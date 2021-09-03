Trưa nắng, bé trai đạp xe xin đưa đồ qua chốt kiểm dịch, cán bộ hỏi 'mẹ đâu' liền nhận về câu trả lời khiến tất cả lặng người

Như trong đoạn clip của một em bé mới được ghi lại tại điểm chốt thuộc phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ ở dưới đây. Trời nắng chang chang, em nhỏ đi xe đạp, đeo khẩu trang, đội mũ cẩn thận. Trên xe còn treo một túi đồ. Thấy em, cán bộ chốt mới gọi vào hỏi: "Con đem đồ gì, cho ai?". Cậu bé tay chỉ ra phía xa rồi nói: "Con đem cho bà ngoại".

Kể từ khi dịch bệnh tái bùng phát trở lại, nhiều tỉnh thành thực hiện giãn cách xã hội, yêu cầu mọi người dân ở nhà, chỉ ra đường khi thực sự cần thiết, nhiều người đã có ý thức hơn trong việc chấp hành quy định mới này. Tuy nhiên, vẫn có một số những trường hợp ngoại lệ, những câu chuyện ở các chốt kiểm soát khiến người ta rưng rưng xúc động.

Em bé dù đã đeo khẩu trang nhưng nghe giọng điệu lúc trả lời vẫn nhận ra sự buồn bã: "Mẹ con mất rồi".

Cán bộ thắc mắc bởi em còn khá nhỏ, ra ngoài một mình trong thời điểm dịch bệnh không an toàn nên mới nói tiếp: "Sao mẹ con không đi đưa mà con lại đi?".

Lúc này, cán bộ mới hỏi lại: "Hả, mẹ con sao?". Thì cậu bé bỗng cúi gằm mặt, giọng nghẹn lại như sắp khóc: "Mất rồi".

Cậu bé cúi gằm mặt, nghẹn ngào trả lời: "Mẹ con mất rồi"

Sự kìm nén ấy của em cũng đủ để khiến tất cả những chiến sĩ túc trực tại chốt lặng người. Chiến sĩ công an lúc này mới vỡ lẽ, anh "À" lên 1 tiếng rồi bỗng trầm giọng, vỗ vai an ủi cậu bé: "Rồi chú thương, không có đi ra ngoài nữa nhen. Đưa đồ cho bà ngoại xong rồi về. Đi ra ngoài đang dịch bệnh nghe không". Nghe xong lời căn dặn của cán bộ, em nhỏ lặng im cúi đầu rồi đạp xe đi tiếp.

Cán bộ vỗ vai an ủi cậu bé - Ảnh: Cắt từ clip

Đoạn clip chỉ vỏn vẹn gần 30 giây nhưng hình ảnh cậu bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện, gạt vội giọt nước mắt, tự trấn an tinh thần để xin qua chốt kiểm soát khiến nhiều người không khỏi nhói lòng.

Trước đó, câu chuyện một đôi vợ chồng run rin xin qua chốt kiểm sịch ở TP.HCM để kịp về nhà nhìn mẹ lần cuối cũng làm ai nấy bật khóc xót xa.

Theo đó, một đôi vợ chồng trung niên di chuyển qua chốt mà không có giấy đi đường hợp lệ. Giữa 12h đêm khuya thanh vắng, sự xuất hiện đôi vợ chồng đã lớn tuổi tại chốt khiến tất cả chú ý. Trong đoạn clip, người đàn ông chở vợ phía sau xe máy, tay ông run run, đưa chiếc điện thoại cho cán bộ công an, xin phép được về chịu tang người thân mất.

Vị cán bộ trực chốt trầm giọng hỏi: "Mẹ chú mất hả?", rồi nói đồng đội cầm chiếc điện thoại từ tay người đàn ông. Một giọng nói nghẹn trong tiếng nấc phát ra từ điện thoại khiến tất cả phút chốc chết lặng: "Mẹ mất rồi, tay chân lạnh ngắt rồi". Khi nghe được đoạn đầu cuộc hội thoại, các cán bộ chiến sĩ ở chốt không ai nói với ai câu nào, chỉ biết lặng lẽ cúi đầu, quay mặt đi chỗ khác. Có lẽ đây là câu nói đau lòng nhất mùa dịch khiến tất cả đều cảm thấy như quặn thắt trong tim, không ai hỏi thêm điều gì nữa.

Đoạn hội thoại khiến nhiều người xúc động - Ảnh: Cắt từ clip

Sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, những hình ảnh trên khiến nhiều người xót xa, không quên bày tỏ tiếc thương và gửi lời chia buồn sâu sắc đến những gia đình mất người thân trong đợt dịch Covid-19 phức tạp.