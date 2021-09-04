Mất vợ giữa đại dịch, F0 đang cận kề 'cửa tử' hổn hển cầu xin bác sĩ: 'Cháu còn 3 con nhỏ, cứu cháu với'

Người bố trẻ mắc Covid-19 đang từng phút giành lấy sự sống để có thể trở về làm chỗ dựa cho 3 đứa con thơ vừa mất mẹ.

Mới đây, câu chuyện về một bệnh nhân mắc Covid-19 nguy kịch vừa trải qua nỗi đau mất vợ, cầu xin bác sĩ cứu sống để chăm sóc 3 con thơ được Bác sĩ, Tiến sĩ Quan Thế Dân hiện tham gia chống dịch tại Bệnh viện dã chiến hồi sức cấp cứu Becamex Bình Dương chia sẻ khiến cư dân mạng bật khóc vì thương cảm. Theo trích dẫn từ báo Tuổi Trẻ Online, đây là một trong những ca rất nặng được chữa trị tại viện, khả năng tử vong gần như chắc chắn bởi Covid-19 đã ăn thủng phổi. Tuy nhiên, đến khi khám cho bệnh nhân, bác sĩ Dân sững sờ khi nghe người bệnh nói: "Bác cứu cháu với, cháu còn 3 con nhỏ, vợ cháu vừa mất rồi".

Phổi của bệnh nhân trắng xoá - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị Dù ngoài miệng đáp động viên bệnh nhân: "Được rồi, phải thật yên tâm nằm thở đi, không lo nghĩ linh tinh", nhưng bác sĩ Dân đoán khả năng cao anh khó qua khởi. Bằng chứng xét nghiệm thì thấy các chỉ số của bão cytokin đang hoành hành dữ dội. Hai lá phổi viêm trắng xóa. Bác sĩ phải dùng tối đa oxy hỗ trợ: thở oxy dòng cao HFNC 60 lít/phút, rồi lại chụp thêm ra ngoài một cái mask oxy 15 lít phút. Oxy phun ào ào như thác lũ nhưng phổi viêm nặng như thế, oxy cũng không vào máu. Thế nhưng, bằng tất cả nghị lực của mình, người bố trẻ dù thiếu oxy, rất mệt và khó chịu, nhưng luôn ngoan ngoãn nằm sấp suốt ngày, hổn hển hớp từng ngụm oxy, cố dành sự sống để về với con. Đến bữa cố gắng ăn để lấy sức. "Tôi nhấc vội mask oxy ra bón cho anh một thìa cháo, anh há mồm ăn vội, rồi lại chụp ngay cái mask oxy xuống. Phải dùng từ đớp nó mới lột tả được cái hành động ăn khẩn trương như thế nào, ăn và thở. Và đặc biệt anh là một người rất có nghị lực, biết chịu đựng, không hoảng loạn, than vãn, kêu ca. Cái cảm giác khó thở là trải nghiệm kinh khủng nhất, ít ai giữ được bình tĩnh. Nhưng càng la lối, càng kêu ca thì càng thở gấp phổi càng tổn thương nặng lên" – Tuổi Trẻ Online dẫn lời bác sĩ Dân.

Bệnh nhân giành giật sự sống để về với con - Ảnh: Tuổi Trẻ Thế rồi, mỗi sáng, bác sĩ Dân vào là thấy bệnh nhân nằm sấp, hai vòi phun oxy kêu phè phè, đầu đẫm mồ hôi, nhưng vẫn cố gắng sống, từ từ khỏe lên. SpO2 tăng dần, tăng dần. Bác sĩ giảm dần liều oxy. "Tôi xoa đầu anh: Giỏi lắm, sắp về với con rồi"- bác sĩ Dân nói. Bệnh nhân nhìn thấy bác sĩ lại ngước lên "Bác cố cứu cháu nhé". BS Dân cho biết bệnh nhân đang tự cứu mình rất tốt, mấy người cùng đợt với bệnh nhân hay kêu ca thì đều tử vong. Đến sáng 3/9, liều oxy đã giảm khá nhiều. BS Dân hỏi bệnh nhân "Bây giờ bác bỏ cái máy này đi nhé, cháu tập thở giảm dần oxy đi thì mới về với con được. Các bạn nên biết người khó thở sợ bị cắt mất nguồn oxy lắm. Nhưng ánh mắt anh ánh lên vẻ quyết tâm: vâng. Tôi ngưng cái máy oxy dòng cao, bệnh nhân chỉ còn thở oxy qua mặt nạ. Mười lăm phút trôi qua, oxy máu vẫn không giảm mấy, bệnh nhân vẫn thở đều, không phải gắng sức. Thành công rồi". Lá phổi trên phim CT 1 ngày trước, chỉ một chút phổi lành màu đen, bên phải, nhưng đã khá hơn trước - Ảnh: Tuổi Trẻ Bác sĩ chỉ biết động viên bệnh nhân trẻ, làm tốt lắm, sắp về với con rồi. Còn bệnh nhân mỉm cười rạng rỡ, tay nắm vòi phun oxy không dùng đến giơ lên, như minh chứng cho quyết tâm sống của mình. BS Dân cho biết buổi chiều 3/9, bác sĩ đưa bệnh nhân chụp cắt lớp CT phổi. Nhìn phổi của bệnh nhân đông đặc gần hết chỉ còn một chút phổi lành, nhưng bệnh nhân đã cai oxy dòng cao được. BS Dân cho biết đây là điều thật là kỳ diệu. "Lòng quyết tâm của người làm cha đã làm nên điều kỳ diệu này chăng?", bác sĩ xúc động. Sau khi câu chuyện đau lòng được chia sẻ, tất cả đều vỡ òa gửi lời chúc sức khỏe và bình an đến với nam bệnh nhân và các con con nhỏ. Nhiều người cũng thầm cầu mong dịch Covid-19 sớm bị đẩy lùi, khống chế để không còn những hình ảnh bi ai xảy đến với bất cứ gia đình nào.

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