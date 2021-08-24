Bị đưa đi cách ly, F1 ngang tàng vác rựa đe dọa khiến lực lượng truy vết F0 hoảng loạn bỏ chạy

Xã hội 24/08/2021 11:38

Khi tổ y tế thực hiện truy vết F0, hướng dẫn cho gia đình F1 đi cách ly thì người đàn ông bất ngờ cầm cây rựa tấn công khiến tổ công tác bỏ chạy.

Dẫn tin từ Zing, sáng 24/8, Công an TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, bàn giao Lê Dương Bá Tánh (39 tuổi, người địa phương) cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh để đưa đi cách ly tập trung. Tánh bị Công an TP Nha Trang bắt về hành vi Chống người thi hành công vụ. Tuy nhiên, nghi phạm là F1 nên cơ quan cảnh sát điều tra quyết định đưa đi cách ly y tế để đảm bảo phòng chống dịch.

Theo cảnh sát, khoảng 18h30 ngày 23/8, tổ y tế phường Phước Long thực hiện truy vết F0, hướng dẫn cho gia đình Lê Dương Bá Tánh đi cách ly. Lúc này, Tánh cầm cây rựa đe dọa tấn công khiến tổ công tác bỏ chạy. Khi công an đến hiện trường, nghi phạm tiếp tục la hét, đe dọa lực lượng chức năng. Sau đó, người đàn ông bị khống chế.

Bị đưa đi cách ly, F1 ngang tàng vác rựa đe dọa khiến lực lượng truy vết F0 hoảng loạn bỏ chạy - Ảnh 1
Lê Dương Bá Tánh - Ảnh: Zing

 Cũng theo Công an TP Nha Trang, sau khi Lê Dương Bá Tánh hết thời hạn cách ly, đơn vị sẽ xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ. Hồi tháng 5, Tánh cũng bị công an khống chế do liên quan vụ nổ súng ở phường Phước Long. Theo điều tra, ngày 3/5, sau khi con gái nhắn tin về việc bị Lương Minh Luân và Lương Minh Tân đánh, Tánh đã cùng Nguyễn Thành Đài, Nguyễn Ngọc Hiếu (cùng ngụ TP Nha Trang) mang lựu đạn, súng bút và rựa đến quán cà phê của Luân. Trong lúc xô xát, Đài rút súng bắn 3 phát khiến mẹ của Luân bị thương.

Đáng nói, đây không phải là trường hợp hiếm hoi có thái độ chống đối lực lượng chống dịch. Báo Người lao động vừa qua cũng đăng tải thông tin 2 thanh niên dùng điếu cày tấn công cán bộ trực chốt kiểm soát Covid-19.

Cụ thể, khoảng 20 giờ ngày 19/8, Bùi Xuân Điệp (SN 2003, trú tại xã Tân Lập, huyện Đan Phượng) điều khiển xe máy, không BKS, chở Cù Anh Đức (SN 2003 trú tại xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng) từ thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng đến phường Thượng Cát (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) để thăm bạn gái của Đức. Đến 21 giờ cùng ngày, Điệp chở Đức quay lại thị trấn Phùng thì phát hiện ven đường có 1 chiếc điếu cày.

Sau đó, Đức xuống xe lấy chiếc điếu cày rồi nói Điệp đi vào đường N6 thuộc xã Song Phương, huyện Đan Phượng tìm chỗ hút thuốc. Quá trình di chuyển, khi đến chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại đường N6, 2 thanh niên này thấy cán bộ trực chốt ra hiệu lệnh kiểm tra nhưng vẫn cố tình tăng tốc xe vượt qua .

Bị đưa đi cách ly, F1 ngang tàng vác rựa đe dọa khiến lực lượng truy vết F0 hoảng loạn bỏ chạy - Ảnh 2
Cảnh sát lấy lời khai của Cù Anh Đức - Ảnh: Người lao động

 Phát hiện 2 đối tượng có dấu hiệu vi phạm phòng chống dịch, ra đường trong trường hợp không thiết yếu, cán bộ của chốt đã đuổi theo. Lập tức, Đức cầm điếu cày vụt vào tay và mặt cán bộ trực chốt. Sau đó, Điệp và Đức tiếp tục quay lại chốt để đi ra Quốc lộ 32 nhưng bị đâm vào hàng rào chắn ở chốt kiểm soát. Tại đây, 2 đối tượng đã bị lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt khống chế, bắt giữ.

Ngày 24/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đan Phượng (TP Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Điệp và Đức để điều tra về tội Chống người thi hành công vụ.

 

Gia đình 'lén' đưa bé trai từ TP.HCM về không khai báo y tế, được phát hiện mắc Covid-19, Hải Phòng điều tra, xử lý người liên quan

Gia đình 'lén' đưa bé trai từ TP.HCM về không khai báo y tế, được phát hiện mắc Covid-19, Hải Phòng điều tra, xử lý người liên quan

Cháu bé đã đi từ TP.HCM về Nghệ An, sau đó về Hải Phòng ngày 22/8 nhưng gia đình không khai báo y tế.

Xem thêm
Từ khóa:   F0 đe dọa bác sĩ khu cách ly nhân viên y tế bị F1 đe dọa F1 đe dọa nhân viên y tế ở TP.HCM

TIN MỚI NHẤT

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 1 giờ 3 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 1 giờ 8 phút trước
Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Đời sống 1 giờ 27 phút trước
Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Đời sống 1 giờ 55 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Đời sống 3 giờ 16 phút trước
Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1