Tung tăng đạp xe ra đường mùa giãn cách, ông chú ở Hà Nội 'lươn lẹo' 1001 lý do để chống chế, gắt với cán bộ trực chốt: 'Nhanh con khỉ'

Xã hội 02/09/2021 16:27

Người đàn ông hết viện lý do đi rút tiền, lấy chứng minh thư, rồi lại 'chờ bà nhà tôi tới', thậm chí sau đó còn có lời nói thiếu tôn trọng với lực lượng chức năng.

Từ khi Hà Nội phát sinh ổ dịch mới có diễn biến phức tạp, phần lớn người dân đều tăng cường các biện pháp bảo vệ bản thân và gia đình, hạn chế tối đa việc ra đường khi không cần thiết. Nhưng ngược lại, vẫn có một bộ phận nhỏ người dân chưa thực sự nghiêm túc chấp hành. Khi bị xử lý, có người gây hấn, tấn công lực lượng chức năng, có người lại "lươn lẹo" nghĩ ra 1.001 lý do để viện cớ, bao biện cho sự vi phạm của mình.

Mới đây, trên mạng xã hội tiếp tục xuất hiện đoạn clip ghi lại sự việc người đàn ông luống tuổi vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19 nhưng cố tình đôi co với tổ trực chốt kiểm dịch tại Lò Đúc, Hà Nội.

Clip ông chú ra đường mùa giãn cách đôi co với tổ trực chốt kiểm dịch

Cụ thể, ông chú mặc áo ba lỗ màu trắng, quần đùi ngắn đi ra đường vào thời điểm Hà Nội đang giãn cách xã hội. Khi tới chốt kiểm dịch Lò Đúc, tổ trực chốt đã yêu cầu người đàn ông dừng lại để kiểm tra giấy tờ. Tuy nhiên, ông không xuất trình được giấy đi đường phù hợp nên đã tìm mọi cách chống chế

Công an yêu cầu người đàn ông dắt xe vào vỉa hè để làm việc nhưng ông lại viện ra vô vàn lý do rồi một mực đòi về nhà lấy chứng minh thư. Không được đồng ý, người đàn ông bắt đầu chuyển sang  "chờ bà nhà tôi tới".

Tung tăng đạp xe ra đường mùa giãn cách, ông chú ở Hà Nội 'lươn lẹo' 1001 lý do để chống chế, gắt với cán bộ trực chốt: 'Nhanh con khỉ' - Ảnh 1
Người đàn ông tìm đủ mọi lý do để chống chế - Ảnh: Cắt từ clip

 Khi chiến sĩ công an hỏi: "Chú có chấp hành được không? Đứng đây sẽ tắc đường", ông chú gắt lên: "Đợi một tí". Sau đó, người đàn ông gọi vọng ra xa, không rõ là chú gọi vợ hay gọi ai rồi quay lại gắt với chiến sĩ công an: "Nhanh con khỉ" khiến anh sững sờ phải hỏi lại: "Chú vừa nói gì thế ạ?".

 Có lẽ biết mình vừa phát ngôn không đúng chuẩn mực, người đàn ông phớt lờ câu hỏi của chiến sĩ công an. Không thể kiên nhẫn chờ được nữa, chiến sĩ trực nói: "Lúc thì bảo đi rút tiền, lúc thì bảo đi với bà chú... Mình lớn rồi mình phải trung thực chứ".

Tung tăng đạp xe ra đường mùa giãn cách, ông chú ở Hà Nội 'lươn lẹo' 1001 lý do để chống chế, gắt với cán bộ trực chốt: 'Nhanh con khỉ' - Ảnh 2
Cán bộ trực chốt lịch sự làm nhiệm vụ với ông chú lớn tuổi - Ảnh: Cắt từ clip

 Sau một hồi đôi co, một người phụ nữ đạp xe tới "giải vây" cho người đàn ông nhưng chiến sĩ công an nói: "Cô để yên cho chúng cháu làm việc". 

Lúc này, ông chú đành lẳng lặng dựng xe xuống vỉa hè rồi chấp hành làm theo lời lực lượng chức năng. Không rõ cuối cùng người đàn ông bị xử phạt thế nào nhưng cách hành xử của ông đang bị cư dân mạng lên án gay gắt. Ai nấy đều mong người dân hãy tự giác chấp hành theo Chỉ thị để dịch bệnh sớm được kiểm soát. 

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