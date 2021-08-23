Chuyên gia tiết lộ 3 nơi dễ lây lan virus SARS-CoV-2 nhất ở chung cư mà nhiều người không ngờ đến

Tuy nhiên, mới đây, chia sẻ trên Vietnamnet, bác sĩ Trương Hữu Khanh – Chuyên gia dịch tễ học, nguyên Trưởng khoa Nhiễm – Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng I, TP.HCM, khả năng lây lan virus Covid-19 qua hệ thống thông gió ở chung cư là không dễ. “Nhưng nếu cư dân còn lo ngại thì cứ sử dụng quạt để thổi gió ngược ra hoặc treo đèn tia cực tím ở khu vực thông gió. Ở trong nhà thì để quạt thổi ra ngoài, lấy gió từ cửa sổ”, bác sĩ Khanh tư vấn.

Nhiều ngày qua, người dân sống ở chung cư truyền nhau thông tin COVID-19 có thể lây qua giếng trời, hay lỗ thông gió trong các toà nhà, căn hộ chung cư. Tại một số chung cư ở TP.HCM cũng đã ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19 ở các căn hộ cùng trục đứng của toà nhà hoặc cùng tầng.

Bên cạnh đó, bác sĩ Khanh cũng thông tin thêm, những nơi ở chung cư dễ lây lan virus gồm: Những hành lang hẹp thường đóng kín cửa, tay nắm cửa và thang máy. “Khi đi ra ngoài phải nghĩ mình có thể tiếp xúc với virus thông qua mũi và họng. Cũng có thể tiếp xúc gián tiếp với virus qua bàn tay của mình. Cho nên, khi đi ra khỏi cửa, nơi hành lang thì phải vắng người mới đi. Đồng thời, phải mang khẩu trang và kính chắn giọt bắn. Khi đi bất cứ chỗ nào cũng phải cầm theo chai nước rửa tay, nếu cầm nắm vào vật gì đó phải sử dụng ngay nước rửa tay”, bác sĩ Khanh khuyến cáo.

Bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm - phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, cũng đã trả lời vấn đề này. Theo bác sĩ Tâm, hiện nay chưa có nghiên cứu khoa học khẳng định việc virus có thể lây lan qua hệ thống thông gió chung cư.

Nguyên Trưởng khoa Nhiễm – Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng I, TP.HCM cho hay, cư dân nên đề nghị với ban quản lý chung cư mở quạt thang máy theo hướng từ trên xuống dưới, không được mở máy lạnh.

Thang máy là một trong những nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan Covid-19 nhất - Ảnh minh họa: Reuters

Cũng theo Vietnamnet, dưới đây là một số lưu ý khi đi thang máy trong mùa dịch Covid-19:

1. Tránh đi lúc đông người

Một trong những cách tốt nhất để hạn chế nguy cơ lây nhiễm từ môi trường thang máy là không nên vào thang lúc đang có đông người. Bạn nên bỏ qua lượt đi đó và đợi tới lượt sau vắng vẻ hơn.

2. Xịt khuẩn liên tục

Hiện tại, thang máy ở các toà nhà hầu như đều đã trang bị nước rửa tay. Để đảm bảo an toàn khi phải chạm tay vào nút bấm, bạn nên xịt khuẩn trước khi bước vào thang và sau khi ra khỏi thang.

3. Giữ khoảng cách an toàn

Nếu có thể, bạn nên đứng cách người bên cạnh từ 0,5 đến 1m. Đồng thời, khi bước vào thang máy, tuyệt đối không nên nói chuyện với người đi cùng để tránh nguy cơ giọt bắn văng ra.

4. Quay mặt vào trong

Nếu có thể, mỗi người đứng sát vách thang nên hướng mặt vào trong để tránh nguy cơ lây lan virus.

5. Hạn chế tiếp xúc tay

Sau khi phải dùng tay bấm nút thang máy, bạn tuyệt đối không nên lấy tay dụi mắt, mũi, vuốt tóc… hay có những tiếp xúc khác bằng tay. Một số người cẩn thận thậm chí còn dùng các dụng cụ khác để bấm nút như: đầu chìa khoá xe, tăm bông, bút bi… Tuy nhiên, nếu dùng những dụng cụ này, chúng ta phải vứt nó vào thùng rác ngay sau khi sử dụng hoặc khử khuẩn ngay sau đó.

6. Trang bị kính chắn giọt bắn

Hiện tại, kính chắn giọt bắn được bán rất phổ biến. Để hạn chế nguy cơ lây nhiễm, mỗi người nên trang bị cho mình một chiếc kính chắn giọt bắn để sử dụng trong những trường hợp phải đi đến nơi công cộng.