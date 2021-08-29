Thai phụ mắc Covid-19 từng được chuyển qua nhiều bệnh viện để điều trị nhưng do bệnh tình diễn biến nặng nên đã tử vong sau 18 ngày điều trị.

Theo báo Tiền Phong, chiều 28/8, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk xác nhận thông tin 1 bệnh nhân tử vong do COVID-19. Đây là trường hợp thứ 6 tử vong do COVID-19 tại tỉnh này, là bệnh nhân đầu tiên tử vong khi mang thai.

Trường hợp này là nữ bệnh nhân COVID-19 có mã số 244329 (BN 244329). Bệnh nhân sinh năm 1988, sống tại tầng 17, Block C, Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, 33 Nguyễn Công Trứ, Phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột.

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Bệnh nhân G. tử vong lúc 16 giờ 50 phút ngày 28/8; chẩn đoán do sốc nhiễm trùng biến chứng suy đa tạng (tổn thương thận cấp, rối loạn toan-kiềm, rối loạn đông máu, suy gan...)/ARDS nặng/Viêm phổi nặng/Nhiễm SARS-CoV-2 ngày thứ 19/tăng natri máu, thiếu máu mức độ nặng, hạ albumin máu thai. Bệnh nhân tử vong khi đang mang thai con đầu lòng khoảng 24-25 tuần.

Trước đó, ngày 11/8, G. được xác định dương tính với SARS-CoV-2, có yếu tố dịch tễ liên quan đến trường hợp bệnh nhân P.L.T.U (29 tuổi, thôn 20, xã Cư Bông, huyện Ea Kar). Sau đó, G. được đưa vào điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1, hai ngày sau, được chuyển qua Bệnh viện Lao và Bệnh phổi điều trị. Đến ngày 16/8, bệnh nhân diễn tiến nặng, được chuyển vào khu điều trị COVID-19 của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc được, mệt nhiều.

Sau 18 ngày theo dõi, điều trị tích cực, thở máy, lọc máu liên tục tại các bệnh viện nhưng do tình trạng bệnh nặng, suy hô hấp, viêm phổi nặng do SARS- CoV-2, sốc nhiễm trùng biến chứng suy đa tạng, rối loạn đông máu và toan chuyển hóa dẫn đến tử vong. Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã tiến hành các thủ tục cần thiết để xử lý thi hài người bệnh theo đúng quy định.

Cùng ngày, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận thêm 23 trường hợp mắc Covid-19, nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn tỉnh lên 970 trường hợp.

Đáng chú ý, chùm ca bệnh với 14 trường hợp trú tại buôn Huê, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin chưa rõ yếu tố dịch tễ. Trong đó, có 1 trường hợp là cán bộ xã Ea Ktur đã tiếp xúc với nhiều cán bộ và người dân trên địa bàn đến xã giải quyết công việc.

Sản phụ 27 tuổi mắc Covid-19 không qua khỏi, xúc động các y bác sĩ kịp cứu sống thai nhi trong bụng Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 vừa mổ khẩn cấp, kịp thời cứu một bé sơ sinh trong bụng sản phụ mắc COVID-19 trước khi chị này tử vong do bệnh chuyển nặng.

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