Vừa trực chốt, vừa chạy đôn đáo mua thức ăn hỗ trợ bà con, cán bộ kiểm dịch kiệt sức ngất xỉu tại vỉa hè, nhìn chiếc áo đẫm mồ hôi mà thương

Dịch Covid đang diễn biến căng thẳng ở nhiều nơi trên cả nước. các lực lượng chức năng đang ngày đêm gồng mình chống dịch. Không chỉ các nhân viên y tế mà các chiến sĩ công an, bộ đội, cùng các cán bộ dân quân tự vệ làm công tác trực chốt cũng đang dành trọn hết sức lực cho công tác phòng chống dịch.

Trong đoạn clip, một người đàn ông mặc trang phục của dân quân bị ngất, đang nằm ngay dưới vỉa hè và được người dân, tổ công tác sơ cứu ngay tại chỗ. Một người vừa trấn an tinh thần, vừa xoa huyệt bàn tay, xoa ngực để điều hòa nhịp thở.

Lực lượng y tế đã có mặt kịp thời để sơ cứu cho cán bộ ở chốt kiểm soát dịch - Ảnh: Facebook

Trước đó, cư dân mạng cũng không khỏi xót xa trước hình ảnh một cán bộ chốt kiểm dịch Covid-19 khác ở Hà Nội cũng bất ngờ ngất xỉu do say nắng.

Sự việc xảy ra vào khoảng 11h51, tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên đường An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội. Lúc này, một cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt đang đi sang đường thì loạng choạng rồi ngất xỉu. May mắn các phương tiện giao thông gần đó di chuyển chậm nên dừng lại kịp thời. Phát hiện sự việc, một đồng chí công an và lực lượng làm việc tại chốt nhanh chóng chạy lại đưa người này vào một nhà dân gần đó nghỉ ngơi.

Một cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt đang đi sang đường thì loạng choạng rồi ngất xỉu - Ảnh: Cắt từ clip

Hình ảnh kiệt sức, ngất xỉu do say nắng của lực lượng tuyến đầu khiến nhiều người thương cảm. Trước sự hy sinh ấy, mọi người nhắn nhủ nhau hãy nâng cao ý thức, chấp hành quy định để nhanh chóng dập dịch.