Được cứu trợ mùa dịch, gái trẻ bĩu môi chê bai quà từ thiện ít, đem so sánh với làng xóm khiến tình nguyên viên chua chát: 'Xin đừng nói lời cay đắng'

Đời sống 25/08/2021 14:08

Dù được nhóm thiện nguyện giúp đỡ trong lúc khó khăn nhưng cô gái không những không thèm cám ơn mà còn chê bai quà từ thiện và bày tỏ thái độ coi thường.

Dịch bệnh bùng phát, nhiều tỉnh thành thực hiện lệnh giãn cách xã hội. Một số người hoặc không thể ra ngoài mua thức ăn, hoặc "cạn tiền" để mua thực phẩm nên tìm đến các nhóm thiện nguyện để xin cứu trợ. Tuy nhiên, cũng từ đây mà nhiều câu chuyện gây bức xúc xảy ra. 

Tối 24/8, facebook lan truyền hình ảnh tài khoản tên T.T buông lời dè bỉu gói hàng hỗ trợ từ nhóm thiện nguyện ít và chê quà từ thiện khiến người dùng mạng xã hội phẫn nộ. Cụ thể, theo đoạn tin nhắn giữa T.T và thành viên nhóm thiện nguyện, cô đã chủ động nhắn tin nói hoàn cảnh mình đang nuôi con nhỏ, chồng cách ly và cần được giúp đỡ

Nhóm thiện nguyện đã gửi đến tận nhà T.T suất quà gồm 5kg gạo, 10 gói mì tôm, 20 trứng, 1 dầu ăn, 1 nước mắm, 2 lạng ruốc, 1 gói muối và 1 túi lạc. Tuy nhiên sau khi nhận xong, T.T đã chụp ảnh và gửi cho tình nguyện viên và nói rằng: "Chị không nghĩ được có vậy đâu. Em cho vậy thà không cho còn hơn, này ai ăn ai không hả em? Màu mè".

Được cứu trợ mùa dịch, gái trẻ bĩu môi chê bai quà từ thiện ít, đem so sánh với làng xóm khiến tình nguyên viên chua chát: 'Xin đừng nói lời cay đắng' - Ảnh 1
Cô gái nhận xong quà cứu trợ liền lập tức nhắn tin chê bai - Ảnh: Internet

 Đáp lại, tài khoản L.V.H nhắn: “Sao chị lại có thể nói như vậy. Mọi người ai cũng được như vậy, 1 suất 5 kg gạo, 10 gói mì, 20 quả trứng, 1 dầu rán, 1 nước mắm, 2 lạng ruốc, 1 túi lạc, 1 gói muối. Vậy em xin lỗi chị, em kinh tế hạn hẹp nên chỉ có vậy, còn chị sang hỏi hàng xóm nhà chị nhận ở đâu được nhiều vậy bảo họ mách chỗ đi nhận cho được nhiều chị ạ. Ngoài kia còn bao nhiêu người khó khăn, đôi khi vài gói mì, 1-2 cân gạo cũng ấm lòng rồi. Em thấy chị gọi cho em chị khó khăn nuôi con nhỏ, chồng cách ly em gửi thôi, không nghĩ chị lại nói như vậy”.

Sau đó, T.T cho biết hàng xóm của cô cũng được cứu trợ, nhưng được nhiều đồ hơn và còn có cả tiền. Lúc này, tình nguyện viên cho biết kinh tế mỗi tổ chức mỗi khác, nếu T.T có nhu cầu thì có thể hỏi hàng xóm địa chỉ đến nhận quà nơi khác để được nhiều hơn. Trong đoạn chat, T.T còn nói "tưởng gì" và dùng icon nhếch miệng để bày tỏ sự coi thường đối phương. 

Được cứu trợ mùa dịch, gái trẻ bĩu môi chê bai quà từ thiện ít, đem so sánh với làng xóm khiến tình nguyên viên chua chát: 'Xin đừng nói lời cay đắng' - Ảnh 2
Cách trả lời của tình nguyện viên lịch sự bao nhiêu thì người nhận cứu trợ lại trịch thượng bấy nhiêu - Ảnh: Internet

 Thái độ và lời lẽ của T.T sau khi nhận quà cứu trợ đã nhanh chóng nhận về nhiều bình luận phẫn nộ của thành viên mạng. Đa số đều tỏ ra không hài lòng với cách ứng xử rất tệ của T.T trước sự giúp đỡ của cộng đồng với cô ở thời điểm khó khăn.

Tương tự, trước đó, trường hợp một cô gái quay clip chê cơm từ thiện cũng đã nhận về không ít gạch đá. Theo đó, cô gái này vừa quay cận cảnh nồi cơm khô khốc, giọng điệu tỏ ra không hài lòng với phần cơm trong nồi: “Cơm từ thiện đây nha mọi người. Cơm từ thiện khô ăn rớt nước mắt!”. Nhìn kỹ thì những hạt cơm trong nồi còn lẫn cả những hạt gạo, chưa thành cơm. Nghĩa là người nấu không cho nước đúng lượng nên cơm bị sống. Chỉ có vậy thôi, nhưng cô nàng lại quay clip đăng Facebook rêu rao, chê bai gạo được nhận từ các đội nhóm hỗ trợ từ thiện.

Được cứu trợ mùa dịch, gái trẻ bĩu môi chê bai quà từ thiện ít, đem so sánh với làng xóm khiến tình nguyên viên chua chát: 'Xin đừng nói lời cay đắng' - Ảnh 3
Clip bóc phốt "cơm từ thiện khô ăn rớt nước mắt" khiến cộng đồng mạng phẫn nộ - Ảnh: fanpage Bình Dương 61

 Thiết nghĩ, để có vài ký gạo, thùng mì, vài quả trứng, ít rau củ, nước tương nước mắm… các mạnh thường quân đã chẳng ngần ngại móc ví mình, san sẻ với người gặp khó khăn. Những chuyến trao quà hỗ trợ cho bà con nghèo lần này, đa phần là sự chung tay gióp sức của nhiều người trong một nhóm, chứ không ai một mình cáng đáng nổi. Từ lên tiếng xin tài trợ, xin rau củ… rồi đến việc tìm tình nguyện viên cùng vận chuyển hàng hóa, họ vẫn tìm mọi cách lao vùng có dịch, vùng phong tỏa, cách ly chỉ để không ai bị đói.

Thế nên, xin đừng bạc bẽo, vô ơn với người đã chìa cánh tay ra giúp bạn lúc ngặt nghèo này. Hoặc chí ít, nếu không hài lòng, cũng đừng rêu rao trên cõi mạng. Bởi hành động ấy chẳng khác gì đạp đổ đi công sức và lòng tốt của người khác. 

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