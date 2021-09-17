Học online, 1 cô giáo dạy Văn ở Quảng Trị gây bức xúc khi xưng mày - tao, xúc phạm học sinh nặng nề: 'Đồ nít ranh'

Xã hội 17/09/2021 19:58

'Nhẽ ra tôi cần bình tĩnh hơn để giáo dục học sinh. Đúng là giận quá mất khôn', cô giáo thừa nhận sai phạm sau khi đoạn clip mắng học sinh được chia sẻ.

Thông tin trên báo Thanh Niên ngày 17/9, ông Trần Công Sơn, Hiệu trưởng Trường THPT Cam Lộ (H.Cam Lộ, Quảng Trị) cho biết, sau khi nhận được thông tin về đoạn clip ghi âm lan tràn trên mạng về lời lẽ của cô giáo xúc phạm học sinh trong giờ học trực tuyến, nhà trường đã tổ chức họp để xác minh. Bước đầu xác định, cô giáo xúc phạm học sinh là T.T.H.Y (51 tuổi), giáo viên dạy văn của nhà trường. Học sinh bị cô giáo mắng là em P.T.H.G, lớp 11A5, Trường THPT Cam Lộ.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, trong clip 6 phút, cô Y. đã buông những lời chửi rủa như: “quái thai về thể xác, quái thai về tâm hồn, con ***, đồ mạt hạng, đồ tiểu nhân, đồ nít ranh, đồ nớ chết quách đi cho rồi, đồ điên, xưng mày – tao với học sinh, cha mẹ bất hạnh đẻ ra đứa con quái dị, đồ nớ trước sau chi cũng trở thành *** của xã hội thôi, ra xã hội em sẽ bị tống tù...” .

Học online, 1 cô giáo dạy Văn ở Quảng Trị gây bức xúc khi xưng mày - tao, xúc phạm học sinh nặng nề: 'Đồ nít ranh' - Ảnh 1
Đoạn ghi âm được tung lên mạng xã hội đang được phát tán với tốc độ rất nhanh - Ảnh: Dân Việt

 Theo ông Sơn, tường trình của cô Y. cho biết, trong khi cô đang giảng bài trong lớp học trực tuyến thì em G. có lời lẽ tục tĩu, hỗn láo với cô khiến cô bức xúc. Và không giữ được bình tĩnh nên cô giáo phát ngôn thiếu chuẩn mực như clip phát tán trên mạng.

Trong khi đó, em G. phủ nhận sự việc và cho biết bản thân không tham gia lớp học trực tuyến đó. Tuy nhiên, 3 học sinh trong ban cán sự lớp 11A5 xác nhận, G. có tham gia lớp học trực tuyến đó.

Bên cạnh đó, cô Y. cũng chia sẻ thêm: Vụ việc diễn ra vào tiết học thứ 3 sáng 14/9. Khi cô Y. đang giảng môn văn cho lớp 11A5, em G. nói là không hiểu bài và khi cô hỏi vì sao thì em này trả lời: “Em đang ăn mì tôm nên không hiểu”. Khoảng 3 phút sau, tại ví trí số 11 của em G. tắt màn hình nhưng lại phát ra tiếng nhạc kèm lời chửi tục tĩu, xúc phạm người khác. Do đó cô Y. đã không giữ được bình tĩnh. Tuy nhiên, nguồn tin trên Dân Việt cho hay, một Bí thư chi đoàn lớp 11A5 tiết lộ, sau khi lên mạng để tìm thì em phát hiện, những lời lẽ tục tĩu đó là từ một kênh trên Youtube.

Theo cô Y., với kinh nghiệm 26 năm trong nghề, nhưng lần này cô đã giận mất khôn và thừa nhận dù là lỗi của học sinh đi nữa thì cách xử lý của cô như thực tế diễn ra là hoàn toàn sai.

"Khi nghe lại lời nói của mình, tôi thấy quá nặng nề, rõ ràng đã sai. Lỗi là do học sinh nhưng mình xử lý như vậy là sai. Nhẽ ra tôi cần bình tĩnh hơn để giáo dục học sinh. Đúng là giận quá mất khôn", cô Y. tâm sự với Dân Việt. 

Học online, 1 cô giáo dạy Văn ở Quảng Trị gây bức xúc khi xưng mày - tao, xúc phạm học sinh nặng nề: 'Đồ nít ranh' - Ảnh 2
Trường THPT Cam Lộ, nơi có cô giáo Y. giảng dạy - Ảnh: Thanh Niên

 Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo UBND H.Cam Lộ và Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị thông tin trên Thanh Niên, đã lần lượt giao cho Công an huyện và Trường THPT Cam Lộ xác minh về vụ việc ồn ào trong lớp học trực tuyến này, khi có kết quả sẽ xem xét xử lý. Về phía nhà trường, ông Sơn cho hay, bước đầu đã yêu cầu có Y. viết bản kiểm điểm, sau đó sẽ căn cứ quy định để xử lý

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