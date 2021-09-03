Bất chấp không đeo khẩu trang ra đường, gái trẻ ngang tàng giở giọng 'mẹ thiên hạ', đòi cán bộ trực chốt 'sai phải quỳ'

Xã hội 03/09/2021 21:02

Clip ghi lại cảnh một một cô gái không đeo khẩu trang ra đường mùa giãn cách, thẳng thừng chửi bới khi bị lực lượng chức năng nhắc nhở khiến dân mạng dậy sóng.

Mới đây, một đoạn clip ghi lại hình ảnh cô gái không đeo khẩu trang khi ra đường còn lớn tiếng chửi lực lượng chức năng được chia sẻ rộng rãi khiến dư luận không khỏi bức xúc.

Theo đó, cô gái trong clip ra đường nhưng không đeo khẩu trang được công an nhẹ nhàng nhắc nhở. Thay vì chấp hành, người này liên tục chỉ tay, lớn tiếng mắng chửi với ngôn từ xúc phạm: "Mày nói tử tế thì tao đeo khẩu trang vào. Còn mày không nói câu tử tế thì tao *** đeo nhé, hiểu chưa? Mày cầm cái gậy ấy định đập vào đầu tao á?".

Bất chấp không đeo khẩu trang ra đường, gái trẻ ngang tàng giở giọng 'mẹ thiên hạ', đòi cán bộ trực chốt 'sai phải quỳ' - Ảnh 1
Cô gái chỉ tay, lớn tiếng với lực lượng chức năng - Ảnh: Cắt từ clip

 Thay vì tranh cãi, cán bộ công an tránh đi, không muốn đối chất nhưng người phụ nữ lại nổi đoá hét lớn, cho rằng đây là công an “đểu”:"Mày đi đâu? Tao đang nói chuyện nghiêm túc mày bỏ đi đâu hả? Mà mày không phải công an đúng không? Công an người ta không bắt người bao giờ".

Cảm thấy khó chịu với hành vi vô ý thức của cô gái, người đàn ông bên cạnh gắt: "Đeo khẩu trang vào điĐối tượng tên lập tức lên giọng chất vấn: "Cháu đeo thế nào đấy là việc của cháu, chú đeo khẩu trang là việc của chú".

Bất chấp không đeo khẩu trang ra đường, gái trẻ ngang tàng giở giọng 'mẹ thiên hạ', đòi cán bộ trực chốt 'sai phải quỳ' - Ảnh 2
Dù đang vi phạm quy định phòng, chống dịch nhưng cô gái vẫn tỏ thái độ bất cần - Ảnh: Cắt từ clip

 Đỉnh điểm của sự việc, cô gái trên đã chửi bới loạn lên, cho rằng cán bộ công an làm sai: "Mày hỗn láo với tao ý gì? Mày xúc phạm tao, sờ vào tay, vào xe tao".

Thậm chí, cô gái này còn bắt lực lượng chức năng phải quỳ xuống xin lỗi vì cho rằng mình đúng: "Cháu không đứng dậy nếu nó không quỳ trước mặt cháu, nó sai thì nó phải quỳ. Cháu không cần biết, cháu không làm sai".

Thay vì mất thời gian giải thích, thành viên trong ban kiểm dịch quyết định cưỡng chế đối tượng vi phạm đưa ra xe dù người này không ngừng chửi bậy, thái độ chống đối.

Bất chấp không đeo khẩu trang ra đường, gái trẻ ngang tàng giở giọng 'mẹ thiên hạ', đòi cán bộ trực chốt 'sai phải quỳ' - Ảnh 3
Thành viên chốt kiểm dịch đưa cô gái về xử lý vi phạm - Ảnh: Cắt từ clip

 Đoạn clip dài 3 phút này ngay khi được chia sẻ đã khiến mọi người vô cùng bức xúc. Ai cũng mong rằng cô gái này cần bị phạt thích đáng bởi hành vi không thể chấp nhận được.

NÓNG: Hà Nội công bố phân chia 3 vùng chống dịch từ ngày 6/9, 'vùng đỏ' tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16 đến 21/9

NÓNG: Hà Nội công bố phân chia 3 vùng chống dịch từ ngày 6/9, 'vùng đỏ' tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16 đến 21/9

Từ 6 giờ ngày 6/9 tới 21/9, việc phân chia 3 vùng giãn cách tại Hà Nội sẽ chính thức được áp dụng. Trong đó, phân vùng 1 tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16, vùng 2 và 3 theo Chỉ thị 15.

Xem thêm
Từ khóa:   chị đại quận 4 tiếp tục không đeo khẩu trang người đàn bà không đeo khẩu trang phạt vì không đeo khẩu trang

TIN MỚI NHẤT

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 2 giờ 55 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 3 giờ 55 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 4 giờ 55 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 55 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 5 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số