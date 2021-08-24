Đà Nẵng: Cả xóm 65 người nhiễm Covid-19 sau khi tụ tập nói chuyện, coi đánh lộn dù đang bị phong tỏa

Xã hội 24/08/2021 22:07

Dù khu vực quanh nhà đã bị phong tỏa cứng nhưng người trong hẻm vẫn vô tư đứng ngay cửa nhà nói chuyện với nhà bên kia mà không đeo khẩu trang.

Chiều 24/8, thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, ông Nguyễn Hồ Hoàng Nam, Bí thư phường Hòa Thuận Đông (quận Hải Châu, Đà Nẵng) cho biết, tại kiệt 524 Hoàng Diệu đã có 65 F0, 26 F1. Tại đây, có 17 nhà phải đóng cửa vì tất cả người trong gia đình đều đã đi điều trị hoặc cách ly.

Theo ông Nam, nguyên nhân dẫn đến số F0 nhiều như vậy là do con kiệt này chỉ rộng có 1m, dài hơn 150m mà có đến 44 hộ và 206 nhân khẩu. Các nhà trong khu vực này hầu hết là nhà cấp 4, không có tường rào, cổng ngõ, mở cửa chính là đến hẻm. Nếu hai nhà đứng ngay cửa nói chuyện vẫn không đảm bảo khoảng cách hơn 2m như quy định của Bộ Y tế.

Từ ngày 8/8, kiệt này phát hiện 2 F0 và sau đó bị phong tỏa cứng. Tuy nhiên, những người trong hẻm vẫn vô tư đứng ngay cửa nhà nói chuyện với nhà bên kia mà không đeo khẩu trang. Đặc biệt, vào tuần trước, tại kiệt này xảy ra đánh nhau người dân ra xem buộc công an phải xử lý, lập biên bản vi phạm. Sau đó, nhà này đến nhà kia hỏi thăm, nói chuyện khiến nguy cơ lây lan càng cao.

Thêm vào đó, trong kiệt này, có nhiều nhà bà con với nhau, nên họ chia sẻ đồ ăn với nhau làm tăng nguy cơ lây nhiễm.

Ông Nam cho biết thêm, ngày 23/8, sau khi có kết quả xét nghiệm khu phong tỏa, kiệt này phát hiện đến 37 F0, và hôm nay là 3 F0. Tính từ ngày 8/8 đến nay, kiệt này đã có tổng cộng 65 F0.

Đà Nẵng: Cả xóm 65 người nhiễm Covid-19 sau khi tụ tập nói chuyện, coi đánh lộn dù đang bị phong tỏa - Ảnh 1
Con hẻm có hàng chục F0 - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

 Vị lãnh đạo cho biết, địa phương đã tuyên truyền, phong tỏa, giăng dây dọc hai bên con hẻm sắt cửa nhà để đảm bảo sức khỏe cho người dân, tuy nhiên họ vẫn lén lút vi phạm. 

Báo Lao động mới đây dẫn tin từ Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết, đến 8 giờ sáng 26/8 - khi kết thúc 10 ngày phong tỏa cứng toàn thành phố, Đà Nẵng tiếp tục áp dụng thêm 10 ngày giãn cách xã hội triệt để nữa. Tinh thần là toàn bộ thành phố phải thực hiện nghiêm việc “ai ở đâu thì ở đó”.

Theo ông Lê Trung Chinh, mặc dù Đà Nẵng đã đạt được những kết quả trong phòng chống dịch COVID-19, tuy nhiên, tình hình dịch vẫn còn diễn biến phức tạp cho nên 10 ngày tới, thành phố sẽ tiếp tục thực hiện một số biện pháp mạnh để cố gắng phát hiện ra những ca F0 trong cộng đồng. Theo đó, thành phố sẽ cho một vài hoạt động trở lại nhưng tinh thần kiểm soát đảm bảo công tác phòng chống dịch.

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