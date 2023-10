Dẫn tin từ Thông tấn xã Việt Nam, ngày 2/9, Công an thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh phát đi thông báo truy tìm một bệnh nhân F0 trốn khỏi nơi điều trị tại Trung tâm y tế thành phố Tây Ninh.

Trước đó, theo báo Công an Nhân dân, Tây Ninh cũng phát hiện 1 trường hợp nam thanh niên trèo tường trốn khỏi khu cách ly tại trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Ninh, thuộc huyện Châu Thành.

Theo đó, Công an thành phố Tây Ninh đề nghị người dân khi phát hiện Nguyễn Thành Thế tại địa phương thì phải báo ngay cho cơ quan công an hoặc cơ sở y tế gần nhất để sớm đưa bệnh nhân này trở về nơi điều trị, nhằm ngăn chặn lây lan dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng.

Theo nội dung đoạn clip ghi lại: Lúc 15h43’ ngày 13/7, tại trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Ninh, nam thanh niên loay hoay tìm cách trèo ra ngoài tường rào. Đối tượng bước trên đoạn dây giữa hai bức tường rồi nhanh chóng trèo qua tường rào rồi nhảy xuống đất. Lúc đó, ở bên ngoài tường rào xuất hiện một cô gái bịt kín khẩu trang, dừng xe máy đứng đợi. Sau đó, nam thanh niên này leo nhanh lên xe, chở cô gái đi mất.

Nam thanh niên vượt rào khu cách ly trốn ra ngoài - Ảnh: Cắt từ clip

Nam thanh niên trốn khỏi khu cách ly trên tên N.B.Q.H (SN 2001), còn người bạn gái tên M.T.T (SN 2006, cùng ngụ xã Mỏ Công, huyện Tân Biên). Trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm dịch bệnh tại trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Ninh thì H. đã bỏ trốn. Nhận được tin báo, Công an huyện Châu Thành đã khẩn trương truy tìm đối tượng. Đến 21h cùng ngày, Công an huyện Châu Thành phối hợp cùng Công an huyện Tân Châu tìm được H. và T. tại nhà người thân của H. tại xã Tân Đông, huyện Tân Châu. Sau đó, cơ quan chức năng đã đưa H. và T. đi cách ly phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tây Ninh, tính từ 18 giờ ngày 1/9 đến 6 giờ ngày 2/9, Tây Ninh ghi nhận 66 ca dương tính với SARS-CoV-2. Tây Ninh hiện có 1.718 bệnh nhân đang điều trị COVID-19 tại các Trung tâm y tế và Bệnh viện dã chiến trên địa bàn tỉnh (lũy kế toàn tỉnh có 6.027 ca). Trong đó có 92 ca tử vong do COVID-19; số bệnh nhân đã điều trị khỏi và đã được xuất viện là 4.217 người.

Tính đến ngày 1/9, toàn tỉnh Tây Ninh đã thiết lập 571 vùng phong tỏa, trong đó đang phong tỏa 209 vùng, 362 vùng đã giải tỏa. Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, lực lượng Công an các cấp đã tuần tra, kiểm soát việc chấp hành giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên toàn địa bàn tỉnh.