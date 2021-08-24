Khi tổ y tế thực hiện truy vết F0, hướng dẫn cho gia đình F1 đi cách ly thì người đàn ông bất ngờ cầm cây rựa tấn công khiến tổ công tác bỏ chạy.

Dẫn tin từ Zing, sáng 24/8, Công an TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, bàn giao Lê Dương Bá Tánh (39 tuổi, người địa phương) cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh để đưa đi cách ly tập trung. Tánh bị Công an TP Nha Trang bắt về hành vi Chống người thi hành công vụ. Tuy nhiên, nghi phạm là F1 nên cơ quan cảnh sát điều tra quyết định đưa đi cách ly y tế để đảm bảo phòng chống dịch. Theo cảnh sát, khoảng 18h30 ngày 23/8, tổ y tế phường Phước Long thực hiện truy vết F0, hướng dẫn cho gia đình Lê Dương Bá Tánh đi cách ly. Lúc này, Tánh cầm cây rựa đe dọa tấn công khiến tổ công tác bỏ chạy. Khi công an đến hiện trường, nghi phạm tiếp tục la hét, đe dọa lực lượng chức năng. Sau đó, người đàn ông bị khống chế.

Lê Dương Bá Tánh - Ảnh: Zing Cũng theo Công an TP Nha Trang, sau khi Lê Dương Bá Tánh hết thời hạn cách ly, đơn vị sẽ xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ. Hồi tháng 5, Tánh cũng bị công an khống chế do liên quan vụ nổ súng ở phường Phước Long. Theo điều tra, ngày 3/5, sau khi con gái nhắn tin về việc bị Lương Minh Luân và Lương Minh Tân đánh, Tánh đã cùng Nguyễn Thành Đài, Nguyễn Ngọc Hiếu (cùng ngụ TP Nha Trang) mang lựu đạn, súng bút và rựa đến quán cà phê của Luân. Trong lúc xô xát, Đài rút súng bắn 3 phát khiến mẹ của Luân bị thương. Đáng nói, đây không phải là trường hợp hiếm hoi có thái độ chống đối lực lượng chống dịch. Báo Người lao động vừa qua cũng đăng tải thông tin 2 thanh niên dùng điếu cày tấn công cán bộ trực chốt kiểm soát Covid-19.

Cụ thể, khoảng 20 giờ ngày 19/8, Bùi Xuân Điệp (SN 2003, trú tại xã Tân Lập, huyện Đan Phượng) điều khiển xe máy, không BKS, chở Cù Anh Đức (SN 2003 trú tại xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng) từ thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng đến phường Thượng Cát (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) để thăm bạn gái của Đức. Đến 21 giờ cùng ngày, Điệp chở Đức quay lại thị trấn Phùng thì phát hiện ven đường có 1 chiếc điếu cày. Sau đó, Đức xuống xe lấy chiếc điếu cày rồi nói Điệp đi vào đường N6 thuộc xã Song Phương, huyện Đan Phượng tìm chỗ hút thuốc. Quá trình di chuyển, khi đến chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại đường N6, 2 thanh niên này thấy cán bộ trực chốt ra hiệu lệnh kiểm tra nhưng vẫn cố tình tăng tốc xe vượt qua . Cảnh sát lấy lời khai của Cù Anh Đức - Ảnh: Người lao động Phát hiện 2 đối tượng có dấu hiệu vi phạm phòng chống dịch, ra đường trong trường hợp không thiết yếu, cán bộ của chốt đã đuổi theo. Lập tức, Đức cầm điếu cày vụt vào tay và mặt cán bộ trực chốt. Sau đó, Điệp và Đức tiếp tục quay lại chốt để đi ra Quốc lộ 32 nhưng bị đâm vào hàng rào chắn ở chốt kiểm soát. Tại đây, 2 đối tượng đã bị lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt khống chế, bắt giữ. Ngày 24/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đan Phượng (TP Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Điệp và Đức để điều tra về tội Chống người thi hành công vụ.

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