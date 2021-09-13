Học sinh lớp 2 mắc Covid-19 khiến 41 cô trò ở Thanh Hóa phải đi cách ly sau khai giảng năm học mới

Từ ngày 7/9 đến ngày 9/9, học sinh này được mẹ đưa đến trường. Tại lớp học, em có tiếp xúc với 39 bạn trong lớp cùng cô giáo chủ nhiệm và cô giáo dạy tiếng Anh.

Ngày 13/9, báo Giao thông dẫn tin từ UBND huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận 2 ca mắc Covid-19, trong đó có một em học sinh lớp 2. Cụ thể, hai trường hợp bị nhiễm là N.N.M.Đ (SN 2014, là học sinh lớp 2 Trường tiểu học Quảng Chính) và Đ.T.G (SN 1962, bà ngoại cháu N.N.M.Đ) đều ngụ ở xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa). Cả 2 bà cháu được xác định dương tính với Sars-CoV-2 vào tối ngày 12/9, sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 vào ngày 9/9.

Theo điều tra dịch tễ, bà Đ.T.G là F1 của bệnh nhân P.M.T (SN 1974, ngụ ở xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương có kết quả xét nghiệm dương tính với Sars-CoV-2 hôm 9/9). Trước đó, ngày 7/9, P.M.T đến nhà bà G. và tiếp xúc với 4 người trong gia đình (trong đó có cháu gái N.N.M.A 10 tháng tuổi). Ngày 12/9, cháu bà G. là N.N.M.Đ có biểu hiện mệt mỏi, sốt nên đã test nhanh Covid-19, kết quả dương tính đồng thời đã được lấy mẫu PCR và gửi CDC Thanh Hóa. Đến 20h30 cùng ngày, CDC Thanh Hóa thông báo kết quả dương tính với Sars-CoV- 2.

Bệnh nhân N.N.M.Đ trước đó được xác định là F1 của em gái (N.N.M.A 10 tháng tuổi được xác định là dương tính với Sars-CoV-2 hôm 10/9) và cũng là F2 của bệnh nhân P.M.T. Cháu Đ. hiện sống cùng bà ngoại Đ.T.G, đang học tại lớp 2 thuộc Trường tiểu học Quảng Chính. Đáng lo ngại, từ ngày 7/9 đến ngày 9/9, cháu Đ.được mẹ đưa đi học hàng ngày. Tại lớp học, cháu có tiếp xúc với 39 bạn trong lớp cùng cô giáo chủ nhiệm và cô giáo dạy tiếng Anh. Ngay trong tối ngày 12/9, sau khi có thông tin từ CDC tỉnh Thanh Hóa về 2 ca bệnh trên, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Quảng Xương đã tiến hành truy vết và đưa đi cách ly 41 cô trò của lớp cháu Đ. cùng các F1 có liên quan. Ảnh minh họa: Internet Tính đến thời điểm này, huyện Quảng Xương đã truy vết được 49F1 và 94F2. Các trường hợp này đã được lấy mẫu test nhanh kháng nguyên cho kết quả âm tính lần 1. Trong một diễn biến liên quan, theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa, kể từ 0 giờ 00 phút ngày 09/9/2021, địa bàn thành phố Thanh Hóa tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định tại Quyết định số 3418/QĐ- UBND ngày 1/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh. Thời gian áp dụng là 7 ngày.

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