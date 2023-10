Mới đây cộng đồng mạng không khỏi xôn xao về clip xe chở rau, củ, quả có gắn băng tải vừa chạy vừa tuồn từng bọc thực phẩm xuống đường để người dân ra nhặt. Bên dưới phần bình luận, các ý kiến trái chiều nổ ra, trong đó có ý kiến cho rằng "của cho không bằng cách cho".

Xe từ thiện xã Vĩnh An vừa chạy vừa thả rau, củ, quả cho bà con khu vực phong tỏa - Ảnh: Cắt từ clip

Thông tin trên Tuổi Trẻ Online, vào ngày 31/8, ông Mai Thành Ngoan, Bí thư, Chủ tịch UBND xã Vĩnh An, huyện Châu Thành, An Giang cho biết clip trên xuất phát từ khu vực phong tỏa của ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An nằm trên tuyến tỉnh lộ 941, dài khoảng 6km, từ cầu số 10 đến cầu số 5. Từ ngày 11/8 đến nay, khu vực này bùng phát nCoV, do đó địa phương đã phong tỏa chặt một đoạn dài 3km và phần còn lại phong tỏa từng đoạn nhỏ.