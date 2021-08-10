Kỳ tích: Bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 'chia đôi' máy ECMO cứu sản phụ trẻ mắc Covid-19 thoát 'cửa tử'

Tin y tế 10/08/2021 15:04

Nhờ sáng tạo của các bác sĩ mà sản phụ mắc Covid-19 may mắn qua cơn nguy kịch.

Mới đây, VnExpress dẫn tin từ Bệnh viện Quân y 175 cho biết, đêm 8/8, khoa Hồi sức tích cực, Trung tâm điều trị bệnh nhân Covid-19 đã thực hiện thành công kỹ thuật oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể (ECMO) để cứu thai phụ 33 tuổi, thai 33 tuần mắc Covid-19. Theo đó, sản phụ mắc Covid-19 được Bệnh viện Từ Dũ sinh mổ bắt con. Tình trạng bệnh nhân diễn biến phức tạp sau ca mổ sinh, suy hô hấp nặng và được chuyển đến Trung tâm điều trị bệnh nhân Covid-19, Bệnh viện Quân y 175. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc Covid-19 mức độ nguy kịch, các chuyên gia của Bộ Y tế, Sở Y tế TP HCM, Bệnh viện Chợ Rẫy, trung tâm, hội chẩn chỉ định bệnh nhân can thiệp ECMO.

Tuy nhiên, hai máy ECMO hiện có tại trung tâm đã cho hai F0 nặng khác sử dụng. Cả ba F0 cần dùng ECMO đều là các sản phụ mắc Covid-19. Đứng trước tình huống này, các bác sĩ của trung tâm đã tham vấn các chuyên gia về máy và các kỹ sư khoa Trang bị Bệnh viện Quân y 175, quyết định sử dụng chung một máy ECMO cho hai người bệnh cùng lúc. Đây được xem là bước đi sáng tạo của các bác sĩ, bởi thông thường mỗi máy ECMO chỉ dùng cho một bệnh nhân trong một thời điểm.

Kỳ tích: Bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 'chia đôi' máy ECMO cứu sản phụ trẻ mắc Covid-19 thoát 'cửa tử' - Ảnh 1
Các bác sĩ cứu sống 2 F0 bằng cách chia đôi 1 máy ECMO cho 2 bệnh nhân. Ảnh: Lao động

 Sau hơn một giờ chuẩn bị và 30 phút thực hiện kỹ thuật, ê kíp đã đặt ECMO thành công cho sản phụ 33 tuổi và người đang dùng máy cũng không bị ảnh hưởng điều trị. Tình trạng sản phụ thứ ba sau đó cải thiện rõ rệt, chỉ số SpO2 (nồng độ oxy trong máu) tăng từ 80% lên 96-98%, về mức ổn định.

Thượng úy, bác sĩ điều trị Nguyễn Cảnh Chung cho biết đây là ba F0 đầu tiên can thiệp ECMO tại Trung tâm điều trị Covid-19, Bệnh viện Quân y 175. "Tất cả bệnh nhân áp dụng ECMO tại Trung tâm đều là các sản phụ, đây là bệnh nhân thứ 3 chúng tôi thực hiện kỹ thuật. Đối với sản phụ vừa qua, nếu chúng tôi không thực hiện kỹ thuật ECMO chắc chắn bệnh nhân sẽ tử vong", bác sĩ Chung chia sẻ trên báo Lao động

Được biết, ngoài can thiệp cứu sống sản phụ, Trung tâm Điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng cũng vừa cấp cứu can thiệp một nam bệnh nhân béo phì bị xuất huyết tiêu hóa mức độ nặng chuyển từ tuyến dưới lên.

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