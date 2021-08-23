Con gái cứu mẹ là F0 đang nguy kịch tại nhà nhờ dòng cầu cứu trên Facebook: 'Đến viện lúc đó là điều không thể'

Sức khỏe 23/08/2021 14:54

Nhờ những dòng cầu cứu trên Facebook mà người con gái kịp thời nhận được sự hỗ trợ từ các 'bác sĩ online', giúp mẹ cô thoát khỏi nguy kịch vì nhiễm Covid-19.

Thời gian vừa qua, mạng lưới y, bác sĩ thiện nguyện khám online đã hỗ trợ rất lớn vào việc điều trị sớm, mang đến cho các bệnh nhân Covid-19 thêm cơ hội phục hồi, tránh nguy cơ tử vong trong những ngày dịch bệnh bùng phát. 

Một trong số đó là câu chuyện của gia đình chị Phương Thi (Q.8, TP.HCM) đều lần lượt mắc Covid-19. Đầu tháng 8, người đầu tiên có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 là ba của Thi. Sau đó, mẹ, Thi và cậu em trai cũng đều xác định nhiễm bệnh. May mắn, Phương Thi và em trai thể trạng tốt, chỉ sốt 3 ngày, mất khứu giác và tiêu chảy nhưng nhanh chóng phục hồi. Riêng mẹ của Thi ngày một chuyển nặng, sốt cao, đổ mồ hôi, đặc biệt ho nhiều không kiểm soát và xuất hiện tình trạng khó thở, ngáp cá.

Chia sẻ trên báo Giao thông, Phương Thi cho biết thời điểm ấy các bệnh viện đều quá tải. Tuy nhiên, chính nhờ những dòng cầu cứu trên Facebook mà em đã kịp thời cứu mẹ. "Khi em gần như cùng quẫn, đã lên tiếng cầu cứu trên Facebook. Rất nhanh sau đó, em được kết nối đến Fanpage "Nhóm Bác sĩ hỗ trợ tư vấn F0-F1 đang cách ly tại nhà". Thật may mắn, gia đình em nhận được tư vấn qua video call từ BS. Lê Vũ và được biết tình trạng của mẹ cần được đưa đi cấp cứu vì thiếu oxy. Nhưng đến viện lúc đó là điều không thể. BS. Vũ đã kê toa thuốc và kết nối nhóm BS. Hiển hỗ trợ thêm bình oxy. Đêm đó, nhờ có bình oxy kịp thời mà tình trạng khó thở được cải thiện rõ rệt, mẹ em ngủ yên giấc”, báo Giao thông dẫn lời Thi. 

Những ngày sau đó, Phương Thi liên tục trao đổi, cập nhật thông tin và nhận sự hướng dẫn chăm sóc, duy trì đều đặn đơn thuốc theo hướng dẫn của các bác sĩ. Sau 10 ngày, nhờ vào các bình oxy được nhóm thiện nguyện hỗ trợ tận nơi, mẹ Thi đã chính thức bỏ thở oxy và phục hồi tốt. “Em thật sự biết ơn các anh chị đã hỗ trợ kịp thời giữa lúc gia đình khốn khó nhất”, Thi bộc bạch.

Con gái cứu mẹ là F0 đang nguy kịch tại nhà nhờ dòng cầu cứu trên Facebook: 'Đến viện lúc đó là điều không thể' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Một trường hợp khác là gia đình chị Như Trang. Chị là người mắc Covid-19 đầu tiên, 4 ngày sau đến lượt chồng và con. Mặc dù chuẩn bị tinh thần rất kĩ nhưng khi biết chồng con lây nhiễm từ mình khiến chị suy sụp tinh thần.

Rồi qua bạn bè, người thân, chị tình cờ biết đến nhóm các bác sĩ hỗ trợ bệnh nhân Covid-19 điều trị tại nhà nên kết nối và ngay sau đó nhận được sự hướng dẫn nhiệt tình từ BS. Thọ. Rất may mắn, chỉ mới dùng thuốc các bác sĩ kê đến liều thứ 2, cả nhà đã cắt sốt. Riêng chồng Trang diễn biến nặng hơn, cơ thể yếu nên qua trao đổi, thăm khám được bác sĩ hướng dẫn thêm cách chăm sóc, đơn thuốc cũng được điều chỉnh. “Hôm nay là ngày thứ 10, chồng tôi đã hết sốt, hơi húng hắng ho có đờm và người còn hơi mệt, nhưng test âm tính rồi. Được biết, sau 14 ngày điều trị và nhờ vào sự hỗ trợ online của các bác sĩ, gia đình chị Trang đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính. 

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