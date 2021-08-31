Cả ngày dài mua hàng giúp dân, chú bộ đội thẫn thờ vì bị 'bom' hơn chục túi đồ ăn lớn nhỏ: 'Lòng tốt bị đem ra đùa cợt'

Biết mình bị người dân bom hàng, chú bộ đội bất lực vì không biết phải xử lý ra sao với hàng chục gói đồ ăn lớn nhỏ.

Từ ngày 23/8, việc "đi chợ hộ" người dân đã được các địa phương ở TPHCM triển khai. Tuy nhiên, sau thời gian thực hiện, tại một số phường đã xảy ra tình trạng bị "bom" hàng. Về lý do các đơn hàng đi chợ hộ bị "bom", hầu như số điện thoại đặt hàng không nghe máy. Số ít lại nói "đặt thử xem có được không chứ không mua", hoặc thẳng thừng trả lời "không mua nữa".

Chú bộ đội sau một ngày dài chọn mua hàng, cuối cùng lại bị bom phũ phàng - Ảnh: Cắt từ clip Đơn cử như câu chuyện mới đây, sau khi biết mình bị người dân bom hàng, một chú bộ đội thẫn thờ vì không biết phải xử lý ra sao với hàng chục gói đồ ăn lớn nhỏ. Đoạn clip được đăng tải bởi một tình nguyện viên, chủ video chia sẻ rằng chú bộ đội đã dành cả ngày để đi chọn hàng, mua về cho dân, thế nhưng cuối cùng lại bị bom hàng.

Ngay khi xuất hiện, câu chuyện đã khiến dân mạng dậy sóng, nhiều người bất bình lên tiếng yêu cầu phải xử phạt thật nặng những hành vi như thế: "Lòng tốt của các anh không thể bị đem ra đùa cợt như vậy được. Thương các chiến sĩ quá, yêu cầu pháp luật vào cuộc để những kẻ thích bom hàng chừa cái thói cợt nhả đi" "Người ta đã vất vả đi mua rồi còn bom hàng. Các chú công an cứ công khai số điện thoại để dân mạng dạy cho họ một bài học". Nhìn chú lúi húi xếp gọn từng túi đồ mà thương - Ảnh: Cắt từ clip Trước đó, cư dân mạng cũng lan truyền clip những chú bộ đội khác bị "bom" túi cá nhưng, may mắn đã được người dân xung quanh nhiệt tình giúp đỡ. Cụ thể theo đoạn video được đăng tải có thể thấy, 2 chiến sĩ bộ đội cầm một túi cá đầy vẻ lúng túng giữa xóm. Đi kèm video là dòng trạng thái: "Bộ đội với phường đi mua hộ mà còn bị bom nữa. Thương mấy chú bộ đội ghê. Xóm khác không lấy đem vào hẻm nhà em nha." Người dân nhiệt tình rao bán túi cá bị "bom" giúp các chú bộ đội - Ảnh: Cắt từ clip Khi ấy, những người dân xung quanh và đặc biệt là những người phụ nữ lớn tuổi đã đến và không ngần ngại rao lớn: "Có ai mua cá không nè? Mua giúp chú bộ đội nè! Cá rẻ nè!" để giúp các anh có thể bán được số cá đã bị "bom". Phần dưới bài đăng, không ít những bình luận tỏ ra bức xúc trước hành vi thiếu ý thức của nhiều người khi đặt hàng rồi lại "bom" giữa thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, lương thực thực phẩm hay nguồn nhân lực phục vụ cộng đồng khan hiếm như hiện nay.

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