Được nhận bình oxy hỗ trợ tận nhà, người đàn ông gầy gò mắt nhòe lệ, run rẩy cố đưa tiền cảm ơn đội từ thiện

Hình ảnh ngươi đàn ông nước mắt chực trào, đôi tay run run cầm tờ 200 nghìn đồng cố gắng đưa những người giúp đỡ mình khiến ai nấy không khỏi xót xa.

Trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh ở Sài Gòn, một số nhóm thiện nguyện cung cấp bình oxy y tế đã tự nguyện phối hợp với đội ngũ y tế để giúp đỡ những người cần. Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh nhóm từ thiện đến nhà một người đàn ông nghèo để tặng bình oxy cho ông khiến cư dân mạng không khỏi nghẹn ngào thương cảm. Người đàn ông chực trào nước mắt khi nhận được bình oxy hỗ trợ tận nhà - Ảnh: Cắt từ clip Theo clip, biết được hoàn cảnh khó khăn, sức khỏe yếu của ông, nhóm thiện nguyện đã tìm tới tận nhà để hỗ trợ. Ông vô cùng xúc động. Quệt vội dòng nước mắt chực trào ra, đôi tay run run cầm tờ 200 nghìn đồng, ông cố gắng đưa về hướng những người giúp đỡ mình như một lời cảm ơn.

Người đàn ông gầy gò run run đưa tiền như lời cám ơn gửi đến đội từ thiện - Ảnh: Cắt từ clip Thấy vậy các thành viên trong nhóm vội từ chối nói: ”Tụi con không nhận tiền ạ. Chú nghe con đi, đừng khóc, hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe. Số tiền này con sẽ nhận nhưng con sẽ trao lại cho chú để chú mua đồ ăn nha“. Ông cố gạt đi dòng nước mắt vì xúc động - Ảnh: Cắt từ clip Người đàn ông vẫn cố gắng đưa số tiền, nói rằng điều đó sẽ giúp mình bớt áy náy phần nào: “Thôi con cứ nhận tiền cho chú vui”. Thành viên của nhóm thiện nguyện cố gắng an ủi: “Ông chỉ cần giữ gìn sức khoẻ, đủ sức khỏe là tụi con vui rồi, không cần tiền bạc , vật chất gì đâu ạ”.

Đoạn clip ngắn nhưng đã đủ khiến người xem cảm động, lặng đi đôi chút. Rõ ràng khi nhìn ông, ai cũng nhận ra rằng cuộc sống chẳng khá giả gì, nhưng ông vẫn cố gắng trả ơn cho những người đã giúp đỡ mình trong cảnh khốn cùng. Sài Gòn vẫn đang trong thời gian giãn cách xã hội quyết tâm dập dịch, ngoài kia vẫn còn nhiều người gặp khó khăn. Mong rằng sẽ có thật nhiều món quà từ các nhà hảo tâm tới được người cần. Hy vọng rồi một ngày dịch bệnh cũng sẽ qua đi nhưng tình người vẫn sẽ còn lại mãi.

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