WHO cảnh báo: Phát hiện biến thể SARS-CoV-2 mới cực nguy hiểm, có nguy cơ kháng vaccine

Dẫn tin từ VTC News, mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo đang theo dõi một biến chủng mới có tên gọi "Mu", có tên gọi khoa học là B1621, được phát hiện đầu tiên ở Colombia vào tháng 1.

Theo WHO, biến thể Mu chứa các đột biến có khả năng kháng vaccine. WHO cho rằng, cần thực hiện các nghiên cứu sâu hơn để hiểu rõ về biến thể này. “Biến thể Mu có chứa các đột biến với đặc tính cho thấy khả năng thoát miễn dịch”, WHO cho biết.