Thành phố đang giãn cách, sản phụ bất lực đành ẵm con mới sinh đi bộ về nhà và hành động ấm lòng từ những người xa lạ

Được biết, Fanpage đăng tải câu chuyện vừa cập nhật thêm thông tin, sau khi liên hệ, xe ô tô đã tới và hỗ trợ hai mẹ con miễn phí. Chỗ ở của sản phụ gần khu vực phong tỏa, hiện tại họ đã về nhà an toàn. Câu chuyện này ngay lập tức trở thành đề tài được nhiều người quan tâm. Cư dân mạng không khỏi thương xót và mong rằng, ngày càng có nhiều tấm lòng tốt, giúp đỡ các hoàn cảnh có khăn như người phụ nữ trên.

Mới đây, câu chuyện về sản phụ mới sinh đã phải một mình đi bộ về nhà trong thời gian giãn cách xã hội được các mạnh thường quân giúp đỡ khiến nhiều người ấm lòng. Những hình ảnh này được đăng tải lên mạng kèm theo dòng trạng thái: “Thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) đang thực hiện Chỉ thị 16, không có xe taxi, người mẹ sinh con mới được một tuần tuổi ý định bế con đi bộ từ bệnh viện về nhà, rất may đã được một bạn đi đường thấy, và liên hệ chuyến xe 0 đồng để chở mẹ và bé về nhà. Tình hình dịch bệnh thấy nhiều hoàn cảnh thương quá. Chúc 2 mẹ con sức khoẻ.”

2 mẹ con được mạnh thường quân giúp đỡ chở về nhà an toàn - Ảnh: Internet

Được biết, trước tình hình dịch bệnh phức tạp, nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội khiến cuộc sống không ít người gặp khó khăn. Nhất là một số trường hợp, vì nhiều lý do khác nhau mà sản phụ phải tự “vượt cạn” và trở về nhà một mình. Tuy nhiên thật may mắn khi họ luôn nhận được sự giúp đỡ từ các mạnh thường quân.

Trước đó, hình ảnh các chiến sĨ CSGT ở TP.HCM giúp sản phụ đưa con mới sinh về nhà cũng nhận về nhiều lời khen ngợi. Theo báo Công an Nhân dân, chiều 10/7, tại chốt trên quốc lộ 50, đi qua huyện Bình Chánh, Tổ CSGT Đa Phước (Phòng CSGT ĐB-ĐS Công an TP Hồ Chí Minh) phối hợp với các đơn vị kiểm tra dòng phương tiện đổ từ Long An vào TP Hồ Chí Minh.