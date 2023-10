Bất chấp không đeo khẩu trang ra đường, gái trẻ ngang tàng giở giọng 'mẹ thiên hạ', đòi cán bộ trực chốt 'sai phải quỳ'

Cô gái chỉ tay, lớn tiếng với lực lượng chức năng - Ảnh: Cắt từ clip

Thay vì tranh cãi, cán bộ công an tránh đi, không muốn đối chất nhưng người phụ nữ lại nổi đoá hét lớn, cho rằng đây là công an “đểu”:"Mày đi đâu? Tao đang nói chuyện nghiêm túc mày bỏ đi đâu hả? Mà mày không phải công an đúng không? Công an người ta không bắt người bao giờ".

Cảm thấy khó chịu với hành vi vô ý thức của cô gái, người đàn ông bên cạnh gắt: "Đeo khẩu trang vào đi. Đối tượng tên lập tức lên giọng chất vấn: "Cháu đeo thế nào đấy là việc của cháu, chú đeo khẩu trang là việc của chú".