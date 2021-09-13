Mới: Cập nhật danh sách 10 tỉnh thành miễn học phí cho học sinh năm học mới 2021 - 2022

Xã hội 13/09/2021 09:58

Bên cạnh TP.HCM, Hà Nội, cũng đã có nhiều tỉnh thành quyết định miễn học phí cho học sinh trong năm học mới 2021 - 2022.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài, đến nay đã có một số tỉnh, thành phố ban hành chính sách miễn học phí trong năm học 2021 - 2022 nhằm giúp đỡ khó khăn cho phụ huynh, đồng thời động viên, khuyến khích học sinh cố gắng trong học tập.

Theo VTC News, UBND tỉnh Long An vừa phê duyệt đề xuất miễn học phí học kỳ 1 với 300.000 học sinh, từ bậc mầm non đến phổ thông trên địa bàn.

Chủ trương nhằm chia sẻ, hỗ trợ các hộ gia đình, phụ huynh và học sinh từ bậc mầm non đến phổ thông trong giai đoạn khó khăn vì dịch COVID-19.

Ngày 18/9, dự kiến Long An sẽ khai giảng trực tiếp tại 8 huyện vùng xanh và huyện Châu Thành. Mỗi lớp sẽ có đại diện 5 - 10 học sinh tham dự. Những địa phương còn lại sẽ khai giảng bằng hình thức trực tuyến.

Tỉnh ủy Vĩnh Long cũng đồng ý việc miễn học phí học kỳ I, năm học 2021 - 2022 cho toàn bộ học sinh các khối ở trường công lập. Đồng thời tỉnh tiếp nhận, cách ly theo quy định đối với cán bộ quản lý, giáo viên đang lưu trú ngoài tỉnh trở về tỉnh công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021 - 2022.

Được biết, năm học 2021 - 2022, toàn tỉnh Vĩnh Long có khoảng gần 200.000 học sinh. Từ ngày 6/9 đến nay, hơn 23.700 học sinh khối lớp 9 và lớp 12 đã bước vào năm học mới qua hình thức học trực tuyến. Ngày 13/9, khoảng 95.000 học sinh khối 6, 7, 8, 10, 11 và hệ giáo dục thường xuyên chính thức bước vào năm học mới cũng bằng hình thức dạy, học trực tuyến.

Mới: Cập nhật danh sách 10 tỉnh thành miễn học phí cho học sinh năm học mới 2021 - 2022 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Tương tự, Tỉnh ủy Sóc Trăng thống nhất chủ trương không thu học phí với cấp mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Toàn tỉnh Sóc Trăng có 490 trường học, với khoảng 275.000 học sinh. Với việc được miễn thu học phí trong năm học tới với học sinh các cấp học và học viên giáo dục thường xuyên sẽ giảm bớt khó khăn và gánh nặng cho gia đình, tạo điều kiện tiếp bước cho các em đến trường tốt hơn.

Do ảnh hưởng dịch COVID-19, tỉnh Sóc Trăng không tổ chức khai giảng năm học mới 2021 - 2022. Dự kiến từ ngày 15/9 sẽ tổ chức dạy trực tuyến cho học sinh cấp THPT. Đối với những trường hợp quá khó khăn không có điều kiện học trực tuyến, nhà trường cần liên hệ, hỗ trợ kịp thời cho các em bằng các hình thức linh hoạt nhằm đảm bảo cung cấp đủ kiến thức cho học sinh.

Từ ngày 27/9, nếu dịch COVID-19 được kiểm soát, đảm bảo an toàn, ngành giáo dục sẽ tổ chức dạy học trực tiếp ở các cấp học phổ thông. Còn dịch bệnh chưa kiểm soát được thì tổ chức cho các em nhập học để thực hiện chương trình từ ngày 4/10.

Tại Cần Thơ, ông Dương Tấn Hiển, Phó chủ tịch UBND, kiêm Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, địa phương đang thực hiện các thủ tục để miễn 100% học phí học kỳ I, năm học 2021 - 2022 cho 247.000 học sinh các cấp trên địa bàn. Tổng giá trị thực hiện chính sách miễn, giảm này khoảng 33 tỷ đồng.

Để đảm bảo công bằng, học sinh trường tư ở Cần Thơ cũng được giảm học phí bằng số tiền miễn cho học sinh trường công lập. Thành phố đang xem xét hỗ trợ cấp bách cho các giáo viên hoàn cảnh khó khăn, mất thu nhập do dịch.

Tại Bạc Liêu, Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh này đã đề xuất miễn học phí cho hơn 160.000 học sinh trong học kỳ 1, năm học 2021 - 2022. Hiện UBND tỉnh đang xem xét và xin ý kiến HDNĐ tỉnh với chủ trương miễn học phí.

Trước đó, 5 địa phương quyết định miễn học phí cho toàn bộ học sinh. Trong đó, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng miễn 100% học phí, Hà Nội miễn 50% học phí năm học 2021 - 2022 và TP.HCM miễn 100% học phí học kỳ I.

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