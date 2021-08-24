Làm thế nào để biết mình có phải là F0 'bệnh rồi tự khỏi'? Bác sĩ hướng dẫn cách kiểm tra cực chính xác

Sức khỏe 24/08/2021 10:30

Trên thực tế, có rất nhiều F0 không có triệu chứng rồi tự khỏi. Vậy làm cách nào để biết mình có bị nhiễm virus rồi tự khỏi hay không?

Chia sẻ với Người Lao động, bác sĩ Trương Hữu Khanh (Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP HCM) cho biết nếu các thành viên trong nhà lần lượt là F0 nhưng mình mãi vẫn âm tính dù trước có sinh hoạt chung với F0 mà biến thể Delta lây rất nhanh cũng có thể là do... hên thật. Cũng không loại trừ trường hợp người đó mới là người bệnh đầu tiên nhưng đã tự khỏi mà không biết. Đến khi người khác bị lây, có triệu chứng, đi xét nghiệm hay tình cờ được xét nghiệm mới phát hiện ra.

Các đợt dịch trước, chúng ta từng phát hiện trường hợp F1 âm tính mà F2 dương tính. Như vậy sẽ có 2 khả năng: Một là F2 đó thật ra là F1 của chuỗi lây khác; hai là đó chính là F0, lây cho người tưởng là F0 và người tưởng là F2 nhưng bản thân họ mới là người bị bệnh trước và đã khỏi. Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp như hiện nay, khả năng ngày càng cao.

Để có thể biết chắc chắn mình có phải F0 "bệnh rồi tự khỏi" hay không, chỉ có một cách duy nhất là đi đến cơ sở y tế để lấy máu xét nghiệm kháng thể Covid-19 (IgM/IgG). Tuy nhiên, điều kiện phải là bạn chưa tiêm vắc xin. Bởi người đã tiêm vắc xin thì trong máu cũng có kháng thể, không thể phân biệt được với người đã khỏi bệnh.

Nếu bạn đúng là F0 đã tự khỏi bệnh thì có thể an tâm hơn mọi người bởi kháng thể của F0 khỏi bệnh còn mạnh hơn người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin. Có thể tiếp tục ở nhà nghỉ hơi hoặc chọn đi tình nguyện chống dịch, ở mọi mặt trận.

Làm thế nào để biết mình có phải là F0 'bệnh rồi tự khỏi'? Bác sĩ hướng dẫn cách kiểm tra cực chính xác - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Bác sĩ Khanh cũng nhấn mạnh những người nhiễm SARS-CoV-2 nhưng không thành bệnh nhân (F0 không có triệu chứng) vẫn rất nhiều, chiếm khoảng 60-70%. Không có cách gì nhận diện được những F0 này. Vì thế, dù không có triệu chứng hay không nhưng nếu bạn vẫn phải đi làm, ra ngoài trong giai đoạn giãn cách xã hội, hãy thực hiện 5K để bảo vệ cộng đồng và những người thân ở quanh mình. Bạn có thể vô tình mang bệnh về nhà mà không hay và người thân có thể không may mắn như bạn, trở thành ca có triệu chứng, thậm chí bệnh nặng.

Ngoài ra, không phải vì cả nhà, cả xóm bệnh còn mình "thoát" thì chủ quan. Nếu bạn chưa xét nghiệm kháng thể hoặc là người đã tiêm vắc xin thì không thể phân biệt được đã nhiễm bệnh hay chưa. Nếu như vậy, bạn vẫn có nguy cơ trở thành ca bệnh, thậm chí là ca bệnh nặng.

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