc, gội đầu...

Tuổi Trẻ Online cho biết, tối 20/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh ban hành chỉ thị số 22 về phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP. Nội dung chỉ thị nêu qua 60 ngày thực hiện giãn cách xã hội, TP cơ bản kiểm soát tình hình dịch bệnh COVID-19. Vì vậy, từ 6h sáng 21/9, Hà Nội sẽ thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo COVID-19 của Thủ tướng.

- Các cơ sở cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu; siêu thị, chợ, cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng kinh doanh hoa, quả, trái cây, chuỗi kinh doanh nông sản thực phẩm trên địa bàn; cửa hàng thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao phục vụ khám chữa bệnh và phòng chống dịch; dịch vụ khám chữa bệnh, ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp, chứng khoán, bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất, nhập khẩu hàng hóa, cơ sở cai nghiện, cơ sở bảo trợ xã hội;

- Các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung không quá 20 người trong một phòng (trường hợp hội họp đông người thực sự cấp thiết do cơ quan Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương quyết định và phải đảm bảo thực hiện giãn cách tối thiểu, các biện pháp phòng chống dịch); không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2 m giữa người với người tại các địa điểm công cộng.

- Cửa hàng cắt tóc, gội đầu; dịch vụ kinh doanh, sửa chữa, rửa xe ô tô, xe máy, phương tiện giao thông, điện tử, điện lạnh và đồ gia dụng; cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm, sách, thiết bị, đồ dùng học tập; cửa hàng kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng; hoạt động kinh doanh trên các sàn điện tử thương mại, sử dụng dịch vụ giao hàng trực tuyến; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (chỉ bán hàng mang về) và đóng cửa trước 21h hàng ngày.

- Các cơ quan, công sở, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn (trừ các lực lượng vũ trang, cơ quan, đơn vị làm nhiệm vụ phòng chống dịch) bố trí cho cán bộ, người lao động làm việc theo nguyên tắc 50/50 (50% tại trụ sở, 50% sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà)…

- Ngoài xe mô tô, xe hai bánh vận chuyển bưu gửi, hàng hóa đang được phép hoạt động, Hà Nội còn cho phép xe mô tô, xe hai bánh tham gia ứng dụng công nghệ được phép hoạt động. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận chuyển bằng xe mô tô, xe hai bánh có ứng dụng công nghệ chỉ được phép bố trí không quá 50% số lượng phương tiện hoạt động. Bên cạnh đó, Hà Nội yêu cầu người giao hàng phải được tiêm ít nhất một mũi vắc xin phòng Covid-19, khai báo y tế hàng ngày trên ứng dụng VN-eID hoặc website: suckhoe.dancuquocgia.gov.vn; chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định. Thời gian hoạt động từ 9h đến 22h hàng ngày (áp dụng cho cả xe mô tô, xe hai bánh đang được phép hoạt động và xe tham gia ứng dụng công nghệ).

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, Hà Nội yêu cầu tổ chức đám tang trong phạm vi gia đình, không tổ chức quá 20 người; hạn chế các đoàn viếng và mỗi đoàn không được quá 5 người.

Ảnh minh họa: Internet

Tiếp tục tạm dừng các hoạt động

- Hoạt động vận tải hành khách đường bộ, đường thủy: xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch, xe khách liên tỉnh, hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa, vận tải hành khách bằng xe mô tô; trừ trường hợp: phục vụ công tác phòng chống dịch, công vụ, ngoại giao, vận chuyển công nhân, chuyên gia.

- Hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại địa điểm công cộng và các cơ sở kinh doanh (trừ các hoạt động được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép).

- Hoạt động tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự.

- Hoạt động cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn (trừ các dịch vụ được mở lại nói trên).

Tiếp tục duy trì các biện pháp phòng chống dịch

- Duy trì hoạt động 22 chốt tại các cửa ngõ ra/vào thành phố và 33 chốt tại các quận, huyện, thị xã giáp ranh các tỉnh lân cận để thực hiện kiểm soát người và phương tiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Tiếp tục duy trì các chốt tự quản tại các khu dân cư, tổ dân phố; kiểm soát chặt di biến động của người dân.

- Tiếp tục đề nghị Bộ Giao thông vận tải: Chỉ đạo dừng các chuyến bay thương mại nội địa đến sân bay quốc tế Nội Bài và vận tải hành khách bằng đường sắt đến Hà Nội.

- Tiếp tục kiểm soát chặt, không phát sinh các chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn.