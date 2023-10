Theo cảnh sát, khoảng 18h30 ngày 23/8, tổ y tế phường Phước Long thực hiện truy vết F0, hướng dẫn cho gia đình Lê Dương Bá Tánh đi cách ly . Lúc này, Tánh cầm cây rựa đe dọa tấn công khiến tổ công tác bỏ chạy. Khi công an đến hiện trường, nghi phạm tiếp tục la hét, đe dọa lực lượng chức năng. Sau đó, người đàn ông bị khống chế.

Dẫn tin từ Zing, sáng 24/8, Công an TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, bàn giao Lê Dương Bá Tánh (39 tuổi, người địa phương) cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh để đưa đi cách ly tập trung. Tánh bị Công an TP Nha Trang bắt về hành vi Chống người thi hành công vụ. Tuy nhiên, nghi phạm là F1 nên cơ quan cảnh sát điều tra quyết định đưa đi cách ly y tế để đảm bảo phòng chống dịch.

Lê Dương Bá Tánh - Ảnh: Zing

Cũng theo Công an TP Nha Trang, sau khi Lê Dương Bá Tánh hết thời hạn cách ly, đơn vị sẽ xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ. Hồi tháng 5, Tánh cũng bị công an khống chế do liên quan vụ nổ súng ở phường Phước Long. Theo điều tra, ngày 3/5, sau khi con gái nhắn tin về việc bị Lương Minh Luân và Lương Minh Tân đánh, Tánh đã cùng Nguyễn Thành Đài, Nguyễn Ngọc Hiếu (cùng ngụ TP Nha Trang) mang lựu đạn, súng bút và rựa đến quán cà phê của Luân. Trong lúc xô xát, Đài rút súng bắn 3 phát khiến mẹ của Luân bị thương.

Đáng nói, đây không phải là trường hợp hiếm hoi có thái độ chống đối lực lượng chống dịch. Báo Người lao động vừa qua cũng đăng tải thông tin 2 thanh niên dùng điếu cày tấn công cán bộ trực chốt kiểm soát Covid-19.