Hình ảnh chiếc xe tải vừa chạy vừa thả những gói quà từ thiện xuống đường để bà con nhặt nhận về những ý kiến trái chiều.

Mới đây cộng đồng mạng không khỏi xôn xao về clip xe chở rau, củ, quả có gắn băng tải vừa chạy vừa tuồn từng bọc thực phẩm xuống đường để người dân ra nhặt. Bên dưới phần bình luận, các ý kiến trái chiều nổ ra, trong đó có ý kiến cho rằng "của cho không bằng cách cho". Xe từ thiện xã Vĩnh An vừa chạy vừa thả rau, củ, quả cho bà con khu vực phong tỏa - Ảnh: Cắt từ clip Thông tin trên Tuổi Trẻ Online, vào ngày 31/8, ông Mai Thành Ngoan, Bí thư, Chủ tịch UBND xã Vĩnh An, huyện Châu Thành, An Giang cho biết clip trên xuất phát từ khu vực phong tỏa của ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An nằm trên tuyến tỉnh lộ 941, dài khoảng 6km, từ cầu số 10 đến cầu số 5. Từ ngày 11/8 đến nay, khu vực này bùng phát nCoV, do đó địa phương đã phong tỏa chặt một đoạn dài 3km và phần còn lại phong tỏa từng đoạn nhỏ.

"Do tiếp xúc với người dân trong khu vực phong tỏa rất nguy hiểm nên đội từ thiện đã sáng chế ra chiếc xe vừa chạy vừa thả rau, củ quả cho bà con" - ông Ngoan nói. Theo ông Ngoan, khu vực phong tỏa này có trên 2.300 hộ dân. Đoạn đường này có 2 chợ nhưng đã phong tỏa nên người dân không đi chợ được. Người dân cúi nhặt những bọc rau, củ được đội từ thiện "tuồn" xuống đường - Ảnh: Chụp màn hình Ông Ngoan cho biết thêm: "Ban đầu đội từ thiện có trên 20 người, nhưng dịch bệnh bùng phát mạnh nên chỉ còn lại 3 người đi phát quà cho bà con. Nhóm này ăn, ngủ trong khu vực phong tỏa luôn. Tôi đã yêu cầu đội từ thiện thông báo để bà con đặt ghế trước cửa, sau đó, đội để quà trên ghế rồi người dân ra lấy. Nếu không thực hiện được thì dừng việc phát quà này".

Ông Võ Văn Thiêm - đội trưởng từ thiện xã Vĩnh An thông tin, ông phải đi mua rau, củ, quả hằng ngày ở khắp nơi trong tỉnh. Mỗi lần đi là phải test nCoV: "Bây giờ chỉ còn lại 3 anh em chúng tôi trong khu vực phong tỏa để lo cho bà con. Tụi tui sợ làm lây lan dịch bệnh nên thiết kế chiếc xe tải vừa chạy vừa tuồn từng bọc rau, củ quả cho bà con. Sau khi clip xuất hiện trên mạng, tui đã thông báo cho bà con đặt ghế trước nhà để nhận quà", ông Thiêm chia sẻ. Đội từ thiện ban đầu có hơn 20 người, nay chỉ còn lại 3 người đi phát quà cho bà con - Ảnh: Chụp màn hình Xung quanh những ý kiến về hình ảnh phát quà này, có người ủng hộ và cho rằng đây là cách làm sáng tạo, nhằm tiết kiệm thời gian, đồng thời hạn chế tiếp xúc giữa người với người. Tuy nhiên, cũng có người không đồng tình, bởi cách cho đồ từ thiện thế này thể hiện sự thiếu tôn trọng với người được nhận, nên thay bằng hình thức hợp lý hơn. Hiện đoạn clip vẫn đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

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