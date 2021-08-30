Chiến sĩ Công an kể khoảnh khắc làm 'bà đỡ' cho sản phụ sinh con ngay vỉa hè ở TP.HCM: 'Lúc đầu lúng túng, nhưng nghĩ đến sự an toàn của mẹ con họ mà cố gắng'

Để cám ơn tấm lòng của chiến sĩ Công an giúp mình 'vượt cạn' thành công, gia đình sản phụ đã quyết định đặt tên cho em bé là Tĩnh, trùng tên với 'ông đỡ'.

Theo thông tin từ báo Người lao động, sự việc xảy ra vào khoảng 5h30 sáng 29/8 ở quận Bình Tân. Lúc này, anh Nguyễn Văn Tĩnh, lớp CSHS-LT26, Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân (đóng tại TP.Thủ Đức, TP.HCM) đang trực chốt tại Liên khu 5 - 6, P.Bình Hưng Hòa B thì một sản phụ được người nhà chở đến bằng xe máy. Người này trình bày lý do và xin cho qua chốt để đưa sản phụ đến bệnh viện sinh con gấp. Lúc này, anh Tĩnh cùng với anh Đỗ Vũ Thắng (thuộc đơn vị Trung đoàn Gia Định), là bộ đội tình nguyện chống dịch đã nhanh chóng hỗ trợ chở sản phụ đi cấp cứu. Đi được một đoạn cách chốt trực không xa, sản phụ bất ngờ chuyển dạ. Trước tình huống bất khả kháng này, anh Tĩnh và đồng đội đã nhiệt tình đỡ đẻ, giúp sản phụ vượt cạn thành công ngay trên vỉa hè.

Anh Nguyễn Văn Tĩnh cùng đồng đội đỡ đẻ cho sản phụ ngay bên đường - Ảnh: Người lao động Theo báo Thanh Niên, trong quá trình dừng lại sinh con bên đường, thai phụ cùng các anh công an, bộ đội trên được anh Phan Thanh Sơn (Lớp CSHS-LT2, Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân) đang thực hiện nhiệm vụ chốt chặn, kiểm soát tại P.Bình Hưng Hòa A (Q.Bình Tân) tới trợ giúp, ứng cứu. Cuối cùng, ca đỡ đẻ thuận lợi, sản phụ vượt cạn thành công, một em bé kháu khỉnh chào đời. Anh Sơn dùng dây khẩu trang buộc rốn em bé để sơ cứu, cho thai phụ ngậm kẹo sâm vì thai phụ yếu. Sau đó, xe cấp cứu đã đến đưa sản phụ và em bé đi bệnh viện. Thông tin từ phía bệnh viện, hai mẹ con sản phụ sức khỏe đã ổn định, em bé nặng 3.3kg.

Em bé kháu khỉnh chào đời bình an - Ảnh: Vietnamnet Chia sẻ với Tiền Phong, anh Tĩnh nói: "Là chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân, chúng tôi luôn đề cao sự an toàn, tính mạng của người dân lên trên hết. Tôi có người bạn làm ở bệnh viện sản cũng có một số lần nghe về câu chuyện đỡ đẻ, nhưng hôm nay lần đầu tiên tôi trực tiếp giúp một sản phụ chuyển dạ. Lúc đầu có phần lúng túng, nhưng nghĩ đến sự an toàn của mẹ con sản phụ mà cố gắng hỗ trợ". Vietnamnet thông tin thêm, để cám ơn tấm lòng và sự phản ứng nhanh của người trực tiếp đỡ đẻ, gia đình sản phụ đã quyết định đặt tên cho em bé là Tĩnh, trùng tên với "ông đỡ". Sau khi sinh con, thai phụ và em bé được đưa đến bệnh viện để chăm sóc - Ảnh: Vietnamnet Sau khi clip, hình ảnh đẹp về vụ việc được đăng tải lên mạng xã hội đã ngay lập tức nhận về nhiều lời khen ngợi. Cộng đồng mạng đặc biệt xúc động, ngợi khen sự linh động, nhanh trí của các chiến sĩ công an.

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