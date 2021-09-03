Bất chấp không đeo khẩu trang ra đường, gái trẻ ngang tàng giở giọng 'mẹ thiên hạ', đòi cán bộ trực chốt 'sai phải quỳ'

Clip ghi lại cảnh một một cô gái không đeo khẩu trang ra đường mùa giãn cách, thẳng thừng chửi bới khi bị lực lượng chức năng nhắc nhở khiến dân mạng dậy sóng.

Mới đây, một đoạn clip ghi lại hình ảnh cô gái không đeo khẩu trang khi ra đường còn lớn tiếng chửi lực lượng chức năng được chia sẻ rộng rãi khiến dư luận không khỏi bức xúc. Theo đó, cô gái trong clip ra đường nhưng không đeo khẩu trang được công an nhẹ nhàng nhắc nhở. Thay vì chấp hành, người này liên tục chỉ tay, lớn tiếng mắng chửi với ngôn từ xúc phạm: "Mày nói tử tế thì tao đeo khẩu trang vào. Còn mày không nói câu tử tế thì tao *** đeo nhé, hiểu chưa? Mày cầm cái gậy ấy định đập vào đầu tao á?".

Cô gái chỉ tay, lớn tiếng với lực lượng chức năng - Ảnh: Cắt từ clip Thay vì tranh cãi, cán bộ công an tránh đi, không muốn đối chất nhưng người phụ nữ lại nổi đoá hét lớn, cho rằng đây là công an “đểu”:"Mày đi đâu? Tao đang nói chuyện nghiêm túc mày bỏ đi đâu hả? Mà mày không phải công an đúng không? Công an người ta không bắt người bao giờ". Cảm thấy khó chịu với hành vi vô ý thức của cô gái, người đàn ông bên cạnh gắt: "Đeo khẩu trang vào đi. Đối tượng tên lập tức lên giọng chất vấn: "Cháu đeo thế nào đấy là việc của cháu, chú đeo khẩu trang là việc của chú".

Dù đang vi phạm quy định phòng, chống dịch nhưng cô gái vẫn tỏ thái độ bất cần - Ảnh: Cắt từ clip Đỉnh điểm của sự việc, cô gái trên đã chửi bới loạn lên, cho rằng cán bộ công an làm sai: "Mày hỗn láo với tao ý gì? Mày xúc phạm tao, sờ vào tay, vào xe tao". Thậm chí, cô gái này còn bắt lực lượng chức năng phải quỳ xuống xin lỗi vì cho rằng mình đúng: "Cháu không đứng dậy nếu nó không quỳ trước mặt cháu, nó sai thì nó phải quỳ. Cháu không cần biết, cháu không làm sai". Thay vì mất thời gian giải thích, thành viên trong ban kiểm dịch quyết định cưỡng chế đối tượng vi phạm đưa ra xe dù người này không ngừng chửi bậy, thái độ chống đối. Thành viên chốt kiểm dịch đưa cô gái về xử lý vi phạm - Ảnh: Cắt từ clip Đoạn clip dài 3 phút này ngay khi được chia sẻ đã khiến mọi người vô cùng bức xúc. Ai cũng mong rằng cô gái này cần bị phạt thích đáng bởi hành vi không thể chấp nhận được.

NÓNG: Hà Nội công bố phân chia 3 vùng chống dịch từ ngày 6/9, 'vùng đỏ' tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16 đến 21/9 Từ 6 giờ ngày 6/9 tới 21/9, việc phân chia 3 vùng giãn cách tại Hà Nội sẽ chính thức được áp dụng. Trong đó, phân vùng 1 tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16, vùng 2 và 3 theo Chỉ thị 15.

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