Cùng lúc mất vợ và đứa con chưa kịp chào đời, chồng là F0 trào nước mắt ngày trở về: 'Thà vẫn còn dương tính, chứ giờ về phòng 1 mình lại nhớ vợ con'

Đời sống 30/08/2021 12:39

Vợ chồng anh cùng mắc Covid-19. Thời điểm nhập viện, vợ anh đang mang thai con thứ hai ở tháng thứ 7. Sau đó, chị cùng đứa con trong bụng không qua khỏi, mình anh trở về trong nỗi đau đớn tột cùng.

Kể từ khi dịch bệnh Covid-19 tái bùng phát trở lại tại TP.HCM, rất nhiều gia đình trải qua nỗi đau mất đi người thân. Anh N.V.C., sinh năm 1985 (ở trọ tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM) cũng là một trong số đó. 

Giữa tháng 7, vợ chồng anh cùng mắc Covid-19. Thời điểm đó, vợ anh C. đang mang thai con thứ hai ở tháng thứ 7. Cả hai vợ chồng anh cùng được chuyển đến Bệnh viện dã chiến số 4 cách ly, điều trị. Con trai lớn 5 tuổi của anh chị phải gửi về quê cho ông bà chăm sóc.

Do chị trở nặng nên được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị, hồi sức tích cực. Ngày 31/7, chị cùng đứa con trong bụng không qua khỏi. Nhận được tin dữ, anh C. ngồi khóc cạn nước mắt. 

Cùng lúc mất vợ và đứa con chưa kịp chào đời, chồng là F0 trào nước mắt ngày trở về: 'Thà vẫn còn dương tính, chứ giờ về phòng 1 mình lại nhớ vợ con' - Ảnh 1
Dù khỏi bệnh nhưng anh C. không tài nào vui nổi vì nỗi đau mất vợ con - Ảnh: Bệnh Viện Nhi Đồng Thành Phố

 Đến ngày 21/8, nghe bác sĩ báo, ngày mai được xuất viện về với con, anh vui vì mình đã khỏi bệnh, nhưng nghĩ đến người bạn đời vừa mất, nước mắt anh lại chực trào. Sáng hôm sau, anh dậy sớm chuẩn bị hành lý, chờ bệnh viện hoàn thành thủ tục để ra xe về nhà. Lúc nghe bác sĩ dặn về nhà sẽ phải cách ly thêm 14 ngày nữa, chưa thể đón con trai lên sống cùng, anh nói với người bạn chung phòng: “Biết vậy thà xét nghiệm vẫn còn dương tính. Giờ về phòng, có một mình, tôi lại nhớ vợ con. Tôi cũng không thể về quê với con trai lúc này được”. 

Được biết, gia đình anh lao động hoàn cảnh khó khăn. Hiện tại chỉ còn bé trai lớn tầm 5 tuổi mất mẹ mất em. Covid đã lấy đi tất cả từ anh, một con người hiền lành, đối đãi dễ thương với bạn cùng phòng bệnh, với y bác sĩ điều trị qua bao lần tiếp xúc.

Cùng lúc mất vợ và đứa con chưa kịp chào đời, chồng là F0 trào nước mắt ngày trở về: 'Thà vẫn còn dương tính, chứ giờ về phòng 1 mình lại nhớ vợ con' - Ảnh 2
Anh ngồi bần thần trên chuyến xe ngày trở về - Ảnh: Bệnh Viện Nhi Đồng Thành Phố

 Bác sĩ Nguyễn Cát Phương Vũ, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố ngậm ngùi chia sẻ “Covid-19 đã lấy đi của anh ấy rất nhiều. Ngày xuất viện về nhà, anh C. không còn tiền, vì số tài khoàn ngân hàng của anh do vợ giữ, nhưng chị đã không qua khỏi”, bác sĩ Vũ chia sẻ.

Ngày anh rời bệnh viện, biết được hoàn cảnh của người chồng vừa "mồ côi" vợ, các y bác sĩ đã vận động, đóng góp để đưa cho anh ít tiền mặt, hành lý để anh về phòng trọ, đợi ngày đoàn tụ với con trai. Hình ảnh người đàn ông cúi đầu cám ơn tấm lòng của các y bác sĩ rồi lầm lũi xách đồ ra xe về nhà khiến tất cả những người chứng kiến dấy lên nỗi xót xa vô tận. Ai nấy cũng đều mong dịch bệnh sớm chấm dứt để không ai phải trải qua nỗi đau ấy nữa. 

Cùng lúc mất vợ và đứa con chưa kịp chào đời, chồng là F0 trào nước mắt ngày trở về: 'Thà vẫn còn dương tính, chứ giờ về phòng 1 mình lại nhớ vợ con' - Ảnh 3
Anh C. cúi đầu cám ơn tấm lòng của các y bác sĩ - Ảnh: Bệnh Viện Nhi Đồng Thành Phố

 

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