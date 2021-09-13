Hà Nội: Không bắt buộc xét nghiệm COVID-19 với trẻ em dưới 12 tuổi, trừ trường hợp nghi mắc

Xã hội 13/09/2021 11:34

Sở Y tế Hà Nội đề nghị không bắt buộc xét nghiệm đối với trẻ em dưới 12 tuổi, trừ những trường hợp có biểu hiện nghi mắc COVID-19.

Dẫn tin từ VnExpress, sáng 13/9, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho biết, đã có một số quận, huyện tiến hành xét nghiệm COVID-19 cho trẻ em dưới 12 tuổi trong thời gian triển khai xét nghiệm diện rộng trên địa bàn toàn thành phố. Theo lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội, việc một số địa phương tiến hành xét nghiệm cho trẻ em dưới 12 tuổi, gây bức xúc trong dư luận.

Bà Nhị Hà nhấn mạnh, đối với trẻ em dưới 12 tuổi, Hà Nội không bắt buộc phải xét nghiệm COVID-19, trừ những trường hợp có biểu hiện nghi mắc; những trường hợp ở khu vực cách ly và phong tỏa. Tuy nhiên, Giám đốc Sở Y tế khẳng định, khi Hà Nội kiểm soát tốt dịch bệnh, nếu thành phố cho phép học sinh có thể quay lại trường học sẽ tiến hành xét nghiệm với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, đau họng…

Hà Nội: Không bắt buộc xét nghiệm COVID-19 với trẻ em dưới 12 tuổi, trừ trường hợp nghi mắc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Những ngày qua, việc một số quận huyện, xã, phường hiểu sai, đã gửi thông báo tới các khu dân cư, cư dân các tòa nhà để thông báo về việc xét nghiệm diện rộng, trong đó có nơi thông báo xét nghiệm cho trẻ em dưới 12 tuổi, đặc biệt có nơi thông báo xét nghiệm bắt buộc cho trẻ em từ 1 tuổi trở lên làm xôn xao dư luận, nhiều người dân thắc mắc đăng tải lên mạng xã hội gây rối loạn, sai lệch chủ trương của thành phố Hà Nội về việc xét nghiệm toàn dân.

Theo VOV, từ ngày 9/9 đến 18h ngày 12/9, Hà Nội đã lấy được 2.046.779 mẫu xét nghiệm. Trong đó, có 1.468.654 mẫu xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp (đạt 44% chỉ tiêu) và 578.125 mẫu test nhanh kháng nguyên (34% chỉ tiêu). Kết quả, trong số 1.468.654 mẫu xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp, đã có 334.853 mẫu âm tính, 10 mẫu dương tính, số còn lại chờ kết quả.

Trong số 578.125 mẫu test nhanh kháng nguyên, có 572.525 mẫu âm tính, 33 mẫu dương tính. Sau đó, 33 mẫu dương tính qua test nhanh được lấy lại mẫu để xét nghiệm RT-PCR, kết quả có 4 mẫu dương tính. Các trường hợp này đã được Sở Y tế Hà Nội công bố.

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