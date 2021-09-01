WHO cảnh báo: Phát hiện biến thể SARS-CoV-2 mới cực nguy hiểm, có nguy cơ kháng vaccine

Sức khỏe 01/09/2021 13:16

Tổ chức Y tế Thế giới thông báo một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có khả năng kháng vaccine.

Dẫn tin từ VTC News, mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo đang theo dõi một biến chủng mới có tên gọi "Mu", có tên gọi khoa học là B1621, được phát hiện đầu tiên ở Colombia vào tháng 1.

Theo WHO, biến thể Mu chứa các đột biến có khả năng kháng vaccine. WHO cho rằng, cần thực hiện các nghiên cứu sâu hơn để hiểu rõ về biến thể này. “Biến thể Mu có chứa các đột biến với đặc tính cho thấy khả năng thoát miễn dịch”, WHO cho biết.

Từ trước, nhiều chuyên gia đã lo ngại về việc virus corona xuất hiện các đột biến mới, trong lúc số ca mắc trên thế giới đang tăng trở lại. Lúc này, biến chủng Delta dễ lây lan đang bắt rễ ở những khu vực đã nới lỏng biện pháp chống dịch, đặc biệt tại các nhóm người chưa tiêm chủng

WHO cảnh báo: Phát hiện biến thể SARS-CoV-2 mới cực nguy hiểm, có nguy cơ kháng vaccine - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Trong bài phát biểu mới nhất, Tiến sĩ Takeshi Kasai, Giám đốc Tổ chức y tế thế giới (WHO) khu vực Tây Thái Bình Dương nhận định: Với khả năng lây truyền cao hơn, biến thể Delta sẽ khiến các chùm ca bệnh nhanh chóng bùng phát thành ổ dịch lớn hơn, đặc biệt trong 3 môi trường có nguy cơ cao: không gian kín, nơi đông người và nơi mọi người tiếp xúc gần.

Chủng Delta của virus SARS-CoV-2 được phát hiện lần đầu tiên ở Ấn Độ vào tháng 12/2020. WHO đã đổi tên biến thể này thành Delta để đơn giản hóa tên khoa học B.1.617.2 ban đầu. Tới nay, chủng virus này đã xuất hiện tại gần 140 quốc gia trên thế giới.

Bộ Y tế cho biết, tại Việt Nam lưu hành 7 biến thể của virus SARS-CoV-2. Riêng đợt dịch thứ tư, nước ta ghi nhận 2 chủng là Delta và Alpha (B.1.1.7, lần đầu tiên phát hiện tại Anh). Trong đó, biến thể Delta có khả năng lây lan mạnh, được WHO xếp vào nhóm "biến thể gây quan ngại", khả năng lây truyền cao hơn 50% so với biến thể Alpha (khả năng lây nhiễm của chủng Alpha cao hơn 60-70% so với chủng ban đầu).

Theo Vietnamnet, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đưa ra nhận định hôm 16/7, đợt dịch thứ tư tại Việt Nam sẽ kéo dài, gây tác động trên diện rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống, phát triển kinh tế, xã hội. Bộ trưởng phân tích, biến thể Delta gây bùng phát đợt dịch này lây lan nhanh, tốc độ tấn công tăng gấp 2-3 lần so với các đợt dịch trước. Virus biến thể có tốc độ bám dính với tế bào vật chủ, khả năng nhân lên nhanh với số lượng lớn trong tế bào, từ đó dẫn đến việc phá hủy tế bào, phát tán mầm bệnh ra môi trường xung quanh trong thời gian ngắn.

"Chu kỳ lây nhiễm hiện nay chỉ còn 2 ngày chứ không phải 5 ngày như trước đây tính toán", Bộ trường cho hay. 

Để ứng phó với biến thể Delta, WHO khuyến cáo người dân tiếp tục thực hiện các biện pháp 5K, đeo khẩu trang và vệ sinh tay thường xuyên, ở nơi thông thoáng khí, vệ sinh đường hô hấp, che miệng khi ho, tránh những nơi đông người và khai báo y tế đầy đủ.

Bên cạnh đó, hãy tiêm bất cứ vắc xin nào có sẵn khi đến lượt bạn để bảo vệ sức khỏe bản thân, giảm nguy cơ chủng virus Delta lây lan trong cộng đồng và gây ra các biến thể mới.

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