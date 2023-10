Người vợ khóc vật vã khi chứng kiến chồng mất trên xe lăn giữa Sài Gòn được đoàn tụ với gia đình, nghẹn ngào nghĩa phu thê suốt 2 thập kỷ

Ngày 20/8/2021, nhóm hỗ trợ mai táng 0 đồng của chị Giang Kim Cúc và những cộng sự đã đăng tải hoàn cảnh xót xa mà nhóm giúp đỡ trong ngày hôm ấy. Người mất là chú N.V.T. (SN 1968). Còn người vợ tên là N.T.T.L. (1966). Fanpage chị Kim Cúc viết: "Hai cô chú sống lang thang, trên nhiều con đường ở Sài Gòn đông đúc, chật hẹp này. Bữa no, bữa đói nhưng họ vẫn có nhau, đồng hành cùng nhau hơn 50 năm cuộc đời. Chú mất, trên tay vẫn cầm bịch đồ ăn mà Mạnh thường quân tặng. Với sức khỏe già yếu và nhiều ngày liền ăn uống không đảm bảo, chú đã an nghỉ mãi mãi, thương tiếc cho một đời người khó khăn. Vĩnh biệt chú!"

Hình ảnh đầy xót xa của người vợ lớn tuổi khi chồng qua đời khiến nhiều người thương cảm - Ảnh: Internet



Hình ảnh người đàn ông qua đời trên chiếc xe lăn, trên tay vẫn ôm một chiếc túi còn người vợ quỳ bên xe khóc ngất khiến nhiều người xót xa. Câu chuyện nhanh chóng được rất nhiều fanpage lớn chia sẻ lại, nhận về hàng nghìn bình luận chia buồn, xót xa cho người đàn ông ấy bao nhiêu, người ta lại nghẹn ngào bấy nhiêu cho người vợ chỉ còn lại một mình, bơ vơ không nhà, không còn người thân thiết.

Và mới đây, trong video phát trực tiếp của tổ chức từ thiện này, các thành viên đã cập nhật tình hình hiện tại của cô L. Theo đó, lúc chuẩn bị đưa cô từ viện về sau khi có kết quả âm tính, đã có người liên hệ với thành viên nhóm và nhận là họ hàng của cô. Phía tổ chức từ thiện tiến hành xác nhận thông tin và chắc chắn người này là em dâu của cô L. nên đã yên tâm để cô về sống chung. Trong buổi gặp mặt, các thành viên đã trao lại cho cô số tiền 32 triệu được các mạnh thường quân ủng hộ. Mặc dù may mắn không nhiễm Covid-19 nhưng cô L. lại đang mắc bệnh u nang buồng trứng. Do đó, mọi người hi vọng có số tiền trên, cô có thể dùng để chữa trị bệnh, lấy lại sức khỏe.