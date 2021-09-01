Thành phố đang giãn cách, sản phụ bất lực đành ẵm con mới sinh đi bộ về nhà và hành động ấm lòng từ những người xa lạ

Sản phụ vừa sinh được 1 tuần, do không bắt được taxi nên có ý định ẵm con đi bộ về nhà. Rất may được 1 người đi đường nhìn thấy. Những gì diễn ra sau đó khiến cư dân mạng không khỏi bất ngờ.

Mới đây, câu chuyện về sản phụ mới sinh đã phải một mình đi bộ về nhà trong thời gian giãn cách xã hội được các mạnh thường quân giúp đỡ khiến nhiều người ấm lòng. Những hình ảnh này được đăng tải lên mạng kèm theo dòng trạng thái: “Thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) đang thực hiện Chỉ thị 16, không có xe taxi, người mẹ sinh con mới được một tuần tuổi ý định bế con đi bộ từ bệnh viện về nhà, rất may đã được một bạn đi đường thấy, và liên hệ chuyến xe 0 đồng để chở mẹ và bé về nhà. Tình hình dịch bệnh thấy nhiều hoàn cảnh thương quá. Chúc 2 mẹ con sức khoẻ.” Câu chuyện được chia sẻ - Ảnh: Internet Hình ảnh sản phụ bế con - Ảnh: Internet Được biết, Fanpage đăng tải câu chuyện vừa cập nhật thêm thông tin, sau khi liên hệ, xe ô tô đã tới và hỗ trợ hai mẹ con miễn phí. Chỗ ở của sản phụ gần khu vực phong tỏa, hiện tại họ đã về nhà an toàn. Câu chuyện này ngay lập tức trở thành đề tài được nhiều người quan tâm. Cư dân mạng không khỏi thương xót và mong rằng, ngày càng có nhiều tấm lòng tốt, giúp đỡ các hoàn cảnh có khăn như người phụ nữ trên.

2 mẹ con được mạnh thường quân giúp đỡ chở về nhà an toàn - Ảnh: Internet Được biết, trước tình hình dịch bệnh phức tạp, nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội khiến cuộc sống không ít người gặp khó khăn. Nhất là một số trường hợp, vì nhiều lý do khác nhau mà sản phụ phải tự “vượt cạn” và trở về nhà một mình. Tuy nhiên thật may mắn khi họ luôn nhận được sự giúp đỡ từ các mạnh thường quân. Trước đó, hình ảnh các chiến sĨ CSGT ở TP.HCM giúp sản phụ đưa con mới sinh về nhà cũng nhận về nhiều lời khen ngợi. Theo báo Công an Nhân dân, chiều 10/7, tại chốt trên quốc lộ 50, đi qua huyện Bình Chánh, Tổ CSGT Đa Phước (Phòng CSGT ĐB-ĐS Công an TP Hồ Chí Minh) phối hợp với các đơn vị kiểm tra dòng phương tiện đổ từ Long An vào TP Hồ Chí Minh.

Thời điểm này, một xe taxi (hướng từ trung tâm về Long An) bị chặn lại kiểm tra, tài xế không xuất trình được giấy tờ nên tổ công tác buộc tài xế quay đầu xe. Trong xe, chị Văn Hồng Cẩm (SN 1993, ngụ Cần Đước, Long An) sinh con vừa được Bệnh viện Hùng Vương cho xuất viện về nhà sau khi cấp giấy xác nhận âm tính với SARS-CoV-2. Vì tài xế phải quay về, chị Cẩm bế con, còn người nhà mang vác lỉnh kỉnh đồ đạc đi bộ qua chốt. Cán bộ CSGT chở sản phụ về Long An trong thời điểm giãn cách xã hội khiến nhiều người cảm kích - Ảnh: Công an Nhân dân Trước sự việc trên, Đại úy Hoàng Thành Luân - Phó Trạm trưởng Trạm CSGT Đa Phước đã trưng dụng xe ôtô đặc chủng điều động một cán bộ trong tổ đưa mẹ con chị Cẩm về đến tận nhà an toàn. Cảm kích trước nghĩa cử của người CSGT, chị Cẩm cho hay: “Nếu như các anh CSGT không dùng xe chở về có lẽ tôi phải đi bộ hơn 20km. Con trai tôi mới sinh chưa đặt tên, để ghi nhớ kỷ niệm này, tôi bàn với chồng đặt tên con theo tên anh cán bộ CSGT để sau này con có một kỷ niệm ý nghĩa!”. Câu chuyện cảm động được đăng tải trên các phương tiện thông tin được nhiều người cảm kích, chia sẻ rộng rãi về hình ảnh đẹp của tổ công tác, của cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh.

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