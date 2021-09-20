Cập nhật: Danh sách 25 tỉnh thành cho tất cả học sinh đến trường, 24 tỉnh dạy học trực tuyến

Xã hội 20/09/2021 09:59

Theo tổng hợp của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tình hình tổ chức dạy học tại 63 tỉnh, thành tính đến hết ngày 19/9, toàn quốc có 25 địa phương tổ chức dạy học trực tiếp cho 100% học sinh.

Theo VnExpress, thống kê ngày 19/9 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy hầu hết tỉnh, thành cho toàn bộ học sinh học trực tiếp tại trường là ở miền Bắc. Trong khi nhóm tổ chức dạy học trực tuyến và qua truyền hình chỉ có Hà Nội và Hưng Yên thuộc khu vực này, còn lại là các tỉnh, thành phía Nam.

Cụ thể, 25 tỉnh, thành toàn bộ học sinh may mắn được đến trường học trực tiếp gồm: Bắc Giang, Bắc Kạn, Bình Định, Cao Bằng, Điện Biên, Gia Lai, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Hòa Bình, Kon Tum, Lai Châu, Lào Cai, Nam Định, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái.

Có 14 địa phương kết hợp dạy học trực tiếp, trực tuyến và qua truyền hình, gồm: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Ninh, Bình Thuận, Cà Mau, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lạng Sơn, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Trị, Sơn La, Thừa Thiên - Huế.

Còn lại 24 tỉnh, thành tổ chức dạy học trực tuyến và qua truyền hình, gồm: An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Dương, Bình Phước, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Nông, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Nội, Hậu Giang, Hưng Yên, Kiên Giang, Long An, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Sóc Trăng, Tây Ninh và TP.HCM.

Cập nhật: Danh sách 25 tỉnh thành cho tất cả học sinh đến trường, 24 tỉnh dạy học trực tuyến - Ảnh 1
Thống kê tình hình dạy học ở các địa phương tính đến ngày 19/9 của Bộ GD-ĐT - Ảnh: Thanh Niên

 Báo Thanh Niên cho biết thêm, trong tuần trước, Bộ GD-ĐT đã ban hành các văn bản hướng dẫn tổ chức dạy học ứng phó với diễn biến dịch Covid-19 từ lớp 1 đến lớp 12. Theo đó, có nhiều nội dung được tinh giản, không bắt buộc học sinh phải thực hiện và không kiểm tra, đánh giá nhằm giảm áp lực cho học sinh và các nhà trường.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn mới đây cũng đã có công điện gửi chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư về việc tổ chức dạy học ứng phó với diễn biến dịch Covid-19.

Theo đó, đối với địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội và không tổ chức dạy học trực tiếp tại trường, triển khai tổ chức dạy học trực tuyến kết hợp dạy học trên truyền hình các nội dung lý thuyết, hướng dẫn học sinh khai thác hiệu quả sách giáo khoa để học tập.

Đối với lớp 1, lớp 2, ưu tiên tổ chức dạy học trên truyền hình và không thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ trong khoảng thời gian này, khi học sinh đi học trở lại phải tổ chức ôn tập trước khi kiểm tra, đánh giá định kỳ.

Đối với lớp 3 đến lớp 12, tổ chức dạy học trực tuyến là chủ đạo, dạy học trên truyền hình là bổ trợ, ưu tiên cho các lớp cuối cấp. Hướng dẫn tổ chức tiết học, giờ học trực tuyến không kéo dài thời gian như học trực tiếp trên lớp để đảm bảo sức khỏe, tâm sinh lý của học sinh khi phải tiếp xúc với máy tính, điện thoại, tivi.

Đối với các địa phương cơ bản kiểm soát được dịch Covid-19, Bộ GD-ĐT đề nghị cần tận dụng tối đa khoảng thời gian học sinh có thể đến trường để dạy học trực tiếp, nhất là các nội dung thực hành, thí nghiệm và kết hợp ôn tập, củng cố những nội dung lý thuyết đã học trực tuyến, học trên truyền hình, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

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