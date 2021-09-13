Học sinh lớp 2 mắc Covid-19 khiến 41 cô trò ở Thanh Hóa phải đi cách ly sau khai giảng năm học mới

Xã hội 13/09/2021 13:18

Từ ngày 7/9 đến ngày 9/9, học sinh này được mẹ đưa đến trường. Tại lớp học, em có tiếp xúc với 39 bạn trong lớp cùng cô giáo chủ nhiệm và cô giáo dạy tiếng Anh.

Ngày 13/9, báo Giao thông dẫn tin từ UBND huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận 2 ca mắc Covid-19, trong đó có một em học sinh lớp 2.

Cụ thể, hai trường hợp bị nhiễm là N.N.M.Đ (SN 2014, là học sinh lớp 2 Trường tiểu học Quảng Chính) và Đ.T.G (SN 1962, bà ngoại cháu N.N.M.Đ) đều ngụ ở xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa). Cả 2 bà cháu được xác định dương tính với Sars-CoV-2 vào tối ngày 12/9, sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 vào ngày 9/9.

Theo điều tra dịch tễ, bà Đ.T.G là F1 của bệnh nhân P.M.T (SN 1974, ngụ ở xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương có kết quả xét nghiệm dương tính với Sars-CoV-2 hôm 9/9). Trước đó, ngày 7/9, P.M.T đến nhà bà G. và tiếp xúc với 4 người trong gia đình (trong đó có cháu gái N.N.M.A 10 tháng tuổi).

Ngày 12/9, cháu bà G. là N.N.M.Đ có biểu hiện mệt mỏi, sốt nên đã test nhanh Covid-19, kết quả dương tính đồng thời đã được lấy mẫu PCR và gửi CDC Thanh Hóa. Đến 20h30 cùng ngày, CDC Thanh Hóa thông báo kết quả dương tính với Sars-CoV- 2.

Bệnh nhân N.N.M.Đ trước đó được xác định là F1 của em gái (N.N.M.A 10 tháng tuổi được xác định là dương tính với Sars-CoV-2 hôm 10/9) và cũng là F2 của bệnh nhân P.M.T. Cháu Đ. hiện sống cùng bà ngoại Đ.T.G, đang học tại lớp 2 thuộc Trường tiểu học Quảng Chính.

Đáng lo ngại, từ ngày 7/9 đến ngày 9/9, cháu Đ.được mẹ đưa đi học hàng ngày. Tại lớp học, cháu có tiếp xúc với 39 bạn trong lớp cùng cô giáo chủ nhiệm và cô giáo dạy tiếng Anh.

Ngay trong tối ngày 12/9, sau khi có thông tin từ CDC tỉnh Thanh Hóa về 2 ca bệnh trên, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Quảng Xương đã tiến hành truy vết và đưa đi cách ly 41 cô trò của lớp cháu Đ. cùng các F1 có liên quan.

Học sinh lớp 2 mắc Covid-19 khiến 41 cô trò ở Thanh Hóa phải đi cách ly sau khai giảng năm học mới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Tính đến thời điểm này, huyện Quảng Xương đã truy vết được 49F1 và 94F2. Các trường hợp này đã được lấy mẫu test nhanh kháng nguyên cho kết quả âm tính lần 1.

Trong một diễn biến liên quan, theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa, kể từ 0 giờ 00 phút ngày 09/9/2021, địa bàn thành phố Thanh Hóa tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định tại Quyết định số 3418/QĐ- UBND ngày 1/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh. Thời gian áp dụng là 7 ngày. 

Phát hiện 15 người bị nhét trong xe đông lạnh ở Bình Thuận để 'thông chốt', có cả trẻ em: Người vã mồ hôi, kẻ khó thở

Phát hiện 15 người bị nhét trong xe đông lạnh ở Bình Thuận để 'thông chốt', có cả trẻ em: Người vã mồ hôi, kẻ khó thở

15 người nhồi nhét trong thùng xe đông lạnh, trong đó có trẻ em. Đáng nói, nhiều người có dấu hiệu khó thở sau hành trình hơn 50 km.

Xem thêm
Từ khóa:   học sinh nhiễm COVID-19 học sinh mắc Covid-19 Cô giáo mầm non nhiễm Covid-19

TIN MỚI NHẤT

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 1 giờ 16 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 2 giờ 16 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 3 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 4 giờ 16 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 5 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 5 giờ 46 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 6 giờ 16 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 6 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số