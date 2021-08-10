Mới đây, VnExpress dẫn tin từ Bệnh viện Quân y 175 cho biết, đêm 8/8, khoa Hồi sức tích cực, Trung tâm điều trị bệnh nhân Covid-19 đã thực hiện thành công kỹ thuật oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể (ECMO) để cứu thai phụ 33 tuổi, thai 33 tuần mắc Covid-19. Theo đó, sản phụ mắc Covid-19 được Bệnh viện Từ Dũ sinh mổ bắt con. Tình trạng bệnh nhân diễn biến phức tạp sau ca mổ sinh, suy hô hấp nặng và được chuyển đến Trung tâm điều trị bệnh nhân Covid-19, Bệnh viện Quân y 175. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc Covid-19 mức độ nguy kịch, các chuyên gia của Bộ Y tế, Sở Y tế TP HCM, Bệnh viện Chợ Rẫy, trung tâm, hội chẩn chỉ định bệnh nhân can thiệp ECMO.

Tuy nhiên, hai máy ECMO hiện có tại trung tâm đã cho hai F0 nặng khác sử dụng. Cả ba F0 cần dùng ECMO đều là các sản phụ mắc Covid-19. Đứng trước tình huống này, các bác sĩ của trung tâm đã tham vấn các chuyên gia về máy và các kỹ sư khoa Trang bị Bệnh viện Quân y 175, quyết định sử dụng chung một máy ECMO cho hai người bệnh cùng lúc. Đây được xem là bước đi sáng tạo của các bác sĩ, bởi thông thường mỗi máy ECMO chỉ dùng cho một bệnh nhân trong một thời điểm.