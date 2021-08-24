NÓNG: TP.HCM đề xuất miễn học phí kỳ I cho học sinh tất cả các cấp mầm non - phổ thông

Cụ thể, các trường tạm thời không thu học phí học kỳ I, còn Sở đề xuất miễn học phí học kỳ này. Việc này như một chính sách hỗ trợ khó khăn cho phụ huynh và học sinh từ mầm non đến phổ thông.

Theo báo Tuổi Trẻ Online, đề xuất trên được ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, nêu trong báo cáo tại kỳ họp thứ hai HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 24/8. Theo ông Hiếu, UBND TP HCM đã có động thái chia sẻ khó khăn, giảm gánh nặng tài chính với phụ huynh do ảnh hưởng của Covid-19, bằng cách giữ nguyên mức thu học phí như năm ngoái. Sở Giáo dục đã phối hợp với các sở ngành hướng dẫn thực hiện miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên, hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mẫu giáo. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn kéo dài, học kỳ I năm nay phải thực hiện theo hình thức trực tuyến, Sở Giáo dục tiếp tục đề xuất UBND thành phố giãn thời gian thu học phí.

Đối với nhóm 1 (TP Thủ Đức, các quận từ Quận 1 đến Quận 12, quận Gò Vấp, Tân Phú, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Bình Tân, Tân Bình), học phí nhà trẻ là 200.000 đồng/tháng, mẫu giáo là 160.000 đồng/tháng, THCS và bổ túc THCS là 60.000 đồng/tháng, THPT và bổ túc THPT là 120.000 đồng/tháng.

Theo Dân trí, mức học phí năm học 2021-2022 tại TPHCM như sau:

Đối với nhóm 2 (5 huyện ngoại thành còn lại gồm Cần Giờ, Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, Nhà Bè), mức học phí nhà trẻ là 120.000 đồng/tháng, mẫu giáo mức 100.000 đồng/tháng, THCS và bổ túc THCS 30.000 đồng/tháng, THPT và bổ túc THPT 100.000 đồng/tháng.

Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, theo chỉ đạo của Thường trực UBND TP HCM, Sở đã yêu cầu các trường phổ thông xây dựng kế hoạch năm học đầy đủ theo hình thức dạy trên Internet đến hết học kỳ I, trong đó tập trung cho các lớp 1, 2, lớp đầu và cuối cấp. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM cho biết, ngành giáo dục đang phối hợp với đài truyền hình triển khai sản xuất chương trình dạy học để có thể phát sóng đầu tháng 9. Nội dung được ưu tiên các đoạn phim hướng dẫn trẻ tự học, hướng dẫn phụ huynh cùng học, hỗ trợ con em mình.

Theo VnExpress, năm học tới, toàn thành phố có khoảng 1,71 triệu học sinh từ mầm non, tiểu học, THCS đến THPT (chưa tính hệ giáo dục thường xuyên). So với năm học trước, học sinh tăng thêm 31.000, trong đó khối trường công lập tăng 28.000, còn lại là trường ngoài công lập.

Thành phố hiện có 249 trường làm nơi cách ly, 453 trường dùng làm điểm xét nghiệm, tiêm vaccine. Thành phố có gần 2.000 giáo viên và 6.000 học sinh thuộc các diện F0, F1. Các trường được trưng dụng sau khi hoàn thành nhiệm vụ chống dịch, phải mất ít nhất 2 tuần sửa chữa, cải tạo.