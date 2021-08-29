Thầy giáo thể dục ở Thanh Hoá mắc Covid-19 sau buổi họp hội đồng, gần 80 thành viên nhà trường phải cách ly

Sức khỏe 29/08/2021 12:20

Một thầy giáo dạy học tại Trường THCS Xuân Phúc, huyện Như Thanh (Thanh Hóa) được xác định mắc Covid-19, có 78 cán bộ, giáo viên làm việc cùng trường với thầy giáo này trở thành F1, F2.

Theo Zing, ngày 28/8, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Như Thanh (Thanh Hóa) đã có báo cáo gửi Sở GD&ĐT tỉnh này về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, ngày 28/8, Phòng GD&ĐT Như Thanh nhận được thông tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Như Thanh về việc thầy giáo N.Q.T. (SN 1982), trú tại thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) là giáo viên môn Thể dục, Trường THCS Xuân Phúc, huyện Như Thanh có kết quả dương tính với SARS- CoV-2.

Hôm 15/8, trường THCS Xuân Phúc họp hội đồng, thầy giáo mắc Covid-19 tiếp xúc trực tiếp với cán bộ, giáo viên nhà trường. Qua truy vết, có 27 cán bộ, giáo viên, nhân viên là F1 (từ F2 chuyển thành F1), 51 F2 (từ F3 chuyển thành F2). Trường hợp F3 khoảng gần 100 người và đang tiếp tục truy vết. Sau đó, ngành chức năng đã thực hiện việc test nhanh, lấy mẫu xét nghiệm và tổ chức cách ly tập trung F1, F2 tại khu B, trường Tiểu học Xuân Phúc.

Thầy giáo thể dục ở Thanh Hoá mắc Covid-19 sau buổi họp hội đồng, gần 80 thành viên nhà trường phải cách ly - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Phòng GD&ĐT huyện Như Thanh cũng ban hành công văn hướng dẫn trường học trên địa bàn có cán bộ, giáo viên tiếp xúc với các F1, F2, F3 nêu trên, cần khẩn trương khai báo y tế và thực hiện việc cách ly, theo dõi sức khỏe.

Ở một diễn biến khác, cũng tại huyện Như Thanh có một nữ giáo viên tại Trường Tiểu học xã Phú Nhuận mắc Covid-19 (công bố ngày 26/8). Theo truy vết, nữ giáo viên từng tiếp xúc với 23 học sinh lớp 1, 4 giáo viên và 3 phụ huynh trong buổi tựu trường vào ngày 23/8. Đến nay, ít nhất 3 học sinh là F1 của cô giáo này dương tính với SARS-CoV-2.

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