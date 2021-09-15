Hà Nội yêu cầu các trường sẵn sàng đón học sinh trở lại học tập, bảo đảm 100% giáo viên tiêm ít nhất 1 mũi vaccine

Xã hội 15/09/2021 15:50

Hà Nội yêu cầu các trường cần sẵn sàng mọi điều kiện để đón học sinh tới lớp khi dịch bệnh được kiểm soát

Theo báo Thanh Niên, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội vừa ban hành văn bản gửi các trường học, yêu cầu tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn trường học, an toàn cho học sinh và cán bộ giáo viên.

Chủ động trong công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiệt hại do thiên tai gây ra; đề phòng và có giải pháp đảm bảo an toàn cho học sinh trong quá trình học trực tuyến tại gia đình năm học 2021-2022.

Cụ thể, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị rà soát hệ thống cây xanh trong khuôn viên, nếu phát hiện những cây lâu năm có nguy cơ gãy, đổ thì phải báo cáo để được xử lý kịp thời.

Trường hợp các đơn vị chưa thực hiện được thì phải có phương án cảnh báo nguy hiểm và liên hệ ngay với cơ quan chuyên môn để được xử lý trong thời gian sớm nhất. Bên cạnh đó, kiểm tra cơ sở vật chất để kịp thời phát hiện nguy cơ mất an toàn, có biện pháp khắc phục, không để xảy ra t.ai nạn thương tích trong trường học.

 Về hoạt động dạy và học trực tuyến, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các trường quán triệt đến toàn thể giáo viên tham gia dạy trực tuyến, đặc biệt là đối với cấp tiểu học, phải phối hợp cùng phụ huynh trao đổi thông tin, quan tâm hỗ trợ kịp thời việc học tập của học sinh tại nhà.

Hà Nội yêu cầu các trường sẵn sàng đón học sinh trở lại học tập, bảo đảm 100% giáo viên tiêm ít nhất 1 mũi vaccine - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng yêu cầu các nhà trường tăng cường cảnh báo cho các bậc cha mẹ học sinh về việc phải giám sát, kiểm tra độ an toàn của các trang thiết bị cho con dùng và hướng dẫn con tuân thủ những tiêu chuẩn về mặt kỹ thuật của các thiết bị phục vụ học trực tuyến.

Nhằm nâng cao chất lượng dạy học, các nhà trường cần tiếp tục đầu tư xây dựng kho học liệu điện tử dùng chung bảo đảm đúng yêu cầu chuyên môn, quán triệt đến cán bộ, giáo viên, học sinh nâng cao ý thức khi khai thác tư liệu trên môi trường mạng phục vụ giảng dạy, học tập.

Cảnh giác trước những nguy cơ phát tán của những thông tin xấu, hoặc vô tình tuyên truyền, quảng cáo, giới thiệu hàng hóa, sản phẩm dịch vụ không phù hợp với quy định của pháp luật.

Sở yêu cầu các nhà trường phải có quy định về kiểm soát, phê duyệt những tư liệu tranh, ảnh, hình nền, clip... của giáo viên, học sinh tự khai thác sử dụng trong giảng dạy, học tập.

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng yêu cầu các nhà trường chủ động xây dựng các phương án phòng, chống dịch Covid-19, sẵn sàng các điều kiện đón học sinh Hà Nội trở lại trường khi dịch được kiểm soát; bảo đảm 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên được tiêm tối thiểu 1 mũi vaccine phòng Covid-19.

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