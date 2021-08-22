Bị chủ trọ đòi tiền phòng, người đàn ông thất nghiệp nài nỉ 'xin khất' không được liền bức xúc mắng: 'Không có tình người'

Đời sống 22/08/2021 10:49

Khi bị người chủ trọ nằng nặc đòi tiền phòng, người đàn ông không giấu nổi sự bức xúc khi đã liên tục nài nỉ 'cho khất tiền'.

Hai tháng qua, dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến nhiều người lao động phải thuê nhà trọ ở các thành phố lớn đối mặt với vô vàn khó khăn. Ngoài mất việc hoặc bị giảm thu nhập so với trước, mọi chi tiêu hàng ngày họ vẫn phải gồng gánh. Chưa kể, khoản tiền thuê nhà hàng tháng đè nặng. Tuy nhiên, cũng may mắn khi nhiều chủ nhà trọ đã chủ động giảm tiền thuê cho khách.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, một số chủ trọ vốn kinh tế không khấm khá là bao, khi dịch bệnh tái bùng phát, họ cũng "không kịp trở tay". Thế nên không tránh khỏi tình huống khó xử khi đi thu tiền trọ. 

Mới đây, cư dân mạng xôn xao chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ là chủ trọ "cải nhau nảy lửa" với khách thuê. Theo đó, khi chủ nhà vừa đến hỏi tiền, người thuê nhà đã tỏ ra khó chịu, nói bằng giọng điệu bực dọc: "Chị cho em nợ, khi có tiền thì em trả, chứ giờ không mượn được. Em có bao nhiêu em trả nhiêu".

Chủ nhà cũng không vừa lòng, nói khá gay gắt: "Bây giờ chị cho em thuê phòng trọ, em nghĩ coi, nhà đâu mà em ở, điện đâu mà em xài, nước đâu em xài? Em không trả tiền chị, tiền đâu chị trả tiền điện nước? Chị đã giảm tiền em rồi, giờ em phải đóng cho chị tiền để chị ăn chứ?". 

Bị chủ trọ đòi tiền phòng, người đàn ông thất nghiệp nài nỉ 'xin khất' không được liền bức xúc mắng: 'Không có tình người' - Ảnh 1
Người phụ nữ đòi tiền trọ - Ảnh: Cắt từ clip

 Cuộc tranh luận được đẩy lên cao thêm khi người đàn ông so sánh chủ nhà này với người khác. Theo cách anh nói, anh cũng có thuê một nhà khác để làm tiệm hớt tóc, và chủ nhà của tiệm hớt tóc rất biết điều, cho anh khất nợ. Anh hẹn, khi có tiền hỗ trợ bị mất thu nhập vì Covid-19, anh sẽ trả tiền trọ. Dù vậy, chủ trọ vẫn tỏ ra cáu kỉnh và không tin. 

Lúc này, người đàn ông gắt lên: "Chị cũng phải biết thông cảm. Em nói chị cho em nợ vài bữa chứ em có phải xin chị đâu. 3 tháng nay dịch em vẫn trả chị bình thường". Trong cuộc cãi cọ, anh này cũng có những câu nặng lời với chủ trọ như: "Chị nói chuyện như con nít vậy"; "Chị sống phải có tình người"; "Chị không biết điều"...

Bị chủ trọ đòi tiền phòng, người đàn ông thất nghiệp nài nỉ 'xin khất' không được liền bức xúc mắng: 'Không có tình người' - Ảnh 2
Người đàn ông cho rằng chủ trọ "không biết thông cảm" - Ảnh: Cắt từ clip

 Sau một hồi cự cãi, không ai chịu ai, họ bèn kéo nhau đến gặp bên thứ ba để tiếp tục đối chất. Cuộc tranh luận này đã khiến dân mạng cũng "chia phe". Người thì cho rằng, khách thuê quá ngang ngược, đòi hỏi vô lý vì việc chủ trọ giảm tiền không phải là trách nhiệm. Cũng có người cho rằng, chủ trọ ép người quá đáng trong thời điểm nhạy cảm. Hiện chưa rõ đôi bên sẽ giải quyết thế nào nhưng đoạn clip chủ trọ đòi tiền khách thuê đang thu hút sự chú ý lớn của cư dân mạng. 

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