Sở Y tế TP.HCM ra văn bản khẩn hướng dẫn chăm sóc F0 cách ly tại nhà: Tập thở ít nhất 15 phút /ngày, cần trang bị những loại thuốc cần thiết nào?

Tin y tế 10/08/2021 00:11

Sở Y tế TP.HCM vừa cập nhật hướng dẫn chăm sóc người mắc COVID-19 cách ly tại nhà.

Theo Thanh Niên, ngày 9/8, Sở Y tế TP.HCM có văn bản gửi các bệnh viện công và tư; bệnh viện điều trị Covid-19; Trung tâm y tế TP Thủ Đức và quận, huyện; cơ sở cách ly tập trung F0 trên địa bàn TP.Thủ Đức và quận, huyện về cập nhật hướng dẫn chăm sóc F0 cách ly tại nhà.

Theo Sở Y tế TP.HCM, trong thời gian qua đã có trên 50.000 trường hợp mắc Covid-19 cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn TP.Thủ Đức, quận, huyện và các bệnh viện dã chiến đã hồi phục và khỏi bệnh. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp mắc Covid-19 xuất hiện triệu chứng nhưng chưa kịp đến cơ sở y tế để điều trị kịp thời và sau đó diễn tiến nặng.

Sở Y tế TP.HCM ra văn bản khẩn hướng dẫn chăm sóc F0 cách ly tại nhà: Tập thở ít nhất 15 phút /ngày, cần trang bị những loại thuốc cần thiết nào? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Nhằm góp phần giảm tỷ lệ F0 diễn tiến nặng tại nhà, Sở Y tế đã cập nhật hướng dẫn chăm sóc người mắc Covid-19 cách ly tại nhà như sau:

- Theo Sở Y tế, F0 cách ly tại nhà phải mang khẩu trang thường xuyên, trừ khi ăn uống, vệ sinh cá nhân. Thay khẩu trang hai lần một ngày, khử khuẩn bằng cồn trước khi loại bỏ khẩu trang.

- Thường xuyên khử khuẩn tay, các vật dụng và bề mặt tiếp xúc như mặt bàn, tay nắm cửa, bồn cầu…

- Đo thân nhiệt tối thiểu ngày hai lần, hoặc khi cảm thấy dấu hiệu sốt. Khai báo y tế mỗi ngày ít nhất một lần hoặc khi có triệu chứng bất thường qua ứng dụng: “Khai báo y tế điện tử”.

- Cần ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, uống nhiều nước.

- Tập thể dục tại chỗ, tập thở ít nhất 15 phút mỗi ngày.

- Cần phải có số điện thoại nhân viên y tế để liên hệ khi cần tư vấn, hỗ trợ.

- Các thuốc thiết yếu cần có: thuốc hạ sốt, thuốc nâng cao thể trạng (vitamin, chất dinh dưỡng vi lượng, các thuốc y học cổ truyền). Ngoài ra có thể bổ sung các thuốc kháng viêm và kháng đông dạng uống trong tình huống có chỉ định.

- Chỉ định sử dụng thuốc kháng viêm và kháng đông dạng uống: người có triệu chứng sớm của suy hô hấp (cảm giác khó thở hoặc nhịp thở > 20 lần/phút hoặc SpO2 < 95%) và chưa liên hệ được nhân viên y tế để được hướng dẫn, hỗ trợ.

- Đối với thuốc kháng viêm corticoid, có thể sử dụng các loại thuốc sau:

Thuốc Dexamethasone, người lớn dùng 6mg/lần/ngày; trẻ em dùng 0,15mg/kg/ngày (tối đa 6mg/ngày), uống sau khi ăn, tốt nhất nên uống vào buổi sáng.

Trong trường hợp không có sẵn thuốc Dexamethasone, có thể sử dụng các thuốc: Prednisoline. Với thuốc này nên uống sau khi ăn (tốt nhất vào buổi sáng), người lớn uống 40mg/lần/ngày; trẻ em uống 1mg/kg/ngày và uống tối đa 40mg/ngày.

Methylprednisolone theo liều lượng: người lớn 16mg/lần và uống 2 lần/ngày, mỗi lần uống cách nhau 12 giờ. Đối với trẻ em, uống 0,8mg/kg/lần và uống 2 lần/ngày, mỗi lần cách nhau 12 giờ. Người bệnh nên uống sau khi ăn, vào buổi sáng và buổi tối.

- Sở Y tế lưu ý, với những F0 đau dạ dày cần uống kèm uống thuốc dạ dày. Nếu có đáp ứng tốt, thời gian sử dụng tối đa là 7 ngày.

Sở Y tế yêu cầu thủ trưởng các cơ sở cách ly tập trung tại các địa phương, các tổ phản ứng nhanh phường, xã, thị trấn, quận huyện dự trù và cung ứng các thuốc thiết yếu như hạ sốt, thuốc nâng cao thể trạng, thuốc kháng viêm corticoid dạng uống để cung cấp cho người bệnh khi có chỉ định.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ với Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế để được hướng dẫn.

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