Chạy bộ quãng đường hơn 300m, nữ bác sĩ vừa ôm đứa trẻ nguy kịch vừa cố gắng cấp cứu để giành giật sự sống cho bé nhưng phép màu đã không xảy ra.

Mới đây, cư dân mạng xúc động chia sẻ hình ảnh một nữ nhân viên y tế hớt hải ôm cháu bé chạy bộ đi cấp cứu. Thông tin trên Thanh Niên chiều 12/9, ông Nguyễn Hữu Châu, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 P.Thuận An (TP.Thuận An, Bình Dương) cho biết, người đã ôm cháu bé chạy hơn 300m đưa vào bệnh viện cấp cứu là nữ bác sĩ quân y Phạm Khánh Linh (26 tuổi) được Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y (Bộ Quốc phòng) điều động chi viện cho Bình Dương chống dịch. Nữ bác sĩ vừa ôm em bé vừa chạy - Ảnh: Thanh Niên Ông Châu cho biết, khoảng 7 giờ 40 cùng ngày, Tổ phản ứng nhanh Covid-19 P.Thuận Giao nhận được thông tin từ trưởng khu phố Bình Thuận 1 (P.Thuận Giao) có hai mẹ con cháu bé 4 tháng tuổi ở nhà trọ cầu cứu cần được hỗ trợ y tế. Ngay lập tức, nữ bác sĩ quân y Phạm Khánh Linh được điều xuống hiện trường để hỗ trợ. Sau khi thăm khám, cháu bé có tình trạng khó thở, bỏ bú nhiều ngày, test nhanh âm tính với Covid-19.

Kể lại sự việc, bác sĩ Linh cho biết: "Khi tôi đến nhà trọ, cháu bé đã có biểu hiện ý thức lơ mơ, suy hô hấp, bụng trướng. Xác định tình trạng nguy kịch của cháu nên tôi đã yêu cầu hỗ trợ xe cấp cứu để đưa đến bệnh viện nhanh nhất và gần nhất để cấp cứu”. Tuy nhiên, thời điểm này các xe cấp cứu trong khu vực đều đã chở bệnh nhân đi các nơi, chỉ có chiếc xe tải của tình nguyện viên ở gần hiện trường nhất nên bác sĩ Linh quyết định đưa bình ô xy và cháu bé lên xe tải để đến bệnh viện. Trên quãng đường đưa cháu bé đi cấp cứu, bác sĩ Linh liên tục có các thao tác cấp cứu cho cháu bé.

Khi đến bệnh viện, em bé lúc này gần như đã không còn thở - Ảnh: Thanh Niên Khi cháu bé được đến khu Bệnh viện quốc tế Becamex (TP.Thuận An, Bình Dương), do chưa thông thuộc các khu vực trong bệnh viện nên bác sĩ và tình nguyện viên đã dừng xe nhầm ở cổng phụ đang bị khóa. Lúc này, bác sĩ Linh cũng ẵm cháu bé từ trên thùng xe tải nhảy xuống nhưng không vào được bên trong cổng phụ. Bác sĩ Linh tức tốc ôm cháu bé chạy tiếp hàng trăm mét để đến cổng chính đưa cháu bé vào khu cấp cứu, trong khi mẹ cháu bé vô cùng hoảng loạn, vừa chạy theo hỗ trợ vừa khóc và liên tục cầu cứu: “Xin hãy cứu con tôi!”. Bác sĩ Linh lúc này ôm cháu bé trên tay. Vừa chạy, bác sĩ Linh liên tục hô lớn: “Gọi cấp cứu hỗ trợ…”. Đã có lúc tưởng như chị đã gục ngã, nhưng nữ bác sĩ vẫn cố chạy thật nhanh từng giây để giành giật sự sống cho đứa trẻ. Người mẹ nghẹn ngào ôm chặt con trên thùng xe tải - Ảnh: Thanh Niên Sau khi được các y, bác sĩ Bệnh viện Quốc tế Becamex hỗ trợ đưa vào phòng bệnh cấp cứu cho cháu bé, bác sĩ Linh phải trở về vì có ca cấp cứu khác đang chờ. “Lúc đưa cháu vào bệnh viện, chúng tôi đã cố gắng hô hấp cho cháu nhưng lúc này gần như cháu không còn thở nữa…”, bác sĩ Linh nghẹn ngào nói. Cũng theo thông tin từ Thanh Niên, cháu bé đã không qua khỏi. Ông Nguyễn Hữu Châu, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 P.Thuận Giao cho biết sẽ đến bệnh viện và nhà trọ để hỗ trợ, thăm hỏi, động viên tinh thần gia đình cháu bé.

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