Cả ngày dài mua hàng giúp dân, chú bộ đội thẫn thờ vì bị 'bom' hơn chục túi đồ ăn lớn nhỏ: 'Lòng tốt bị đem ra đùa cợt'

Đời sống 31/08/2021 12:44

Biết mình bị người dân bom hàng, chú bộ đội bất lực vì không biết phải xử lý ra sao với hàng chục gói đồ ăn lớn nhỏ.

Từ ngày 23/8, việc "đi chợ hộ" người dân đã được các địa phương ở TPHCM triển khai. Tuy nhiên, sau thời gian thực hiện, tại một số phường đã xảy ra tình trạng bị "bom" hàng.

Về lý do các đơn hàng đi chợ hộ bị "bom", hầu như số điện thoại đặt hàng không nghe máy. Số ít lại nói "đặt thử xem có được không chứ không mua", hoặc thẳng thừng trả lời "không mua nữa".

Cả ngày dài mua hàng giúp dân, chú bộ đội thẫn thờ vì bị 'bom' hơn chục túi đồ ăn lớn nhỏ: 'Lòng tốt bị đem ra đùa cợt' - Ảnh 1
Chú bộ đội sau một ngày dài chọn mua hàng, cuối cùng lại bị bom phũ phàng - Ảnh: Cắt từ clip

 Đơn cử như câu chuyện mới đây, sau khi biết mình bị người dân bom hàng, một chú bộ đội thẫn thờ vì không biết phải xử lý ra sao với hàng chục gói đồ ăn lớn nhỏ.

Đoạn clip được đăng tải bởi một tình nguyện viên, chủ video chia sẻ rằng chú bộ đội đã dành cả ngày để đi chọn hàng, mua về cho dân, thế nhưng cuối cùng lại bị bom hàng.

Ngay khi xuất hiện, câu chuyện đã khiến dân mạng dậy sóng, nhiều người bất bình lên tiếng yêu cầu phải xử phạt thật nặng những hành vi như thế:

 "Lòng tốt của các anh không thể bị đem ra đùa cợt như vậy được. Thương các chiến sĩ quá, yêu cầu pháp luật vào cuộc để những kẻ thích bom hàng chừa cái thói cợt nhả đi"

 "Người ta đã vất vả đi mua rồi còn bom hàng. Các chú công an cứ công khai số điện thoại để dân mạng dạy cho họ một bài học".

Cả ngày dài mua hàng giúp dân, chú bộ đội thẫn thờ vì bị 'bom' hơn chục túi đồ ăn lớn nhỏ: 'Lòng tốt bị đem ra đùa cợt' - Ảnh 2
Nhìn chú lúi húi xếp gọn từng túi đồ mà thương - Ảnh: Cắt từ clip

 Trước đó, cư dân mạng cũng lan truyền clip những chú bộ đội khác bị "bom" túi cá nhưng, may mắn đã được người dân xung quanh nhiệt tình giúp đỡ.

Cụ thể theo đoạn video được đăng tải có thể thấy, 2 chiến sĩ bộ đội cầm một túi cá đầy vẻ lúng túng giữa xóm. Đi kèm video là dòng trạng thái: "Bộ đội với phường đi mua hộ mà còn bị bom nữa. Thương mấy chú bộ đội ghê. Xóm khác không lấy đem vào hẻm nhà em nha."

Cả ngày dài mua hàng giúp dân, chú bộ đội thẫn thờ vì bị 'bom' hơn chục túi đồ ăn lớn nhỏ: 'Lòng tốt bị đem ra đùa cợt' - Ảnh 3

Người dân nhiệt tình rao bán túi cá bị "bom" giúp các chú bộ đội - Ảnh: Cắt từ clip

 Khi ấy, những người dân xung quanh và đặc biệt là những người phụ nữ lớn tuổi đã đến và không ngần ngại rao lớn: "Có ai mua cá không nè? Mua giúp chú bộ đội nè! Cá rẻ nè!" để giúp các anh có thể bán được số cá đã bị "bom".

Phần dưới bài đăng, không ít những bình luận tỏ ra bức xúc trước hành vi thiếu ý thức của nhiều người khi đặt hàng rồi lại "bom" giữa thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, lương thực thực phẩm hay nguồn nhân lực phục vụ cộng đồng khan hiếm như hiện nay.

 

Cha mẹ thất nghiệp, bé gái 6 tuổi đạp xe đuổi theo ô tô xin sữa cho em giữa trời nắng gắt, nói 1 câu khiến mạnh thường quân cay khóe mắt

Cha mẹ thất nghiệp, bé gái 6 tuổi đạp xe đuổi theo ô tô xin sữa cho em giữa trời nắng gắt, nói 1 câu khiến mạnh thường quân cay khóe mắt

Hình ảnh bé gái hối hả đạp xe đuổi theo ô tô giữa trời nắng để xin sữa về cho em nhỏ khiến ai nấy không khỏi xúc động.

Xem thêm
Từ khóa:   anh bộ đội giao đồ ăn đi chợ hộ bom hàng shipper

TIN MỚI NHẤT

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 3 giờ 12 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 4 giờ 12 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 5 giờ 12 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 12 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 6 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị