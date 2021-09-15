Ông bố nghèo ở Hà Nội bật khóc nức nở vì không thể mua điện thoại cho con học online và hành động ấm tình người của cư dân mạng

Xã hội 15/09/2021 11:23

Hình ảnh người cha ôm mặt bật khóc nức nở, bất lực khi nhìn con thiệt thòi, không có điện thoại học online khiến cư dân mạng rưng rưng xót xa.

Hiện tại, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có TP.Hà Nội đã quyết định tổ chức dạy và học online để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên. Việc tổ chức dạy và học online là phương án duy nhất ở thời điểm hiện tại để đảm bảo khung kế hoạch học tập năm học mới. Tuy nhiên, hình thức này cũng tồn tại nhiều bất cập, nhất là đối với những gia đình có điều kiện khó khăn, các học sinh thực sự thiếu thốn thiết bị để hoàn thành việc học. 

Mới đây, VTV24 đăng tải một phóng sự với tiêu đề: “Nhiều trẻ em nghèo không có điều kiện học trực tuyến”. Ngay lập tức đã gây được chú ý trên mạng xã hội.

Nổi bật lên là hoàn cảnh của gia đình anh Nguyễn Đức Tình (quận Hoàn Kiếm), là "gà trống nuôi con", làm nghề lái xe ôm để kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên, nhiều tháng nay, dịch bệnh khiến anh không thể đi làm, không có thu nhập mỗi tháng.

Trong đoạn clip, hình ảnh bé Nguyễn Trần Long Nhật (con trai anh Tình) xin cô rời buổi học online với lý do “nhà mất mạng” để nhường điện thoại cho chị gái gây chú ý. Em bất đắc dĩ nói dối bởi cả nhà Nhật chỉ có một chiếc điện thoại thông minh đã cũ của bố, hai chị em phải “phân ca” để được học trực tuyến. 

Ông bố nghèo ở Hà Nội bật khóc nức nở vì không thể mua điện thoại cho con học online và hành động ấm tình người của cư dân mạng - Ảnh 1
Hai anh em học online chung một chiếc điện thoại cũ của bố - Ảnh: Cắt từ clip VTV24

 “Các cháu không may được sinh ra trong hoàn cảnh này, để các cháu phải khổ, phải chịu thiệt thòi, cho nên tôi sẽ cố gắng bằng mọi cách, thời gian để giúp cho các cháu đỡ khổ”, anh Nguyễn Đức Tình đã bật khóc nức nở khi thấy các con phải nhường nhau điện thoại để học online. 

Ông bố nghèo ở Hà Nội bật khóc nức nở vì không thể mua điện thoại cho con học online và hành động ấm tình người của cư dân mạng - Ảnh 2
Ông bố nghèo ở Hà Nội bật khóc nức nở vì không thể mua điện thoại cho con học online và hành động ấm tình người của cư dân mạng - Ảnh 3
Ông bố bật khóc khi nghĩ về hoàn cảnh của các con - Ảnh: Cắt từ clip VTV24

 Hình ảnh người cha khóc vì không thể mua điện thoại mới cho con học online khiến nhiều người không khỏi xót xa. Bởi bất cứ ông bố, bà mẹ nào cũng mong muốn mang đến cho con những gì tốt nhất nhưng đôi khi điều kiện không cho phép khiến họ buộc phải chấp nhận.

Đoạn phóng sự sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng nhận được sự đồng cảm của đông đảo cộng đồng. Bên cạnh sự xót xa, nhiều người hiện đang tìm kiếm thông tim của gia đình để mong có thể san sẻ bớt khó khăn: 

- Anh này ở đâu nhỉ? Mình tặng anh chiếc laptop cũ của mình cho cháu dùng tạm.

- Nếu được cho mình xin thông tin anh này với. Mình xin gửi tặng cho anh 2 chiếc điện thoại đủ để học online

- Có cách nào liên hệ để giúp gia đình chú không, mình có cái laptop cũ không dùng.

Ông bố nghèo ở Hà Nội bật khóc nức nở vì không thể mua điện thoại cho con học online và hành động ấm tình người của cư dân mạng - Ảnh 4
Ông bố nghèo ở Hà Nội bật khóc nức nở vì không thể mua điện thoại cho con học online và hành động ấm tình người của cư dân mạng - Ảnh 5
Nhiều người mong được giúp đỡ ba bố con - Ảnh chụp màn hình FB

 Có thể thấy, giữa lúc dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp, tình người luôn hiện hữu phần nào giảm bớt gánh nặng cho những người lao động nghèo. Ai nấy đều mong cầu dịch bệnh sớm qua đi để cuộc sống bình yên trở lại, các em học sinh được đến trường, phụ huynh cũng có cơ hội đi làm để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. 

Bên cạnh đó, theo Tuổi Trẻ Online, trước nhiều hoàn cảnh khó khăn, không đủ điều kiện học trực tuyến của nhiều học sinh và phụ huynh, ông Phạm Hùng Anh - Cục trưởng cục cơ sở vật chất - Bộ GD&ĐT cho biết, thực hiện Chỉ thị 24 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ đã phối hợp với Bộ TT&TT phát động chương trình "Sóng và máy tính cho em" với mục tiêu hỗ trợ và cung cấp máy tính cho học sinh ở các vùng khó khăn và những vùng đang thực hiện giãn cách xã hội. 

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