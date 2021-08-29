Theo đó, tài khoản K.A - một tình nguyện viên phát quà tặng người khó khăn mùa dịch vừa đăng tải bài viết về một người phụ nữ có ý chê đồ cứu trợ ít , đồng thời õng ẹo đòi thêm nhiều thứ khác khiến cư dân mạng bày tỏ bức xúc.

Trong thời điểm TP.HCM, Hà Nội cùng nhiều tỉnh thành khác trên cả nước thực hiện giãn cách xã hội, rất nhiều nhóm thiện nguyên, mạnh thường quân đã đến từng nhà trao tặng lương thực thực phẩm. Họ muốn góp một phần sức nhỏ giúp bà con có cái ăn thức uống để vượt qua đại dịch Covid-19. Ấy vậy mà, ở đâu đó vẫn có những cá nhân sau khi nhận cứu trợ xong còn quay ra ... chê ít và đòi hỏi khiến người làm thiện nguyện cũng ... "nghẹn lời". Điển hình như trường hợp dưới đây.

Thế nhưng, sau khi trao quà xong, người phụ nữ liền khiến K.A "đứng hình" vì những dòng tin qua điện thoại. Theo đó, chỉ sau 1 câu cám ơn, người này liền bày tỏ thái độ chê đồ cứu trợ ít rồi so bì "Chị cho có 10 gói mì, ít quá. Em thấy người ta cho một thùng lận". Tiếp đến, người này còn năn nỉ K.A ngày mai mang sang 1 thùng mì. Đồng thời còn đưa ra lý do: "Chồng em chửi em, cho vậy cũng nhận".

Chưa dừng lại ở đó, được voi đòi tiên, người phụ nữ nhắn tiếp: "Em thèm thịt heo quá, lâu rồi chưa có ăn. Mai chị cho em xin 1kg thịt với 10 trứng nha chị. Nay em không thấy chị cho em trứng. Chị cho em gạo với mấy cái này rồi em nấu ăn bằng cái gì?".

Thế nhưng, chỉ sau câu cám ơn là màn "vòi vĩnh" gây bức xúc - Ảnh: Internet

K.A bình tĩnh trả lời người phụ nữ việc mình chỉ có thể tặng được từng ấy quà, không thêm. Ảnh chụp đoạn chat vòi vĩnh của người phụ nữ ngay lập tức nhận về hàng chục ngàn bình luận chỉ trích trên mạng xã hội.

Còn nhớ, trước đó không lâu, một cô gái tên T.T cũng khiến dư luận bức xúc, lên án khi chê đồ cứu trợ ít, thậm chí là ẩn ý đòi thêm tiền.

Cô gái nhận xong quà cứu trợ liền lập tức nhắn tin chê bai - Ảnh: Internet

Được biết, nhóm thiện nguyện đã gửi đến tận nhà T.T suất quà gồm 5kg gạo, 10 gói mì tôm, 20 trứng, 1 dầu ăn, 1 nước mắm, 2 lạng ruốc, 1 gói muối và 1 túi lạc. Tuy nhiên sau khi nhận xong, T.T đã chụp ảnh và gửi cho tình nguyện viên và nói rằng: "Chị không nghĩ được có vậy đâu. Em cho vậy thà không cho còn hơn, này ai ăn ai không hả em? Màu mè".

Sau đó, T.T cho biết hàng xóm của cô cũng được cứu trợ, nhưng được nhiều đồ hơn và còn có cả tiền. Lúc này, tình nguyện viên cho biết kinh tế mỗi tổ chức mỗi khác, nếu T.T có nhu cầu thì có thể hỏi hàng xóm địa chỉ đến nhận quà nơi khác để được nhiều hơn. Trong đoạn chat, T.T còn nói "tưởng gì" và dùng icon nhếch miệng để bày tỏ sự coi thường đối phương. Ngay lập tức, thái độ và cách hành xử của cô gái này để nhận về hàng nghìn "lượt phẫn nộ".

Cách trả lời của tình nguyện viên lịch sự bao nhiêu thì người nhận cứu trợ lại trịch thượng bấy nhiêu - Ảnh: Internet

Thiết nghĩ, trong thời điểm dịch bệnh khó khăn thì "một nắm khi đói bằng một gói khi no". Hy vọng những người nhận được quà cứu trợ bãy biết ơn người đã giúp đỡ mình trong lúc khốn khó, thay vì đòi hỏi, chê bai như những trường hợp trên.