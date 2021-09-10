Thế nhưng, những câu chuyện đầy xót xa không chỉ diễn ra tại Bệnh viện Hùng Vương mà cảnh tượng thương tâm ấy còn được các bác sĩ, y tá tại nhiều cơ sở y tế khác ghi lại.

Những ngày qua, nhiều người vẫn chưa thôi ám ảnh khi xem cận cảnh những thước phim được quay tại khu K1, Bệnh viện Hùng Vương, nơi điều trị những sản phụ F0 lớn nhất tại TP.HCM được VTV đăng tải, cho thấy ranh giới mong manh giữa sự sống - cái chết và nỗi sợ hãi mà các y, bác sĩ và những bệnh nhân phải trải qua mỗi ngày.

Điển hình như mới đây, fanpage của Bệnh viện Nhi đồng thành phố TP.HCM đã đăng tải lại dòng chia sẻ của bác sĩ Hồ Hoàng Kim về câu chuyện của một người phụ nữ mắc COVID-19 mong muốn bản thân được cứu sống để được trở về với gia đình và các con. Thế nhưng, sau tất cả những nỗ lực của các y bác sĩ, nữ bệnh nhân cuối cùng vẫn không thể qua khỏi. Đáng thương hơn nữa là vài ngày trước, chồng chị cũng vừa qua đời vì COVID-19 .

- Bác sĩ ơi! Cố gắng cứu em! Chồng em cũng nặng lắm! 4 đứa con tụi em còn nhỏ lắm!!

4 ngày sau đó:

- Nay em đỡ đỡ rồi bác sĩ… nhưng chồng em chết rồi!

Bác sĩ bần thần im lặng… động viên chị.

3 ngày sau đó suy nghĩ mãi có nên đặt nội khí quản cho chị không!? Cố gắng, cố gắng…, trong 3 ngày đó cố gắng tìm ECMO cho chị…nhưng…!

4 ngày sau đó: Hơn 200 trẻ mồ côi Sài Gòn có 4 đứa con anh chị!

Đến giờ vẫn còn ám ảnh câu nói trong hơi thở ngắt quãng trước khi đặt nội khí quản, "Bác sĩ ơi, cố cứu em, em còn 4 đứa con…!".

Những dòng chia sẻ về tình cảnh đáng thương của một người mẹ trong giây phút nguy kịch, lo lắng nghĩ về những đứa con khiến nhiều người xúc động trào nước mắt.

Các y bác sĩ gắng sức cứu bệnh nhân Covid-19 nguy kịch - Ảnh: Cắt từ clip phim "Ranh giới"

Trước đó, câu chuyện về một bệnh nhân mắc Covid-19 nguy kịch vừa trải qua nỗi đau mất vợ, cầu xin bác sĩ cứu sống để chăm sóc 3 con thơ được Bác sĩ, Tiến sĩ Quan Thế Dân hiện tham gia chống dịch tại Bệnh viện dã chiến hồi sức cấp cứu Becamex Bình Dương chia sẻ khiến cư dân mạng bật khóc vì thương cảm.

Theo số liệu được VnExpress đăng tải, trong đợt dịch này, cả nước đã ghi nhận hơn 11.800 trẻ em nhiễm nCoV, hơn 27.300 trẻ là F1, riêng TP.HCM có 250 em mồ côi cha, mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ. Trước thực tế đáng buồn, nhiều người chỉ biết cầu mong dịch Covid-19 sớm bị đẩy lùi, khống chế để không còn đứa trẻ nào phải chịu nỗi đau mất mẹ cha, chẳng gia đình nào phải rơi vào tình cảnh éo le tương tự.