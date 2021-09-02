Tin vui ngày 2/9: Hai quận, huyện đầu tiên ở TP.HCM công bố cơ bản kiểm soát được dịch COVID-19

Cụ thể, theo báo cáo của huyện, từ ngày 15/8 đến ngày 31/8, huyện ghi nhận 2.327 ca mắc COVID-19, tất cả đều được chuyển tới khu cách ly thu dung, khoanh vùng, kiểm soát chặt chẽ. Tính đến 31/8, tỉ lệ tiêm chủng vắc xin cho người từ 18 tuổi trở lên của huyện Củ Chi đạt hơn 93% (mũi 1, vượt 23% so với chỉ tiêu TP.HCM đề ra) và gần 4% (mũi 2).

Thông tin trên báo Tuổi trẻ Online, ngày 2/9, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 Q.7 tổ chức lễ công bố cơ bản kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn quận. Cùng ngày, H.Củ Chi cũng tổ chức sơ kết đợt ra quân thần tốc truy vết, khoanh vùng, kiểm soát dịch Covid-19 từ ngày 15/8 đến 31/8, đồng thời công bố đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh.

Củ Chi đã chi hỗ trợ cho hơn 117.000 người dân với tổng số tiền gần 162 tỉ đồng. Huyện đã chuyển gần 200.000 phần quà nhu yếu phẩm, hơn 399 tấn gạo cho 96.000 hộ khó khăn, khu phong tỏa. Huyện tổ chức 11 điểm liên kết tiêu thụ nông sản trên địa bàn, hỗ trợ giải cứu nông sản trị giá gần 2,3 tỉ đồng.

Nhằm giữ vững "vùng xanh" cho huyện Củ Chi, huyện xét nghiệm đạt 300% qua 3 vòng tại các khu vực "vùng đỏ, cam, vàng" và đang thực hiện xét nghiệm vòng 2 đối với "vùng xanh". Huyện đang phong tỏa 260 địa điểm (gồm hơn 3.200 hộ với hơn 9.100 nhân khẩu), giảm 38 khu phong tỏa so với ngày 14/8.

Về việc nới rộng thêm một số loại hình sản xuất, dịch vụ hay không, Bí thư Huyện ủy Củ Chi Nguyễn Quyết Thắng thông tin trên Thanh Niên, sắp tới huyện vẫn tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 như các quận, huyện khác, nhắc nhở người dân tuân thủ nguyên tắc 5K của Bộ Y tế.

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Còn tại quận 7, theo báo cáo, từ 23/8 đến nay, tỉ lệ tử vong do COVID-19 trên địa bàn quận 7 giảm mạnh. Trước đây, trung bình mỗi ngày, tại Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 quận 7 số 1 có từ 4/5 ca tử vong, nay giảm xuống còn 2 ca/ngày, đặc biệt ngày 1/9 đã ghi nhận không có ca nào tử vong.

Về tiêm vắc xin, tính đến 31/8, tổng số người dân đã tiêm mũi 1 của cả quận là 223.846/238.290 (đạt tỉ lệ gần 94%).

Về công tác chăm lo an sinh xã hội, đến 29/8, tổng chi hỗ trợ bằng nguồn ngân sách là hơn 98 tỉ đồng cho 57.878 lượt người. Quận cũng đã vận động được hơn 94,5 tỉ đồng để chăm lo cho người dân; vận động gần 2.500 chủ nhà trọ giảm giá với tổng số tiền gần 14,5 tỉ đồng. Đến nay, quận đã hoàn thành chi trả gói an sinh xã hội 1, 2 và đang chi trả gói 3 (đạt 87%). Đặc biệt, quận 7 đang triển khai kế hoạch di dời 2.500 người dân trên 65 tuổi và có bệnh béo phì ở "vùng đỏ" đến các khách sạn, nhà trọ để đảm bảo công tác giãn cách.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận 7 đề ra kế hoạch hoàn tất xét nghiệm PCR vùng xanh, vùng vàng và tiêm phủ vắc xin cho 100% người dân từ 18 tuổi trở lên. Đồng thời phấn đấu đến 15-9 phải đạt 15-20% người dân được tiêm vắc xin mũi 2, đến cuối tháng 9 hoàn tất tiêm mũi 2 cho người dân trên địa bàn.

Như vậy, đây là 2 trong số 7 quận, huyện ở TP.HCM được UBND TP.HCM đặt mục tiêu kiểm soát dịch bệnh Covid-19 vào ngày 31/8, theo Kế hoạch 2715 ngày 15/8 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết 86 của Chính phủ. 5 quận, huyện còn lại gồm: H.Cần Giờ, H.Nhà Bè, Q.Phú Nhuận, Q.5 và Q.11.